我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州速食業時薪漲至20元 紐約市外送員時薪漲至近18元

恒大許家印二兒子前年賣洛杉磯豪宅 前妻丁玉梅已離港

9月29日星座運勢 獅子小心破財 雙魚桃花盛開

科技紫微網

牡羊座

今天運勢較低，克制自己情緒。

整體運：★★☆☆☆

今天你的愛情運偏低，單身的你需要謹慎，謹防桃花陷阱。財運還算平穩，收入比較正常，上街購物時要多留些心，不要盲目花錢。工作上今天的努力很難得到認同，讓你心情有點鬱悶。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

金牛座

愛心改變運勢。

整體運：★★★☆☆

有意想不到的人打電話給你，讓你心花怒放；財運平平，但花錢的地方可不少，吹牛裝闊的你少不了一頓大餐的開銷；今天的表達溝通能力很強，可以做些新客戶的拜訪工作。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

雙子座

靈感豐富的日子，宜好好利用。

整體運：★★★☆☆

若想要讓另一半感受到你的情意，不妨動手製作一些小禮物送給對方，既能增進感情又能讓對方有意外驚喜。投資運一般，多與人交流、溝通，才有機會從他人口中得到有用的商機。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

巨蟹座

運勢順利，易獲得賞識。

整體運：★★★☆☆

工作得心應手，易成為焦點人物，只是業務員在判斷時要稍微留意中途的變故，隨機應變可快速扭轉局勢。愛情運弱，單身者可把心思放在更有意義的事情上。購物欲望強烈，注意克制一下消費欲望。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

獅子座

運勢比較動盪的一天，總體運勢一般。

整體運：★★☆☆☆

今天工作情況一般，表現積極的話有機會獲得新的工作項目，要好好把握。愛情甜如蜜，買一對情侶手鍊給對方和自己，讓愛情在浪漫中翩翩起舞。投資表現一般，但出門在外破財機率高，自己要多加注意。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★☆☆☆☆

處女座

有異性主動邀約，感情進展順利。

整體運：★★★★☆

有機會得到月老牽的紅線，單身者多留意身邊的異性朋友，對異性的主動邀約別拒絕，墜入愛河的機會高。工作順利，雖然在過程中會犯些小錯誤，但多能獲得上司的諒解。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

天秤座

運勢較弱，保持積極樂觀的態度才能避開惡運。

整體運：★☆☆☆☆

單身者易遭遇單相思的打擊，好不容易鼓起勇氣表白愛意，卻被拒絕，樂觀者能以平常心看待。工作上遇到棘手的問題，進展較為緩慢，需要及時向身邊的人求助，若礙於面子不開口，會讓問題不斷擴大。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

天蠍座

收穫豐富的一天。

整體運：★★★★★

從別人的愛情故事中體會、感觸良多，對自己的感情更加懂得珍惜；財富方面收穫豐實，短期投資帶來的收益較多；事業上發展順利，對業務談判的工作者而言成功率頗高。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

射手座

結打得越久，越難解開。

整體運：★★★★☆

兩個人應認真溝通一次，解開他的心結，並告訴他有什麼事可以一起承擔；在上司的指導下，處理客戶的投訴及時又有效，也能讓客戶滿意；長時間單手接聽電話，易引起手肘等處酸痛。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

摩羯座

冷靜讓你更加智慧。

整體運：★★☆☆☆

跟異性交往，略顯曖昧，讓另一半吃醋，易因此發生爭執。在與人交往時較衝動，對他人的行為與動機有揣測、猜疑的傾向，小心因此而得罪人。投資激情高漲，但空有一番熱情，行動力卻顯得有些欠缺。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

水瓶座

與人交流應注意方式與方法。

整體運：★★★☆☆

對另一半提出合理化的建議，卻得不到對方的認同，用對方法才會有效。經濟上易中他人圈套，得不償失，因此看似美好的東西還需深入分析再來投資。工作內容一如既往，讓你覺得枯燥乏味，需從工作中找樂趣。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

雙魚座

賺錢容易，守錢難。

整體運：★★★★☆

看到身邊的朋友紛紛有了另一半，你也不禁希望擺脫單身生活，今天就有很強的桃花運，要注意把握。正財運平平，但偏財運卻很不錯，可小玩金錢遊戲。學生族的考運佳，能在考試中得到不錯的成績。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

【延伸閱讀】

上升星座看未來？星座命盤免費算

塔羅神占，你的戀情開花結果？



更多命理分析，請前往 科技紫微網

投資

上一則

世界亂糟糟…諾貝爾和平獎「今年恐從缺」 越戰時也曾停頒

下一則

英知名地標「羅賓漢樹」似遭16歲少年蓄意砍斷 居民氣炸

延伸閱讀

9月28日星座運勢 金牛財運旺盛 天秤感情低落

9月28日星座運勢 金牛財運旺盛 天秤感情低落
9月27日星座運勢 牡羊桃花運極強 天秤工作順利

9月27日星座運勢 牡羊桃花運極強 天秤工作順利
9月26日星座運勢 雙子感情甜蜜 射手精神抖擻

9月26日星座運勢 雙子感情甜蜜 射手精神抖擻
9月25日星座運勢 巨蟹適合表白 水瓶理性消費

9月25日星座運勢 巨蟹適合表白 水瓶理性消費

熱門新聞

中國一名國家公園的巡護人員日前在檢視園區內紅外線攝影機拍到的影像，赫然發現一隻「鼠頭鹿身獸」，身形相當迷你可愛，大概跟一隻吉娃娃一樣大，確認身分後發現竟是相當稀有的國寶動物。 (截自微博影片)

迷你可愛「鼠頭鹿身獸」首現蹤 研究員驚喜：是國寶

2023-09-20 19:56
圖片來源／ingimage

好人有好報…3星座「命中無小人」 好個性處處遇貴人

2023-09-22 14:01
財經網站CNBC依據好市多9月25日收盤價558.62美元計算，如果十年前花1000美元買進該股，這筆投資如今價值5194美元。（美聯社）

10年前投資1000美元買好市多股票 現在能值多少錢？

2023-09-26 22:56
四生肖10月一片光明。示意圖。(ingimage)

4生肖10月最旺 財源廣進又收穫愛情 屬龍控制脾氣、屬豬小心感冒

2023-09-24 20:30
中秋佳節的這一周，有些月份出生的人運勢特別旺。（圖片來源／ingimage）

你幾月出生？中秋運勢排行 賞月追劇招好運、這三個月出生最旺

2023-09-25 03:00
日本發明家在網路上提案數張iPhone的簡易設計圖，引發許多果粉共鳴。（取材自X平台）

日本發明家畫出「心中最理想iPhone」設計圖 果粉狂敲碗

2023-09-23 22:56

超人氣

更多 >
這個常見的調味料 竟有神奇護腦作用

這個常見的調味料 竟有神奇護腦作用
好市多賣金條 放上網幾小時內就被搶購一空

好市多賣金條 放上網幾小時內就被搶購一空
拜登政府今天對聯邦公務員發函 告知政府即將關閉

拜登政府今天對聯邦公務員發函 告知政府即將關閉
回收、重覆清洗誰環保？ 麥當勞揭「悲慘經驗」抗拒歐盟新規

回收、重覆清洗誰環保？ 麥當勞揭「悲慘經驗」抗拒歐盟新規
毛不易傷情惡化？多項活動喊停 知情人士曝：筷子都用不了

毛不易傷情惡化？多項活動喊停 知情人士曝：筷子都用不了