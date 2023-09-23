我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州州長紐森再表態 2024無意選總統：我擔當不起

3大車廠罷工升級 擴及配送中心 增至20州38地點

9月23日星座運勢 獅子遵守愛情規則 天蠍化壓力為動力

科技紫微網

今天各星座運勢如何？周旋於兩個異性之間的你，在最終與誰確立正式關係的問題上搖擺不定，小心最後他們都離你遠去；資金短缺時承受外在壓力而不動用儲蓄投資，利用壓力來激發你的財務天賦，能讓你想出新辦法賺到更多的錢來支付帳單…

牡羊座

心情愉快，對金錢的敏銳度高。

整體運：★★★☆☆

今天多出門走動會有好運降臨，宅男宅女則易錯過良機。單身者多留意穿著打扮，到熱鬧的場合主動與異性接觸，可提升戀愛運。財運佳，下午有機會獲得不錯的商機，有利規畫、投資。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★★☆

金牛座

財運佳，勿錯過。

整體運：★★★★☆

耐性不足，急躁中容易遺漏重要工作，用便條記錄工作要點並張貼在醒目處，以提醒自己；今日正財運、偏財運都很旺，股票投資者可趁著好運勢買進；晚上到熱鬧的PUB將不滿的情緒宣洩一番，會輕鬆不少。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★★

雙子座

用心裝扮，讓你生活充滿色彩。

整體運：★★★☆☆

有些沉悶的感覺，不如去買件顏色鮮亮的衣服穿吧，妝點一下生活的色彩；與他約會時對方整場下來都沒什麼話說，只是一昧的聽你說或者隨聲附和，這時可要警惕，他其實對你沒什麼感覺哦；業務人員今天的收穫比較不錯，聯繫的客戶對你的合作項目興趣濃厚。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

巨蟹座

吃喝玩樂機會多，易引起腸胃不適。

整體運：★★★☆☆

約會、應酬是今天的主調，朋友相聚不亦樂乎，也讓你大飽了口福，不過，嘴巴過癮了，胃卻要受折騰，隨身攜帶幫助消化的藥物是明智之舉。感情會有小小波動，多是因為親信旁人的讒言，不信任另一半所造成。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

 

獅子座

愛情不是遊戲，它的規則只允許兩個人。

整體運：★★★☆☆

周旋於兩個異性之間的你，在最終與誰確立正式關係的問題上搖擺不定，對於你舉棋不定的態度讓他們感到憤怒，小心最後他們都離你遠去；今天在數字的統計方面比較敏感，正好可以利用這個機會，對近期的業績或產品的成本或產品的分類銷售等做一份精準的統計。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

處女座

做事缺少計畫性，收效甚微。

整體運：★★★☆☆

感情生活非常穩定，彼此有了更進一步的了解，給對方做一頓豐盛的晚餐，讓愛情加速升溫。財運較好，賺了錢別只顧往自己腰包裡放，請朋友吃個飯，聯絡一下感情。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

天秤座

與其試圖改變，還不如保持現狀。

整體運：★★★★☆

今天的耐力不錯，處理事情時只要別半途而廢，平時感到棘手的事也能順利完成；投資運會受市場時局的衝擊，因此靜觀其變比較有利；你會發現身邊有特別關注你的異性，這種被暗戀的滋味讓你暗暗竊喜。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

天蠍座

用壓力化為動力。

整體運：★★★★☆

資金短缺時承受外在壓力而不動用儲蓄或投資，利用壓力來激發你的財務天賦，能讓你想出新辦法賺到更多的錢來支付帳單；在外人看來不太相配的你們面臨閒言碎語時，更應活出自己的精采；少吃熱性食物，以免上火。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

射手座

偶爾變動一下，能收到不同的效果。

整體運：★★★★☆

今天的性欲較高，在床上表現的熱情主動，與伴侶能達到水乳交融的感覺；財運一般，沒什麼大的投資機會，靜觀一天也好；去健身房多做做腹肌運動，以免腹部的脂肪囤積越來越多。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

