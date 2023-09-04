9月4日星座運勢 天蠍小心受騙 雙魚別太固執

牡羊座

今天內心較充實，心情愉快。

整體運：★★★★★

今天與志趣相投的異性共同探討人生觀，惺惺相惜的感覺讓彼此都體會出一種異樣的滋味。工作上與同事搭配有默契，能出色地完成交代任務。財運表現一般，可多關注財經方面的新聞，有助於自己的判斷。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

金牛座

今天心情平和，即使有煩惱，也能一笑置之。

整體運：★★★☆☆

對愛情有點過於敏感，容易被旁人不經意的一句話、一個動作誤導，產生消極的想法。理財頗為順利，細膩的態度讓你檢查出不少有待商榷的問題，並獲得圓滿解決。拜見客戶時表現不錯，會得到客戶的肯定。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

雙子座

精神恍惚，工作心不在焉。

整體運：★★☆☆☆

熱心助人卻得不到感激，反而被誤會，真是費力不討好，這讓你感到內心鬱悶。事業上，別太過於執著以往的成就，稍做改變就易看到新的希望。進財管道不多，要減少不必要的應酬才能節省開支。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

巨蟹座

運勢平順，心細者可發現機運。

整體運：★★★☆☆

今天對異性有著一種莫名的好奇感，看到心儀的對象會心動不已，可望快速電到對方。財運平順，可買彩券、樂透試試手氣。工作上開心的事情很多，與同事、客戶間的互動頻繁，工作氣氛活躍。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

獅子座

趁著好運到來，充分發揮自己的能量吧！

整體運：★★★★☆

愛情際遇較好，朋友給了你不少追愛的勇氣，令你信心倍增，可望結識不錯的異性；工作前整理一下周圍的環境，可換來一天良好的工作心情；投資 方面，若與朋友合作，將能達到最佳的投資效果。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

處女座

自信使你變得更有魅力。

整體運：★★★☆☆

難以把心扉敞開，愛情上極害怕受到傷害，所以容易錯過難得的機會；從事文字工作的人員因為浮躁容易在細小的地方出現錯誤；財運不錯，從商者選擇在氣氛高雅的地方談生意將擁有天時地利的優勢。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

天秤座

做任何事都要保持一貫態度。

整體運：★★★★☆

單身者面對心儀的對象，可以用積極的態度表達自己的情感，讓對方更快接受你；理財上會出現一點問題，要及時跟進與糾正錯誤，避免遭受更大損失；工作時若展現強勢，可讓合作夥伴更配合，但不能太超過。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

天蠍座

情緒波動較大，精神狀態不佳。

整體運：★★☆☆☆

今天容易受周圍環境影響，對於他人的斷言不可盲目聽信，小心受騙。工作的事情先放一邊，腦袋常處於高度緊張的狀態讓你疲憊不堪，好好休息才能有新的領悟。晚上有機會與戀人約會，應放輕鬆一些。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

射手座

運勢旺盛的一天。

整體運：★★★★☆

今天桃花旺盛，說想說的話，做想做的事，不要為自己的癡情感到不好意思。投資機遇不錯，可放手一搏。但不宜與他人合夥投資，易因意見分歧而引發矛盾。精神過於振奮容易疲勞，喝點綠豆湯可恢復元氣。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

摩羯座

自信一面突顯，魅力十足。

整體運：★★★☆☆

充滿自信的一天，單身女孩化個淡妝出席朋友間的派對會有意想不到的收穫。工作辛苦也覺得值得，喜歡這種充實的感覺，讓你有種十足的成就感。不過，意外之財切忌不可貪得，小心偷雞不成蝕把米。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

水瓶座

從多角度看問題，以免鑽入死胡同。

整體運：★★☆☆☆

今天很積極地做事，為他人付出，但收獲甚微，會讓你想不通。付出不一定會獲得回報，拋開得失心會讓你釋懷。內心苦悶不妨多與另一半交流，對方很樂意為你分擔，會讓你感到溫暖。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★★☆☆

雙魚座

太過固執讓同事不滿。

整體運：★☆☆☆☆

情人間易因小問題而引發摩擦，單身者能在一些慶典類活動中找到相談甚歡的異性；工作容易因固執而犯錯，愛根據喜好來做事，表現謙虛方能減小阻力；情緒有些低落，古典民族音樂特別適合今日的你。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

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