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8月23日星座運勢 巨蟹活力充沛 天蠍愛情甜蜜

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牡羊座

今天的情緒不太好。

整體運：★★★☆☆

工作上的事情猶如一團亂麻，理不出個頭緒，情緒煩躁到了極點；下班後接另一半一起回家吧，你的突然出現會使他的心變得暖暖的；今天極

易因用腦過度而引起頭疼腦脹，要注意讓大腦適當的休息。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

金牛座

過分表現自我，易被打壓。

整體運：★★☆☆☆

今天上司或是同事對你的工作很挑剔，甚至有些雞蛋裡挑骨頭的意味。這多是因為你鋒芒太露所引起，收斂一些，別過度表現才好。有伴侶的

人別對另一半說謊，很容易被對方識破喔！

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

雙子座

精神狀態不佳，有提不起勁的感覺。

整體運：★☆☆☆☆

感情上今天不宜談論婚嫁，懶散的精神狀態很難讓對方對你產生信心。工作上今天注意力不集中，容易犯小錯誤，受到上司的批評。財運方面

今天不宜投資，心情的缺失讓自己對市場很沒信心，勉強投資會讓自己陷入泥淖。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

巨蟹座

精神良好，活力充沛。

整體運：★★★★★

今天有得財機會，賺錢輕鬆，還有機會得到金援或收到禮物。學生易對知識衍生出的問題感到困擾，不過獲得解答後理解力加深。戀愛中的人

渴望得到戀人的關心，不妨多向對方撒嬌，效果不錯唷！

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

獅子座

多參加社團活動。

整體運：★★★☆☆

人際關係頗為和諧，身邊將出現新的朋友，對方獨特的見解讓你受益良多；工作中，匆匆忙忙的行動容易讓簡單的事情複雜化，要慎重沉穩一

點才行；而不期待的投資在今天對你有所回報，心情大好的同時，也不要忘了與身邊人一起分享哦。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

處女座

借來的好運在你身上效用更大。

整體運：★★☆☆☆

今天哪家有喜事，不妨去串串門子，沾點財氣。身邊不乏事業有成的朋友，別太固執，借用一下別人的力量，會讓你的工作順利很多。愛情運

普通，單身者可參加聯誼活動，可提升愛情運。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

天秤座

強出頭吃虧的是自己。

整體運：★★★☆☆

適合跟戀人翻閱以往的照片，過去的點點滴滴立即浮現在眼前，心中倍感甜蜜；大筆金額的投資最好同有經驗的長輩商量，一昧的衝動投資只

會得不償失；從事管理的人員，發現員工的問題應及時指出，否則問題將會蔓延。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

天蠍座

愛情甜蜜蜜。

整體運：★★★★☆

今天的桃花頗旺，單身者多出入人多的場所，極易吸引住異性的目光，戀愛中人則有機會享受到對方的甜蜜溫情；工作上缺乏動力，很難有所

成就；今天下午去商場購物，得到意外收穫的機率很高。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

射手座

情緒有些不穩定。

整體運：★★★☆☆

情緒低沉，會產生一種厭世的感覺，要隨時調整好自己的心態，以樂觀積極的態度面對人生；正在追求異性的朋友會因為對方飄忽不定的態度

有些洩氣，為自己加把勁，別輕易放棄；從事IT職業的人要注意適當的放鬆，不然很容易頭昏腦脹。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

摩羯座

把別人的誤會當成生活中的小插曲，你會過得更快樂。

整體運：★★★★☆

會有人打小報告，讓你有些想不通，別太在意他人的看法，做好自己的事就能問心無愧。把錢財看得過重反而難有收穫，膽大心細才是生財之

道。工作雖然感到辛苦，但衝勁很強，容易得到上司的嘉獎。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

水瓶座

欠缺行動力，小心坐吃山空。

整體運：★★☆☆☆

喜歡的人已經出現，卻難有進一步的發展機會，自己也不願吐露真情，因而只能獨自苦惱；逛街的興致大增，大包小包拎回家，錢包會因此瘦

一大圈；合作夥伴非常出色，不用你幫忙便能將事情做得完美，但他的出色又會給你造成不小的壓力哦！

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

雙魚座

魅力四射的表現，讓你的虛榮心得到小小的滿足。

整體運：★★★★☆

言語幽默，能很快融入大眾中，容易成為異性關注的對象。單身者有約會，浪漫甜蜜之感填滿內心。工作愉快，與同事互動較多，在互助合作

中讓你受益匪淺。有不錯的商機出現，可做好長遠規劃。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

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