摩羯座

朋友也是一筆珍貴的財富。

整體運：★★★☆☆

與戀人分隔兩地的你對於兩人的戀情產生了一些情緒上的波動，多與他聯繫溝通，多給自己也給他一些堅持的信念；朋友提供的一些情報對你的投資會有很大的幫助；與朋友的聚會中容易喝多了些，但要注意切莫發酒瘋，不然會影響友情。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

水瓶座

必要時需拿出些魄力。

整體運：★★★★☆

今天與他交談甚歡，你的話頗能觸動對方，突破普通朋友這層網亦指日可待；難得一見的朋友突然出現，並不是什麼好兆頭喔！同事的不配合絲毫不會影響你的情緒，反而讓你更加積極主動。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

雙魚座

運勢平順，只是要留意理財。

整體運：★★★☆☆

愛情運有所緩和，沒有大風大雨，感覺甜蜜。花錢略缺計畫性，有勒緊腰帶過生活的危險。參加學習班的人會受到不一樣的禮遇，學習熱情也隨之高漲，斬獲頗多。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆



更多命理分析，請前往 科技紫微網

投資 儲蓄 健身

上一則

阿拉斯加漁夫釣到超夢幻藍魚 下鍋煎熟竟煮成白色魚肉

延伸閱讀

9月21日星座運勢 金牛好運不斷 雙子順勢而為

9月21日星座運勢 金牛好運不斷 雙子順勢而為
9月20日星座運勢 牡羊小心透支 水瓶水果開運

9月20日星座運勢 牡羊小心透支 水瓶水果開運
9月19日星座運勢 雙子貴人相助 巨蟹多份警惕

9月19日星座運勢 雙子貴人相助 巨蟹多份警惕
9月18日星座運勢 金牛愛神降臨 處女經濟壓力大

9月18日星座運勢 金牛愛神降臨 處女經濟壓力大

熱門新聞

圖為渣男劈腿示意圖。（ingimage）

容易人財兩失「血型+星座」？ 第1名被騙還幫數鈔票

2023-09-16 22:00
從19日起，過秋分到26日的這段期間，有三個生肖即將「富得流油，聚財四方」。示意圖。（取材自ingimage）

秋分轉運好時機 3生肖財運爆棚 未來一周逢獎必中、收入翻倍

2023-09-19 07:16
圖為情侶示意圖。（圖片來源／ingimage）

中秋4生肖愛情運佳 屬蛇有反轉魅力 這生肖桃花朵朵開

2023-09-20 01:07
中國一名國家公園的巡護人員日前在檢視園區內紅外線攝影機拍到的影像，赫然發現一隻「鼠頭鹿身獸」，身形相當迷你可愛，大概跟一隻吉娃娃一樣大，確認身分後發現竟是相當稀有的國寶動物。 (截自微博影片)

迷你可愛「鼠頭鹿身獸」首現蹤 研究員驚喜：是國寶

2023-09-20 19:56
四生肖的人天性樂觀，容易早富。（路透）

「4生肖」最快財富自由 他生性樂觀 好隊友都會來幫忙

2023-09-15 03:30
賈靜雯不顧形象分享披頭散髮素顏照。（取材自微博）

賈靜雯披頭散髮素顏冒大痘 網驚不顧形象：認不出來

2023-09-16 00:27

超人氣

更多 >
保持健康老化 營養師建議常吃這四種長壽食物

保持健康老化 營養師建議常吃這四種長壽食物
「雞排飯傳奇」老闆炸雞排突暈倒 下秒一頭栽進滾燙油鍋亡

「雞排飯傳奇」老闆炸雞排突暈倒 下秒一頭栽進滾燙油鍋亡
專欄作家抱怨紐瓦克機場吃一頓$78 網：你點了幾杯酒

專欄作家抱怨紐瓦克機場吃一頓$78 網：你點了幾杯酒
研究：塑膠微波加熱 釋出大量塑膠微粒恐害健康

研究：塑膠微波加熱 釋出大量塑膠微粒恐害健康
世說新聞╱電車大降價 特斯拉立省1萬5 還有額外折扣

世說新聞╱電車大降價 特斯拉立省1萬5 還有額外折扣