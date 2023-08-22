8月22日星座運勢 金牛多做公益 雙子財運火紅

牡羊座

真心付出，才易獲得雙倍的回報。

整體運：★★★★☆

愛情際遇不斷，卻因為沒有付出真心，而有一種不踏實的感覺。財運在此時易有所增進，可做外匯、期貨等投資 。多一個對手不如多一個朋友，與工作夥伴保持良好互動，就是計畫成功的重要關鍵。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

金牛座

多做公益可帶動好運。

整體運：★★★☆☆

今天容易受到流言蜚語的中傷，不要太在意，以免因此阻礙你前進的步伐。單身者會感到空虛，不能因此而放縱自己。財運較好，新的進財管道讓你收入頗豐，對需要幫助的人伸出援手會為你帶來好運。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★★☆

雙子座

別把自己的想法強加於人！

整體運：★★★★☆

對家人過度關心，會把自己的想法強加於人；事業運較為低沉，低調應對是恰當的選擇；財運火紅，對於深思熟慮後選擇的投資產品，可進行積極大膽的投入，獲利空間很大。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★★

巨蟹座

與伴侶互動應用心。

整體運：★★☆☆☆

對自己不精的領域少插手為妙，不然遭遇挫折會使心情產生動盪。與伴侶在一起時，不要把工作上的不滿情緒發洩在對方身上，對感情易產生負面影響。找一個安靜的地方小坐片刻，把混亂的思緒理清才是當務之急。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

獅子座

情緒低落，做什麼都不太順心。

整體運：★☆☆☆☆

今天過多關心現實層面，令對方對你有所誤會，感情也出現裂痕，趕緊解釋清楚吧。購物慾強烈，很難抵擋商家的誘惑而買下一堆無用的東西。工作容易遇到突如其來的變故，讓你難以招架，多運用人際關係可化解難題。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

處女座

易心煩意亂，應調整好心態。

整體運：★★☆☆☆

今天感情負擔較重，對方的一些無理取鬧給予你較大的壓力，讓你覺得有點煩悶，想要一個人清淨。財運方面今天不宜投資，容易被別人偷襲，如果沒什麼事今天待在家裡比較適合，出門在外會有小人覬覦。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

天秤座

萬事如意，易被照顧。

整體運：★★★★★

對方的一舉一動都是為了你，有一種備受愛護的滿足感，但不要太得意，若想牢牢抓住對方，還應懂得珍惜他的付出！沒有金錢上的煩惱，有足夠花的閒錢，偶爾拿一點出來給家人，也算盡盡孝心。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

天蠍座

總運很好。

整體運：★★★★☆

今天很懂得與異性溝通，幾個笑話就能把對方逗得開懷大笑，彼此的好感不斷增進；滿腔的熱情在今天的工作上有充分施展的餘地；在朋友的聚會中會獲得不錯的投資機會，要好好把握。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

射手座

微笑著面對生活。

整體運：★★★☆☆

對著鏡子說「茄子」，然後用這張臉去面對每一個人，自然氣氛就親和融洽了；戀愛上也不妨積極一點，即使對方一時沒什麼回應，但是保守卻只會讓幸福溜走；新目標的訂立，將會讓你在公司過得更充實。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

摩羯座

運勢平穩，多留意身心健康。

整體運：★★★☆☆

今天愛情比較平淡，雙方都忙於自己的事情，少有單獨相處的機會。工作較忙碌，要想完成任務還需抓緊時間。身體方面，不小心磕到、碰到會造成不小的損傷，不管在家或是出門，都需多多注意腳下才好。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

水瓶座

愉快的心境，做什麼事情都有幹勁。

整體運：★★★☆☆

工作雖然比較忙碌，但是心情好也不會感覺太累。在心愛的人面前，你會表現得深情款款，對他既細心又體貼，讓雙方的磁場更加強勁。投資方面，還不宜急著做決定，先蒐集情報，進行合理的分析，才能做出有效的判斷。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

雙魚座

積極向前，尋求解決問題的辦法。

整體運：★★☆☆☆

單身者有機會在Pub邂逅一段戀情，但在新戀情面前也不能昏了頭，小心遇到的只是爛桃花。財運欠佳，對股票 感興趣者可以買幾本相關書籍看看，會有意外發現。工作頗順利，保持積極進取的態度斬獲更多。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

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