7月30日星座運勢 牡羊一展長才 射手勇敢出擊
牡羊座
有機會發揮專長與才藝。
整體運：★★★★☆
如果你有一技之長或是有什麼特別的才藝，不妨趁機好好表現一番，會讓周圍的人刮目相看，還會因此而獲得意外的驚喜喔！例如：獲得心儀異性的真情告白、得伯樂相中、獲得一筆獎金等。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
金牛座
人無完人，亡羊補牢尚不晚矣。
整體運：★★★☆☆
今天錯怪了朋友，多源於自己的疑心病過重，用最有誠意的方式向朋友道歉吧；去書店，點杯咖啡，聽著悠揚的音樂，看一本好書，可望將壞心情通通扔掉；今天的財運不錯哦，股票大漲一波讓你賺得個荷包滿滿，但是不能太貪心，還是見好就收哦。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★★☆
雙子座
愛情有新情況出現哦！
整體運：★★★☆☆
桃花接踵而至，但每朵桃花出現的方式都不盡相同，還得睜大雙眼哦！熱中於股市投資的人今天不要急著出手，時機還未成熟；工作中會有不錯的表現機會，可別老待在家裡，機會多來自公司組織的活動哦！
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
巨蟹座
想太多易鑽牛角尖，宜放空思緒。
整體運：★★★☆☆
情緒低迷，覺得精神無所寄托的時候，與同齡的親友談心時，會產生似曾相識的錯覺，不要逃避，將自己的真實想法說出來，今天是你放下傷心往事的好機會。財運頗好，情場失意卻又換來不斷攀升的正財運。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★★☆
獅子座
新環境新感覺。
整體運：★★★☆☆
你幽默的談吐給人家留下好的印象，在心儀對象面前易讓對方加深對你的好感；家中的物品易有損害，為此會要破費買件新的；老待在家裡，讓你覺得憋悶，不妨選擇一些在互外的活動，讓情緒得到舒展。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
處女座
人與人的關係可得到改善。
整體運：★★★★☆
處於冷戰或失和的情侶今天有雨過天晴的徵兆，放下面子或某些堅持可緩和兩人的關係；在所在地進行投資能及時進行掌控，進展更為順利；學習上易產生厭倦的心理，無法安下心學習。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★★
天秤座
拓展人脈的好時機。
整體運：★★★★☆
多張開耳朵聽聽別人的談話，值得認識的人就主動向前攀談；人脈有著擴張的機會，好的合作對象可靠自己爭取；與伴侶相處時「以柔克剛，以退為進」的策略，能及時掐滅對方燃起的火苗。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
天蠍座
美好的一天，沉浸在美妙的幸福中。
整體運：★★★☆☆
體驗著被愛包圍的甜蜜，另一半的善解人意讓你感動不已。凡事過猶不及，別太專注於投資之事，放點心思在錢財的管理上也是很好的生財之道。學生族對學習充滿信心，擁有不竭的動力讓你更加自信。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
射手座
勇氣是你抓住幸福的法寶，不要猶豫！
整體運：★★★☆☆
遇到讓你心動的對象，因為缺乏信心而遲遲沒有開口易錯失良緣，勇敢一點，其實幸福已經唾手可得。福禍相依，不要太悲觀，財運不濟讓你懂得了開源節流的重要，這種收穫也是一筆不小的財富。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
摩羯座
平靜地感受生活。
整體運：★★★☆☆
女孩子想借助美容和化妝把自己變得美美的，這樣的你反而令身邊的異性不敢接近哦！把理財當作投資，這樣的逆向思考會令你斬獲頗豐；別把自己當成全能選手，今天還是裝裝傻的好，會有意外的收穫。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
水瓶座
用開放的胸襟接受朋友的建議，客觀理性看待事物。
整體運：★★★★☆
對一些人、事、物的判斷似乎失去了準頭，存在錯估形勢的危險。對搜集到的訊息要進行篩選，財務上要小心，投資有賺大錢的機會，但過於投機取巧也會造成損失。人際關係和諧，易得到貴人助力。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
雙魚座
注重過程，少計較結果。
整體運：★★★☆☆
人際關係頻頻出現小狀況，自己的想法被人誤解，太計較會使心情難得平靜哦；會給對方任性、傲氣的感覺，無法忍受的他對你越來越冷漠，還是收斂一下自己的高傲才好，小心因此而失去他哦，戀愛也要有技巧，今天便是你急需補修戀愛學分的時候。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
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