9月23日星座運勢 獅子遵守愛情規則 天蠍化壓力為動力

今天各星座運勢如何？周旋於兩個異性之間的你，在最終與誰確立正式關係的問題上搖擺不定，小心最後他們都離你遠去；資金短缺時承受外在壓力而不動用儲蓄 或投資 ，利用壓力來激發你的財務天賦，能讓你想出新辦法賺到更多的錢來支付帳單…

牡羊座

心情愉快，對金錢的敏銳度高。

整體運：★★★☆☆

今天多出門走動會有好運降臨，宅男宅女則易錯過良機。單身者多留意穿著打扮，到熱鬧的場合主動與異性接觸，可提升戀愛運。財運佳，下午有機會獲得不錯的商機，有利規畫、投資。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★★☆

金牛座

財運佳，勿錯過。

整體運：★★★★☆

耐性不足，急躁中容易遺漏重要工作，用便條記錄工作要點並張貼在醒目處，以提醒自己；今日正財運、偏財運都很旺，股票投資者可趁著好運勢買進；晚上到熱鬧的PUB將不滿的情緒宣洩一番，會輕鬆不少。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★★

雙子座

用心裝扮，讓你生活充滿色彩。

整體運：★★★☆☆

有些沉悶的感覺，不如去買件顏色鮮亮的衣服穿吧，妝點一下生活的色彩；與他約會時對方整場下來都沒什麼話說，只是一昧的聽你說或者隨聲附和，這時可要警惕，他其實對你沒什麼感覺哦；業務人員今天的收穫比較不錯，聯繫的客戶對你的合作項目興趣濃厚。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

巨蟹座

吃喝玩樂機會多，易引起腸胃不適。

整體運：★★★☆☆

約會、應酬是今天的主調，朋友相聚不亦樂乎，也讓你大飽了口福，不過，嘴巴過癮了，胃卻要受折騰，隨身攜帶幫助消化的藥物是明智之舉。感情會有小小波動，多是因為親信旁人的讒言，不信任另一半所造成。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

獅子座

愛情不是遊戲，它的規則只允許兩個人。

整體運：★★★☆☆

周旋於兩個異性之間的你，在最終與誰確立正式關係的問題上搖擺不定，對於你舉棋不定的態度讓他們感到憤怒，小心最後他們都離你遠去；今天在數字的統計方面比較敏感，正好可以利用這個機會，對近期的業績或產品的成本或產品的分類銷售等做一份精準的統計。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

處女座

做事缺少計畫性，收效甚微。

整體運：★★★☆☆

感情生活非常穩定，彼此有了更進一步的了解，給對方做一頓豐盛的晚餐，讓愛情加速升溫。財運較好，賺了錢別只顧往自己腰包裡放，請朋友吃個飯，聯絡一下感情。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

天秤座

與其試圖改變，還不如保持現狀。

整體運：★★★★☆

今天的耐力不錯，處理事情時只要別半途而廢，平時感到棘手的事也能順利完成；投資運會受市場時局的衝擊，因此靜觀其變比較有利；你會發現身邊有特別關注你的異性，這種被暗戀的滋味讓你暗暗竊喜。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

天蠍座

用壓力化為動力。

整體運：★★★★☆

資金短缺時承受外在壓力而不動用儲蓄或投資，利用壓力來激發你的財務天賦，能讓你想出新辦法賺到更多的錢來支付帳單；在外人看來不太相配的你們面臨閒言碎語時，更應活出自己的精采；少吃熱性食物，以免上火。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

射手座

偶爾變動一下，能收到不同的效果。

整體運：★★★★☆

今天的性欲較高，在床上表現的熱情主動，與伴侶能達到水乳交融的感覺；財運一般，沒什麼大的投資機會，靜觀一天也好；去健身 房多做做腹肌運動，以免腹部的脂肪囤積越來越多。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

摩羯座

朋友也是一筆珍貴的財富。

整體運：★★★☆☆

與戀人分隔兩地的你對於兩人的戀情產生了一些情緒上的波動，多與他聯繫溝通，多給自己也給他一些堅持的信念；朋友提供的一些情報對你的投資會有很大的幫助；與朋友的聚會中容易喝多了些，但要注意切莫發酒瘋，不然會影響友情。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

水瓶座

必要時需拿出些魄力。

整體運：★★★★☆

今天與他交談甚歡，你的話頗能觸動對方，突破普通朋友這層網亦指日可待；難得一見的朋友突然出現，並不是什麼好兆頭喔！同事的不配合絲毫不會影響你的情緒，反而讓你更加積極主動。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

雙魚座

運勢平順，只是要留意理財。

整體運：★★★☆☆

愛情運有所緩和，沒有大風大雨，感覺甜蜜。花錢略缺計畫性，有勒緊腰帶過生活的危險。參加學習班的人會受到不一樣的禮遇，學習熱情也隨之高漲，斬獲頗多。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆





