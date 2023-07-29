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7月29日星座運勢 天蠍愛神降臨 金牛強烈叛逆

科技紫微網

7月29日星座運勢如何呢？雙子座情緒低迷，不要逃避，將自己的真實想法說出來……

牡羊座

安排一些有新意的活動，就當是慰勞自己。

整體運：★★★☆☆

邀一群好友去野外露營，體驗遠離城市喧囂的夜晚，也別有一番情趣。看夕陽西下，觀旭日東昇，這種美好時刻很值得回味。近距離地接近大自然，會讓你對生活更加熱愛，對人生充滿希望。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

金牛座

叛逆感強烈。

整體運：★★★★☆

對於老師、家長的教條管束，學生的叛逆慾越發強烈，如覺家長或老師的教導方式讓你無法接受，應當面提出和溝通，學會互相理解體諒；多花時間陪陪家人，讓他們感受到你的溫暖與體貼；面對愛情要把握時機，與心儀之人才有希望牽手。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

雙子座

別沉浸在自己的奇想之中，多與他人交流。

整體運：★★★☆☆

情緒低迷，覺得精神無所寄託的時候，與同齡的親友談心時，會產生似曾相識的錯覺，不要逃避，將自己的真實想法說出來，今天是你放下傷心往事的好機會；財運頗好，有不斷攀升的正財運。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

巨蟹座

愛拚才會贏。

整體運：★★★☆☆

苦心經營的感情有破裂的危險，還好最終理智戰勝衝動，衝突也有機會得以化解。財運普通，邀幾個牌友切磋牌技，會有不錯的收穫；學習熱忱漸濃，幹勁十足，再加上不錯的貴人緣，學習效率也會有明顯提高。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

獅子座

感情豐富，待人體貼，受人歡迎。

整體運：★★★☆☆

親和力突顯的一天，言語溫和，善解人意，主動為身邊的人付出，令人感動，你也因此收穫到了快樂。異性緣佳，單身者應對異性朋友坦誠相待而獲得真情。財運平順，購物有機會獲得贈品或優惠券。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

處女座

想得過多只會讓思緒更混亂。

整體運：★★★★☆

易因朋友不太明顯或是無意的告白而感到困擾，一個人胡思亂想還不如當面問清楚對方；學生族的思緒比較混亂，答題時有些掌握不住問題的重點；財運比較旺，如能膽子放大點，把握住時機，今天收益會比較不錯。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

天秤座

心情好，桃花自然來。

整體運：★★★★★

今天異性緣佳，風趣幽默的表現為你贏來眾多傾慕的眼光，注意不要太過於自我，自然會有成功結緣的機會。今天可密切關注市場動態，容易發現不錯的投資訊息，注意把握。休息時可約朋友一起去郊外踏青，感受一下大自然的美。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

天蠍座

今天愛神降臨，情緒高昂。

整體運：★★★★★

今天異性緣佳，你迷人的笑容會讓周遭的人都充滿歡笑，自己心儀的對象也會對你側目而看，注意趁熱打鐵，會有不錯的結果。可去逛逛商場，有機會挑到物美價廉的東西，並使得心情也好好。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

射手座

把握尺度很關鍵。

整體運：★★★☆☆

他不會採取強攻，即使很想得到你的認可，但也會因為尊重你而靜靜等待；理財時頭腦容易有思緒混亂的現象哦！還是找家人當當參謀的好；切忌將辦公場所當作你的戀愛勝地，小心因此失去晉升的機會。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

摩羯座

別強迫別人，多反省自我。

整體運：★★★☆☆

與人交流的時候不要把自己的意識強加給他人，也就能省去無謂的紛爭。即使玩些小牌之類的遊戲，也不可有大撈錢財的念頭，當成純娛樂，反而讓你輕鬆許多。適合聽聽輕柔歡快的音樂，你的心情會相當愉悅。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

水瓶座

偶爾變動一下，能收到不同的效果。

整體運：★★★★☆

今天的性慾較高，在床上表現的熱情主動，與伴侶能達到水乳交融的感覺；財運一般，沒什麼大的投資機會，靜觀一天也好；去健身房多做做腹肌運動，以免腹部的脂肪囤積越來越多。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

雙魚座

心情愉快，對金錢的敏銳度高。

整體運：★★★☆☆

今天多出門走動會有好運降臨，宅男宅女則易錯過良機。單身者多留意穿著打扮，到熱鬧的場合主動與異性接觸，可提升戀愛運。財運佳，下午有機會獲得不錯的商機，有利規劃、投資。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★★☆

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