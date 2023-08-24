8月25日星座運勢 金牛異性緣佳 雙魚魅力十足

牡羊座

貴人助力強，人際優勢用得好會有不錯的收穫。

整體運：★★★☆☆

今天運勢平順，家中的事情無需過多操心，家人會把一切安排妥當。你可以專心投入到工作中，遇到困難不妨多與上司、同事溝通，會獲得援助與支持。晚上抽點時間去親友家串門子，互相往來會為你帶來好運。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

金牛座

異性緣佳，容易成為眾人追捧的對象。

整體運：★★★★☆

今天有機會在外地與夢中情人相遇，讓你難以克制住內心的熱情；鎮定一點，找機會靠近，可獲得不錯的回應。中午時分運氣最好，有什麼想法就去做，會如願以償。下午運勢有點低落，身邊的流言蜚語對你不利，少聽他人說三道四。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

雙子座

春風得意的感覺，不可太過張揚。

整體運：★★★★★

所謂的「樹大招風」不無道理，工作上雖然有可喜的成績，但是謙虛、謹慎一點總沒錯。對理財有獨到的眼光，頗能抓住機會進行投資 ，進而有所收穫！查閱一些有關聯的科技資訊，對判斷投資的方向能起決定性的作用。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

巨蟹座

待人處事宜冷靜。

整體運：★★☆☆☆

今天心情躁動得厲害，與對方相處容易起摩擦，需隨時提醒自己保持頭腦冷靜。工作上比較混亂，無法理清頭緒，多與長輩交流才能找到解決的方法。財運不佳，業務工作者別急於簽約，多留意各項條款，小心因疏忽而損財。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

獅子座

很普通的一天，適合放鬆的神經。

整體運：★★★☆☆

今天工作不是很忙，正好可以乘機好好休息，要注意照顧好身體，積勞成疾可不值得。投資上沒有什麼好的機會，多留意市場動態，千萬不要過於衝動。與戀人的相處十分平和，在平淡中享受著愛情的甜蜜。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

處女座

等待，亦能成就好運。

整體運：★★★★☆

心情好壞對方一看便知，別把心事藏在心裡，說出來問題才更好解決；與合作夥伴的配合再緊密一些，財運突破最高點的時機就在眼前喔！暫時先把工作放一邊，小心兼顧不成反而會蠟燭兩頭燒！

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★★

天秤座

優勝劣汰是自然之理。

整體運：★★☆☆☆

今天的正午便是你桃花最旺的時刻，與心儀的對象共進午餐，易得天時地利的好時機。將勤補拙，多研究投資之道，才可望突破低迷的財運。事業運偏低，如試圖改變職場生存規律者，嘗到的只會是失敗的惡果。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

天蠍座

別因逞一時之快而傷到他人。

整體運：★★★☆☆

今天上司的目光似乎特別容易盯在你身上，注意上班時間別做私人事情；投資方面，有忽略重要信息的可能，投資記錄格外重要；與伴侶交談時需留意自己的言語，千萬別忽視對方感受。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

射手座

情緒很易受人影響。

整體運：★★☆☆☆

想要找到更好的，卻又不願放棄眼前的他，其實他的付出已經深深感動了你；財運此起彼伏，不知該如何應付的時候會得到貴人相助；工作勤奮令自己很有幹勁，發展趨勢也相當好，並得到眾多同事的認可。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

摩羯座

必要的謙虛有助於事業的發展。

整體運：★☆☆☆☆

單身者對自己要求太高，會讓身邊的異性感到壓抑，這樣反而嚇跑了他們；在合作者面前盡量表現得深沉些，凡事多留些心思，以免將來發生糾葛；學生族上課還是乖些的好，不然容易被點名批評。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

水瓶座

好運離你稍遠。

整體運：★★★☆☆

多花心思製造一些浪漫氣氛，和戀人的相處能增添幾分濃情蜜意；做事一板一眼，遇到問題很難變通，對事情的發展極不利；和財富總是存在一步之遙，就連買彩券也會因一個號碼的差別，而與獎金擦肩而過。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

雙魚座

魅力十足，很容易擄獲異性關注的目光。

整體運：★★★★☆

浪漫甜蜜的一天，溫柔含蓄的一個眼神、一個動作，都能讓異性心動。對投資特別熱衷，若想獲得可觀的報酬，還需用心觀察市場動態。今日有利求職，勇於表現可提高成功率，切勿畏首畏尾。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

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