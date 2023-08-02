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8月2日星座運勢 獅子充滿自信 射手好事連連

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牡羊座

在創新中發現新機會。

整體運：★★★☆☆

工作中有發揮領導力的機會，但是躲不了同事間的明爭暗鬥，還是盡量減少與對手的硬拚，伺機尋找發展機會才明智。已婚者有機會和伴侶一起參加社交活動，雙方的社交圈都能夠擴展。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

金牛座

快樂伴隨你左右。

整體運：★★★★☆

今天感覺很甜蜜，他顯得非常牽就你，還會處處替你著想，不過維持這種甜蜜的最佳方法還是要給對方同樣的禮遇哦！不是十拿九穩的投資不可輕易嘗試，以免造成「一著不慎，滿盤皆輸」的結果。心情舒暢，連人也精神了許多。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

雙子座

對感情有些心不在焉。

整體運：★★☆☆☆

約會時給人身在曹營心在漢的感覺，工作固然重要，可約會的時候開小差小心被對方誤會。並不是空憑十足的毅力就能有所斬獲，投資時還需認真分析市場。工作顯得太賣力而忽略了必要的休息，這樣未必是件好事。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

巨蟹座

情緒受外界壓力的影響。

整體運：★☆☆☆☆

易因戀情受別人的指指點點而使情緒產生波動，平心靜氣讓別人去說能彰顯你的氣度，謠言止於智者；同事的諸多求助與叨擾讓你煩躁，應學會對別人說「不」；要注意保持頭腦適當休息，不然很容易疲勞、頭暈。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

獅子座

充滿自信可吸引正能量。

整體運：★★★★☆

你自信的笑容與舉動，特別吸引人，單身者可望與心儀的異性親密接觸。投資的想法很多，獲利的機率也很高。一成不變的工作模式會讓你厭倦，今天不妨做些改變，工作效率會更高。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

處女座

顯得粗心，有遺失錢財的傾向。

整體運：★★★☆☆

今天要多留意生活細節，粗心大意會讓你損失一些貴重的東西，事後再後悔也不能亡羊補牢。工作上能抓住大方向，很有計畫原則，容易有收成，若能在細節處多留心，會有更好的成績。戀愛運較弱，宜等待時機。

愛情運：★★☆☆☆

談錢傷感情，雙方之間容易為錢起紛爭喔！

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

天秤座

感情繁多雜亂。

整體運：★★★☆☆

剪不斷，理還亂，單身者易對情感會錯意，陷入三角戀情的機率高。財運亨通，風雨無阻，得到的幫助更是難以計數。把學習當作任務者，將失去學習的原動力，且阻力不斷上升，毫無進步，應主動從學習中找到興趣所在。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★★★

天蠍座

虛心求教方能幫你度過難關。

整體運：★★☆☆☆

金錢觀念比較重的今天還是少參加活動的好，不然容易給人斤斤計較、吝嗇的印象；從未有過的無力感在事業上表現得尤為明顯，請教有經驗的同仁顯然是最為有效的方法；已婚者在柴米油鹽中領悟愛情的真諦。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

射手座

好事連連，笑口常開。

整體運：★★★★★

先前的投資容易在今天見到成效，滿載而歸當然樂開懷。工作充滿挑戰，看到同事躲避的神態讓你有點竊喜，英雄終於有了用武之地。高難度的工作更能突顯你與眾不同的實力，保持自信也是你成功的必然因素。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

摩羯座

人際關係和諧，易得異性助力。

整體運：★★★☆☆

在外活動頻繁，單身者有機會邂逅一段異域情緣，感覺很合得來，可望進一步發展。工作上容易得到異性長輩的照顧，讓棘手的問題得以更好的解決。偏財運不錯，購物、吃飯要索取發票，中獎機率高。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

水瓶座

顯得敏感，容易被一些小事刺激。

整體運：★★☆☆☆

今天戀愛中的人事務繁忙，與戀人聚少離多。財運較弱，沒有心情仔細研究市場動態，理財心不在焉，易出錯。心情不好不妨約上幾個朋友聚一聚，聊聊感受，朋友的關心會讓你覺得很貼心。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

雙魚座

人際關係和諧，外力、助力強。

整體運：★★★★☆

今天會有讓人簇擁的優越感，平時不喜歡親近你的人也很樂意跟你接觸，讓你受寵若驚。千萬別飄飄然，冷靜下來好好利用人脈，工作會比預計得更順利。財運頗優，先前的投資計畫可在今天落實。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

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