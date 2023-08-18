8月18日星座運勢 牡羊積極爭取 獅子把握機遇

牡羊座

積極爭取，才會得到自己想要的結果。

整體運：★★★★☆

憑著衝勁積極爭取自己的幸福，父母反對你和他在一起的態度就會有所改善；打算獲利了結的投資 者，可以利用基金轉購風險較低的產品，以此規避股市短期震盪的風險；下班後回家，坐在沙發上聽音樂、閉目養神，能讓腦袋清醒一點。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

金牛座

逃避並非是解決問題的好辦法。

整體運：★★★☆☆

今天你的愛情運不錯，上班時多留意自己的儀容與穿著，辦公室正是你偶遇桃花的幸運場所。財運弱，不要攜帶過多現金在身上，破財機率高。教育 工作者身體狀況欠佳，須在調養上加倍用心。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

雙子座

給自己今後的發展認真做個規劃。

整體運：★★★☆☆

特別提醒男士朋友，即使你的女伴說送花是一種浪費，也要深信沒有哪個女人不會希望收到情人送的花；今天創意思維活躍，設計工作者可要好好把握稍縱即逝的靈感；多給自己一些時間，讓自己安靜的思考往後的感情道路該如何走。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★★

財運：★★☆☆☆

巨蟹座

今天比較繁忙。

整體運：★★☆☆☆

工作中讓你頭疼的事很多，顧得了這件顧不了那件，弄得自己很煩燥；忙碌的工作使你無暇顧及伴侶，對於他的理解和體貼深感窩心；投資上進展不大，可保持原來的狀況。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

獅子座

把握機遇。

整體運：★★★★☆

工作上要有勇於創新的氣魄，全新的領域既是機遇又是挑戰。投資局面明朗化，取捨得當關係著成敗，不宜過於謹慎，但也不宜孤注一擲。看看投資指南方面的書籍，將有助於你妥善做出適當的選擇。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

處女座

喜歡夸夸其談，欠缺行動力的一天。

整體運：★★★☆☆

做起事來有點拖泥帶水，想得到他人的認可還應加強行動力。將家中廢棄不需要的東西清理一下，打掃床底，是提升運勢的小秘訣。晚上約朋友小坐片刻，談談近期的生活狀況，會很開心。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

天秤座

愛情能有斬獲，自己爭取勝算更大。

整體運：★★★★☆

不要錯過與異性單獨相處的機會，將真實的一面展現出來，成功的機率頗高。沒有太大的購買慾，就算進入商場也能守得住錢財。工作中容易與人起爭執，退一步海闊天空，對方也不會得理不饒人。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★★★

天蠍座

運勢比較動盪的一天，總體運勢一般。

整體運：★★☆☆☆

今天工作情況一般，表現積極的話有機會獲得新的工作項目，要好好把握。愛情甜如蜜，買一對情侶手鍊給對方和自己，讓愛情在浪漫中翩翩起舞。投資表現一般，但出門在外破財機率高，自己要多加注意。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★☆☆☆☆

射手座

情緒低落，有種逃避的想法。

整體運：★☆☆☆☆

遇到曾傷害過自己的人會產生逃避心理，而這樣做反而會讓自己更難過，不妨大方一點，笑著告訴對方你過得很好。工作上會出現溝通不良而產生誤會的情形，所以面見客戶的話最好能親自接見，以免傳達錯誤。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

摩羯座

壓力過大，讓你的情緒有些低沉。

整體運：★★☆☆☆

今天情緒比較激動，為了雞毛蒜皮的小事情也能和伴侶吵上一架，應該檢討檢討了。財運方面看起來對自己有利的項目，其實很可能只是鏡花水月。今天會碰到些意外事件，造成錢財損失，出門在外盡量小心。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

水瓶座

今天不妨陪陪家人。

整體運：★★★★★

快要失去才會感到有些慌亂，幸好對方仍放不下這段感情，可也需要自己多做些改變才能留得住他。以他人的經驗作為自己投資的標的並非明智之舉，且今天的財運平平，難有突破。工作上易得他人相助，進步頗為明顯。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

雙魚座

利弊隨時可能轉換。

整體運：★★★☆☆

桃花運頗旺，但頻繁出入娛樂場所者，容易交到爛桃花，交友應謹慎一點才好。空有滿腹投資熱情，卻不注意運用策略，付出與回收難成正比。工作進展平穩，即使與同事偶爾有些小口角，但並不影響你的工作。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

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