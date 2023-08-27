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8月27日星座運勢 牡羊座走訪運佳 射手好運降臨

科技紫微網

牡羊座

適合走訪的一天。

整體運：★★★★★

今天出外拜訪對你的運勢非常有利，學生族從長輩那裡獲取財富的機率很高；到同事家坐坐，能加強你工作上的人氣；單身族在長輩那裡易獲得一些異性的訊息，有助於你日後感情的發展。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★★

金牛座

想要什麼就主動表達。

整體運：★★★★☆

穩固深切的愛情需以沒有障礙的溝通作為基礎，想要什麼就直接向伴侶說出來為好；今天宜進行積極性投資，可以「可承擔風險比重＝100－目前年齡」比重作為資金分配參考；精力旺盛，不妨與朋友進行刺激性娛樂活動。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

雙子座

今天可是你的幸運日。

整體運：★★★★☆

有單身派對的人會遇到不錯的緣份，異性緣雖不高漲，但頗有種流水覓到知音的感覺；往日不太和諧的人際，今日有化干戈為玉帛的契機；雖財運尚不穩定，但也有小發一筆的機遇。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

巨蟹座

好好休息，確保充足睡眠。

整體運：★★★★☆

思考力不足，若過度用腦會讓你分不清方向，今天好好休息比較妥當。閒來無事可以收拾收拾房間，乾淨、舒適的環境可為你帶來好心情。下午有機會與異性朋友喝下午茶或是閒聊、逛公園等，感覺愜意。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

獅子座

有利散播愛心，越分享越快樂。

整體運：★★★★☆

善解人意的一面突顯，頗能感同身受，對身邊有困難的人願意伸出援手，希望用自己的微薄之力給予對方安慰與支持。財運頗佳，有利運用人際關係活絡財運。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

處女座

遇到棘手的事情，不要過於煩惱，讓時間慢慢去化解。

整體運：★★★☆☆

費盡心力也沒能做好，有時是因為鑽入牛角尖而不自知！冷靜下來後，從另外的角度來進行分析，反而更易走出迷霧。盡量減少獨處的時間，多與熟悉的人互動，會有不錯的異性緣，單身者要把握好機會。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★★☆

天秤座

發展態勢良好，生活中會小有驚喜。

整體運：★★★☆☆

敏感的一面突顯，非常在意另一半的一言一行，稍有不合你意會引起你的不悅，學會收斂情緒，小心愛情悄悄遠離。花錢慾望強烈，支出較多，甚至會買回一堆無用的東西，造成浪費。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

天蠍座

運勢較強的一天。

整體運：★★★★★

單身者今天不妨約心儀對象出去走走，能增進彼此的了解，還有機會博得心儀對象的好感；找一個場地開闊、風景秀麗的地方放鬆心情，能夠讓你的思維立即活躍起來；不過出門在外還是要注意安全哦。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

射手座

拓展人脈，尋找商機的日子。

整體運：★★★★★

今天多與人互動，參加社團活動，會有好運降臨。不僅增長見識，還能結識不少新朋友，獲得不錯的投資機會。單身者在朋友的撮合下，與形象良好、口才出眾的異性結緣，感情可望進一步發展。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★★

摩羯座

盡量多做事，可以讓你感到充實而快樂！

整體運：★★★☆☆

感情生活平淡，多聯繫以前的同學或朋友，偶爾聚聚，聊聊家常，會讓你覺得生活豐富多彩。財運較平順，股票投資者可以到交易市場看看情況，多找周圍的人了解局勢，朋友有好的推薦不妨考慮跟進。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

水瓶座

易於滿足更容易體會到幸福。

整體運：★★★★☆

感情上應注意兌現承諾和情感穩定，別讓疏忽冷落、缺乏溝通而扼殺原有的默契；早上做做床頭瑜伽，能穩定你全天的情緒，並創造持續整天的平靜和滿足；財運比較不錯，投資理財時稍微放開、大膽點，比較有大的收益。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

雙魚座

不用花太多的金錢與精力就能換來快樂。

整體運：★★★★★

如果捨不得花錢去看電影，那就在家唱卡拉OK給戀人聽吧，同樣能給對方浪漫的感覺；在網路上可遇到對你工作有助益的網友；節約意識特別強，能避免許多不必要的開支。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

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