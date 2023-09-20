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9月20日星座運勢 牡羊小心透支 水瓶水果開運

科技紫微網

牡羊座

異性緣佳，充滿激情的一天。

整體運：★★★★☆

熱情高漲，與異性在一起時能收放自如，單身者有機會與聊得來的異性擦出愛情火花。工作較平順，上司、長輩是你的大貴人，可多與他們溝通。今天花錢的地方較多，應做好預算分配，以免透支。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

金牛座

運勢走低的一天，做事需謹慎小心。

整體運：★★☆☆☆

今天你的愛情指數偏低，單身者即使有希望結識異性朋友，也要謹防桃花陷阱。財運還算平穩，雖然進財的機會不多，但偏財運較佳。工作上困難較多，但與友人聊天會有靈感突現，注意把握。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

雙子座

不斷努力就會有好的成就。

整體運：★★★☆☆

投資上，過於自大會忽略一些細小的地方，也可能因此而壞了大事，多聽他人意見為好；工作中將點燃競爭意識，與同事在競賽中互相激勵，共同成長；想要專心學習一些特殊領域的才能或自己感興趣的東西。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★★

財運：★☆☆☆☆

巨蟹座

心境平和。

整體運：★★★★★

內心的平靜讓你能用平和的心態對待感情，一切順其自然，倒也能水到渠成；薪水階層的福利待遇可望提高，投資也會有不錯的收穫；顯得獨斷專行，這會讓身邊的人敬而遠之，要注意加強團隊合作。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

獅子座

享受平靜日子帶來的快樂。

整體運：★★★★☆

熱戀雖已成過往，但彼此的依賴越顯得強烈，平淡中真情流露。財運不錯，業務人員憑著精明的頭腦以及過人的實力，生意洽談成功的機率極高，會為自己帶來豐厚的收益。有趣的娛樂節目，是讓身心放鬆的好方法。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

處女座

關心家人，才能更了解彼此的想法。

整體運：★★★★☆

另一半對你的不滿，極易累積到今日爆發出來；對他好一點，澆熄他心中的怒火。店面經營者，可望在今天下午三點至五點迎來銷售高峰。上班族工作缺乏激情，一切維持常態，難有大進展。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★★

天秤座

今天犯小人，與人相處要多留些心眼。

整體運：★★☆☆☆

一些小的失誤會讓別有用心的人加以利用，中傷你和另一半之間的感情，不要任其發展下去，會對你們辛苦建立起來的感情產生很壞的影響。今天多閱讀有關職場策略的書籍，對今後工作大有好處。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

天蠍座

應對事業人際交往。

整體運：★☆☆☆☆

工作表現突出，卻也惹人眼紅，此日職場要協調好人際關係，避免無謂的麻煩；有不錯的相親對象哦，單身者出門前好好將自己打扮打扮是非常有必要的；財運走低，出門購物易與銷售人員發生爭執。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

射手座

遇事別著急，辦法總比困難多。

整體運：★★☆☆☆

戀情出乎意料地遭人潑冷水，要保持平和而積極的心態，不受外界干擾便會嘗到甜蜜的味道。進財遭遇空前的困難，不要著急，先做規畫，積蓄能量。工作任務重更要注意細節，如此才不會因小失大。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

摩羯座

相當普通的一天，諸事平和。

整體運：★★★☆☆

今天在工作方面容易遇到他人向你求助，善解人意是你提升人氣的關鍵，別吝嗇施以援手。愛情方面比較平靜，彼此享受著平淡的浪漫。領悟力頗強，晚上可抽出時間安靜的讀書做學問，收穫頗多。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

水瓶座

情緒較穩定的一天，宜把心力放在理財上。

整體運：★★★☆☆

今天沒有什麼很好的桃花運，單身者可把生活重心放到更重要的事情上。財運欠佳，花錢慾望強烈，財務計畫容易被打亂，需要重新規畫一番。多吃水蜜桃、李子、楊梅等水果，有助於開運。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

雙魚座

不要輕易接受他人的好意。

整體運：★★★☆☆

今天可要避免衝動，小心自己因頭腦發脹而過早做出決定，反而錯過良緣。切忌一頭栽進炒得火熱的行業，倒是能從那些被你忽視的行業中覓得投資的潛力股。有機會得到上司的嘉獎，但令同事頗為眼紅。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

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