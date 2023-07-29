7月29日星座運勢 天蠍愛神降臨 金牛強烈叛逆
7月29日星座運勢如何呢？雙子座情緒低迷，不要逃避，將自己的真實想法說出來……
牡羊座
安排一些有新意的活動，就當是慰勞自己。
整體運：★★★☆☆
邀一群好友去野外露營，體驗遠離城市喧囂的夜晚，也別有一番情趣。看夕陽西下，觀旭日東昇，這種美好時刻很值得回味。近距離地接近大自然，會讓你對生活更加熱愛，對人生充滿希望。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
金牛座
叛逆感強烈。
整體運：★★★★☆
對於老師、家長的教條管束，學生的叛逆慾越發強烈，如覺家長或老師的教導方式讓你無法接受，應當面提出和溝通，學會互相理解體諒；多花時間陪陪家人，讓他們感受到你的溫暖與體貼；面對愛情要把握時機，與心儀之人才有希望牽手。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
雙子座
別沉浸在自己的奇想之中，多與他人交流。
整體運：★★★☆☆
情緒低迷，覺得精神無所寄託的時候，與同齡的親友談心時，會產生似曾相識的錯覺，不要逃避，將自己的真實想法說出來，今天是你放下傷心往事的好機會；財運頗好，有不斷攀升的正財運。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
巨蟹座
愛拚才會贏。
整體運：★★★☆☆
苦心經營的感情有破裂的危險，還好最終理智戰勝衝動，衝突也有機會得以化解。財運普通，邀幾個牌友切磋牌技，會有不錯的收穫；學習熱忱漸濃，幹勁十足，再加上不錯的貴人緣，學習效率也會有明顯提高。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
獅子座
感情豐富，待人體貼，受人歡迎。
整體運：★★★☆☆
親和力突顯的一天，言語溫和，善解人意，主動為身邊的人付出，令人感動，你也因此收穫到了快樂。異性緣佳，單身者應對異性朋友坦誠相待而獲得真情。財運平順，購物有機會獲得贈品或優惠券。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
處女座
想得過多只會讓思緒更混亂。
整體運：★★★★☆
易因朋友不太明顯或是無意的告白而感到困擾，一個人胡思亂想還不如當面問清楚對方；學生族的思緒比較混亂，答題時有些掌握不住問題的重點；財運比較旺，如能膽子放大點，把握住時機，今天收益會比較不錯。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
天秤座
心情好，桃花自然來。
整體運：★★★★★
今天異性緣佳，風趣幽默的表現為你贏來眾多傾慕的眼光，注意不要太過於自我，自然會有成功結緣的機會。今天可密切關注市場動態，容易發現不錯的投資訊息，注意把握。休息時可約朋友一起去郊外踏青，感受一下大自然的美。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★★
財運：★★★★☆
天蠍座
今天愛神降臨，情緒高昂。
整體運：★★★★★
今天異性緣佳，你迷人的笑容會讓周遭的人都充滿歡笑，自己心儀的對象也會對你側目而看，注意趁熱打鐵，會有不錯的結果。可去逛逛商場，有機會挑到物美價廉的東西，並使得心情也好好。
愛情運：★★★★★
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
射手座
把握尺度很關鍵。
整體運：★★★☆☆
他不會採取強攻，即使很想得到你的認可，但也會因為尊重你而靜靜等待；理財時頭腦容易有思緒混亂的現象哦！還是找家人當當參謀的好；切忌將辦公場所當作你的戀愛勝地，小心因此失去晉升的機會。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★☆☆☆
摩羯座
別強迫別人，多反省自我。
整體運：★★★☆☆
與人交流的時候不要把自己的意識強加給他人，也就能省去無謂的紛爭。即使玩些小牌之類的遊戲，也不可有大撈錢財的念頭，當成純娛樂，反而讓你輕鬆許多。適合聽聽輕柔歡快的音樂，你的心情會相當愉悅。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
水瓶座
偶爾變動一下，能收到不同的效果。
整體運：★★★★☆
今天的性慾較高，在床上表現的熱情主動，與伴侶能達到水乳交融的感覺；財運一般，沒什麼大的投資機會，靜觀一天也好；去健身房多做做腹肌運動，以免腹部的脂肪囤積越來越多。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
雙魚座
心情愉快，對金錢的敏銳度高。
整體運：★★★☆☆
今天多出門走動會有好運降臨，宅男宅女則易錯過良機。單身者多留意穿著打扮，到熱鬧的場合主動與異性接觸，可提升戀愛運。財運佳，下午有機會獲得不錯的商機，有利規劃、投資。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★★☆
【延伸閱讀】
上一則
睡公司被酸「馬屁精」仍被裁 她評馬斯克：超沒同理心
下一則
FB留言