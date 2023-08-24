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8月24日星座運勢 牡羊上進心旺 巨蟹易生口角

科技紫微網

牡羊座

上進心旺盛，積極追求自己感興趣的事物，從中獲得樂趣。

整體運：★★★★☆

若有心想討另一半開心，不妨約對方外出，滿足他的需要和願望。對已投資的項目要靜觀其變，等時機成熟再做下一步的打算。工作上與同事配合默契十足，事務推動順利。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

金牛座

差強人意的一天，待人處事應冷靜。

整體運：★★☆☆☆

今天適合參加團體活動，有機會碰到心儀的對象，並留下好印象。投資上先好好自我評估一番，毫無準備的介入只會讓你失望而歸。工作上一切順利，下班後給自己買點小禮物，犒勞一下自己吧。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★☆☆☆☆

雙子座

用心裝扮你的生活色彩。

整體運：★★★☆☆

有些沉悶的感覺，不如去買件顏色鮮亮的衣服穿吧，妝點生活的色彩。感情運較弱，單身者與異性約會應留意對方的表情，感覺出對方對你沒感覺時應及時抽身。業務人員收獲不錯，多與客戶聯繫會有收獲。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

巨蟹座

易有口舌之爭的一天。

整體運：★★★☆☆

愛情運較弱，容易誤解對方話語的意思，或者答非所問，因誤會而與戀人發生口角。工作上，固執己見，易因與同事意見不合而產生矛盾。多收集消息，易有所啟發，從中獲得賺錢訊息。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

獅子座

真誠的付出，必有所收穫。

整體運：★★★☆☆

謙和的態度，有助人際關係的提升，也能結交到不少心靈相通、資歷不錯的朋友。對心儀的對象要勇於表達你的感情，你的付出能獲得對方善意的回應。豐富的經驗是你工作的資本，即使遇到一點小難題也能妥善處理。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

處女座

放棄便也是開始。

整體運：★★☆☆☆

看似已經出局的愛情又會出現轉機，再多給他一點時間，你們的愛情便又會有開始的機會哦！人際關係趨於緊張，略欠圓融，還是拿出點誠意好；今天無法單憑自己的實力獲得更多，需改善工作態度及工作方法才好。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

天秤座

一年的努力沒有白費。

整體運：★★★★☆

花點心思在情人身上，會加深他對你的愛意唷；可以對前期的收益做個總結，進行下一個計劃；工作上的突出表現，很快便得到長官的賞識，同事之間的協助也能達到一定的作用。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

天蠍座

運勢低落，各項指數均有所下降。

整體運：★☆☆☆☆

可多與朋友、同學聯絡，一起出遊或聚會，都是你贏得異性好感的途徑。今天開銷很大，有些不必要買的東西就省省，不要搞得財政狀況太過狼狽。工作中時常恍神，想這想那的，很容易讓工作做不好。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

射手座

運勢旺盛，收穫頗多。

整體運：★★★★★

浪漫的咖啡館是情侶約會的好地方，能夠彼此產生情愫，瞬間來電，戀情立刻升溫。財運不錯，今天對時機的把握相當敏銳，賺取錢財較順利。工作運佳，適合推行新計劃，擴展新業務，有很不錯的機會等著你。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

摩羯座

應該從不同角度去思考問題。

整體運：★★★★☆

很不能理解他的一些想法，認為那樣的想法不但沒營養，又會影響感情的進展；別一味的反駁，試著從他的角度去設想。工作中有點固執己見，妄下定論；虛心聽取別人的意見，對工作和人和都會有幫助。不要輕易相信網友的話，更不要和網友單獨見面。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

水瓶座

不可強求他人辦事，理性看待為好。

整體運：★★☆☆☆

若別人不願意幫你，大可不必生氣，從他人的角度多考慮，對方會因你的善解人意而心存感激。花錢請朋友吃喝，不必講排場，只要雙方都盡興，又不影響友情，實惠一些來得更好。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

雙魚座

幫助他人會收穫不少。

整體運：★★★☆☆

參加一些志願活動或者幫助他人，你的善良、熱情易受到慧眼異性的關注；工作中找你幫忙或是請教你的人比較多，別表現出不耐煩，妥善處理會使你收穫不小；到安靜開闊的地方走走吧，鬱悶的心情會得到鬆懈。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

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