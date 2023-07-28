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7月28日星座運勢 金牛情緒低落 獅子充滿活力

科技紫微網

牡羊座

自卑感其實來源於自我的放任。

整體運：★★☆☆☆

與另一半在事業和收入上的對比使你感到深深的自卑，有這樣的差異都是你自我要求太低，以致於收獲只能差強人意；今天會疏於錢財的管理

，與家人的意見也會多有不合，理財易受阻；同事對你頗為寬容，不過也不能因此而推卸責任哦！

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

金牛座

情緒低落，容易感傷。

整體運：★★☆☆☆

今天感情負擔較重，對方的一些無理取鬧給予你較大的壓力，讓你覺得有點煩悶，想要一個人清淨。財運方面今天不宜投資，小心陷阱，如果

沒什麼事今天待在家裡比較適合，出門在外會有小人覬覦。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

雙子座

愉快的事情接連不斷，笑容特別燦爛。

整體運：★★★★★

前期的投資容易在今天見到成效，滿載而歸當然樂開懷。工作充滿挑戰，看到同事躲避的神態讓你有點暗喜，英雄終於有了用武之地。高難度

的工作更能突顯出你與眾不同的實力，保持自信也是你成功的必然因素。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

巨蟹座

切忌將對方的缺點常掛嘴邊。

整體運：★☆☆☆☆

常拿伴侶的不足與別人的優點做比較，不僅會讓他厭煩，更會使他喪失進取心；工作上承受壓力大，遇事需沉得住氣，煩悶時可放點音樂讓心

情舒緩些；小忍成事，大忍成仁，「忍」是你今天的必修課。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★☆☆☆

獅子座

充滿活力與生機的一天。

整體運：★★★★☆

單身者有機會參加聚會，自信的微笑容易得到異性青睞，幽默的話語是接近對方的好方法。理財觀念增強，太過昂貴又不切實際的物品，難以

讓你掏腰包，頗能守財。工作上有機會成為核心人物，集肯定與崇拜於一身。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

處女座

有機會幫朋友排憂解難。

整體運：★★★☆☆

今天可以買些小禮物送給戀人，會讓對方感動不已，兩人的感情也會隨之升溫。工作上會感到些許的疲倦，但能堅持做完當天的工作。閒暇時

，有機會成為朋友的傾訴對象，在開導朋友的同時，你也獲得了快樂。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

天秤座

挑戰與機遇並存。

整體運：★★★★☆

在感情上不要心存僥倖，即使對方沒有發現你的過失，若能坦誠告知，感情反而會有升溫的趨勢。工作即將遭遇極具挑戰性的時刻，機遇在不

經意間出現，提前做好準備是關鍵。在新的工作崗位上任的人，起步會較快。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

天蠍座

運勢平順，有利拓展人脈。

整體運：★★★☆☆

今天你與異性接觸頗有風度，易讓人心生好感，言語間多一些幽默，無疑將令異性主動靠近。工作上獨自創業的想法強烈，但一定要做好本職

工作，對你日後的創業會有幫助。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

射手座

別將關係複雜化！

整體運：★★★★☆

與異性朋友相處甚歡，不過得小心提防三角關係的出現！今天以對外為主如銷售、保險理賠等的工作，會有不錯的進展，績效突出；正財運佳

，但偏財還是敬而遠之為好，投資時切忌投機。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

摩羯座

對挫折的承受能力有待加強。

整體運：★★☆☆☆

投資上容易判斷錯誤，導致虧損的局面，若能冷靜分析情勢及時抽身，可扭轉局勢，挽回經濟損失。事業運不佳，工作上有些小狀況發生，不

可延誤處理，要有今日事今日畢的決心。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

水瓶座

故地重遊有助於愛情運勢的增長。

整體運：★★★☆☆

和戀人去你們第一次約會或第一次接吻的地方約會吧，那份甜蜜與羞澀的復甦會迅速點燃你們的激情；與朋友出去狂歡時，如果你不想酒後亂

性那就盡量少喝點；今天的思維會比較活躍，對從事設計的人有助於發揮靈感。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

雙魚座

今天容易出現尷尬的場面。

整體運：★★★☆☆

單身者的心儀對象發生在朋友身上的機率比較多，如怕被當面拒絕後連朋友關係都難以維持，可透過兩人都認識的朋友傳述；盡量少吃易上火

的東西，不然新陳代謝容易發生紊亂；服務行業者今天的工作會容易忙中出錯，應打起精神細心認真一點。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

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