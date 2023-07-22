7月23日星座運勢 天秤別太衝動 天蠍出去走走

牡羊座

理財有計畫，別急於行動。

整體運：★★★★☆

今天你過於急躁的表現容易被對手發現，沉著冷靜才不失風度；今天是已婚者重拾愛火的好時機，抓住難得的機會讓對方感覺你很重視這份戀情；觀看財經類的電視節目，對你的投資 會有很大的啟發。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

金牛座

切忌含糊其辭，以免發生誤解。

整體運：★★★★☆

愛與被愛要做出果斷的選擇，單身女性不可腳踏兩條船，莫陷入情感誤區。購物運不錯，可以買到不少經濟又實惠的精美家居用品，會令你心情開懷，笑臉盈盈。今天也是出遊的好日子，沿途的美麗風景盡收眼底。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

雙子座

重視環境的清潔衛生，可提升好運。

整體運：★★★☆☆

今天的愛情溫度剛剛好，約對方看場電影，可讓平淡生活散發出玫瑰的氣息；注意平復緊張或興奮的情緒，學習的狀態才能達到最佳；至於生意人，衛生環境的好壞對你的生意極有影響，檢查一下店面、貨物甚至你腳上的皮鞋是否乾淨。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

巨蟹座

幹勁十足，充分釋放自身的能量。

整體運：★★★★☆

積極向上的生活態度，讓你贏得家人及朋友的肯定。有機會在眾人面前展現才華，讓異性對你刮目相看，有人主動靠近你。別因忙碌而忽視身體狀況，多關心身體健康也是今天的重要工作。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

獅子座

你選擇快樂你就會快樂。

整體運：★★★☆☆

今天容易受情緒的影響而莫名地鬱悶，其實快樂是一個選擇，你選擇了快樂，你便會快樂；愛好裝扮的美眉今天會有邂逅桃花的機緣哦，加強自身的涵養和內在會讓你更具魅力；開車族今天不妨出去兜兜風，會遇上工作機緣。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

處女座

面子大於裡子。

整體運：★★★☆☆

桃花來時，難免讓你有些得意，但猶豫不決又會錯過良緣哦；從事服務行業的人，憑藉和善的態度，會得到他人的讚揚；礙於面子，產生一筆不小的消費，事後又讓自己後悔不已。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

天秤座

衝動是魔鬼。

整體運：★★★★☆

投資時要謹慎，利用好每一分錢，衝動行事只會讓你蒙受損失；與人相處時要和氣，即便遇到意見不合時也別逞一時之快而大發脾氣，不然先前建立起來的形象就這樣消失殆盡；煮蓮子湯喝，可降心火，讓脾氣不那麼暴躁。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

天蠍座

今天宜行動，可別待在家裡浪費時間。

整體運：★★★★★

感情上一個微笑，一個眼神，對方都能感受到你濃烈的愛意。財運良好，獨特的眼光讓你發現大賺一筆的機會，看準時機，果斷出擊。處於失業中的人今天不妨出去走走，會有不錯的求職機會。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

射手座

知足常樂、感恩常樂。

整體運：★★★☆☆

給他送個小禮物，讓對方趁早明白你的心意，會有意想不到的回應；起始的投資讓你嘗到些許甜頭，但不要輕易加大投資額度，今天還略欠些火候；一起去運動吧，是減壓放鬆的好機會，強健的體魄會成為工作中決勝的籌碼哦。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

摩羯座

很有愛心與同情心，適合扮演傾聽者的角色。

整體運：★★★★☆

感受力很強的一天，特別能體會他人的內心感受，朋友也都願意找你聊心事，讓他人獲得安慰的同時，你也得到了助人的快樂。財運不錯，親友請客、收到禮物、中獎的機率高。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

水瓶座

多聽聽他的聲音。

整體運：★★★★☆

容易因為戀人漏接了你的電話，心存猜忌為此而生悶氣，不妨聽對方的解釋再下斷定；今天是維護與主導同事間關係的好時機，把好東西與大家分享最能收買人心；今天與長輩聊天易有所收穫。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

雙魚座

心情平靜，享受平淡中的快樂。

整體運：★★★☆☆

錢財方面支出不會太大，對美食愛好者來說，可以去經濟實惠又有特色的餐館嘗鮮。對找到真愛的情人們來說，激情降溫，但是敞開心扉地進行交流，一些隱私 也能開誠布公，平淡中內心又有一絲甜蜜！

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

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