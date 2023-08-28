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金山、洛城高鐵工程進度龜速 拖15年還在蓋

長期利率保持更高更久 讓華爾街才入秋便瑟瑟顫抖

8月28日星座運勢 射手投資應謹慎 水瓶有愛情滋養

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牡羊座

理解是雙向的。

整體運：★★★★☆

把對方當做朋友，才更能體會到理解的可貴，這個道理讓你今天受益良多；時間觀念的掌握，對你的財運頗有助益，且比他人的幫助更有效；試著從別人的角度看問題，你的體悟必然是雙倍的。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

金牛座

語言也是門藝術。

整體運：★★★☆☆

今天你有點心直口快，說話時要特別的注意場合，否則易讓戀人陷入尷尬；財運不錯，生意人選擇氣氛高雅的場所談生意，談成的機率很高；工作上一昧的按部就班，難以讓你的工作有所突破，試著改變一下工作方法，會有不錯的效果。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

雙子座

切忌隨意許諾。

整體運：★★☆☆☆

面對心動的異性，為了博得對方一時的好感而承諾的事情，一旦無法辦好反而會影響你在對方心目中的形象。偏財運較差，投機取巧的事情還是不做為好，否則就離損兵折將的時候不遠了。經商的人士出現資金周轉不靈可以找親友協助，能很快解決問題。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★☆☆☆

巨蟹座

加強體育鍛鍊。

整體運：★★☆☆☆

為心儀的對象默默付出，今天是開花結果的時機，向對方表明心意會獲得滿意的回應。財運一般，但打拚的本錢有機會得到加強，和朋友一起去健身，會有不錯的效果。工作時顯得疲倦，容易三心兩意，工作效率較低。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

獅子座

開口表達你的需求。

整體運：★★★★★

今天是難得的談心機會，兩人可以針對感情和生活上出現的問題進行討論，藉此抒發心中的不快。工作上與其他部門溝通良好，案子進行順利。財運一般，很難發現值得投資的項目，進行儲蓄比較好。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

處女座

留意過程，少計較得失。

整體運：★★★★☆

即使是胸襟開闊的伴侶，也禁不起你的惡劣脾氣，心裡有怨氣可別隨便對另一半發洩哦！作息不規律，難以達到最佳的工作、學習狀態。平日喜歡與人分享者，今天可望分享他人的勝利大餐。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★★

天秤座

心懷感恩，易得人助。

整體運：★★★☆☆

送給戀人一份小禮品，就能帶給對方很大的驚喜，對方開心你也會很滿足。自己不願意做的事，會有推給同事做的想法，自私的舉動易惹來同事反感。在購物時沒有貨比三家，很快便進行交易，付錢之後又會覺得吃虧。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

天蠍座

工作雖重要，但感情生活也要好好處理。

整體運：★★☆☆☆

單身者渴望愛情，但衝動表白很容易造成對方的恐懼心理，要注意說話方式。財運上不如人意，投資路上困難較多，讓你舉步維艱，還是先積蓄力量。工作上你的努力獲得大家的肯定。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

射手座

財運較弱，投資應謹慎。

整體運：★☆☆☆☆

今天對錢財的慾望強烈，冒險心態重，耳邊回響著一本萬利的投資消息，刺激著你的大腦，過於相信宣傳，衝動投資小心血本無歸。學生族上課容易恍神，特別是女生，有胡思亂想的傾向。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

摩羯座

是與朋友冰釋前嫌的好時機。

整體運：★★★☆☆

朋友間發生誤會時，表現真誠的一面尋求和解，可重拾他對你的信賴；不要被別人的財經消息牽著鼻子走，這樣只會讓自己損失更慘重；雙人感情濃情蜜意，都有安定下來的想法。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

水瓶座

有愛情滋養，身心愉悅。

整體運：★★★★☆

單身者今天桃花當頭，出門約會記得先把自己精心打扮一番，個人魅力才會充分展現哦！在資金運作上會出現周轉不靈的現象，切勿病急亂投醫；若將所有資金全盤托出，只會讓風險越來越大。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

雙魚座

主動爭取才會看到希望。

整體運：★★★☆☆

今天你顯得很膽小，讓同事對你頗為失望，無懼無畏才會有收穫。財運一般，購置不動產會讓你的財產升值空間更大。單身者可出去活動、放鬆，會與好桃花不期而遇，待在家中則沒有這種好運。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

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