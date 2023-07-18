我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阿茲海默症現曙光 禮來抗體新藥證實延緩認知衰退病程

紐約曼哈頓下東城傳連續槍響 傷亡不明

7月18日星座運勢 處女別亂投資 水瓶桃花運旺

科技紫微網

牡羊座

運勢旺盛的一天。

整體運：★★★★☆

今天桃花旺盛，說想說的話，做想做的事，不要為自己的癡情而感到不好意思。投資機遇不錯，可以放手一搏。但是，不宜與他人合夥投資，易因意見分歧而引發矛盾。精神過於振奮容易疲勞，喝點綠豆湯可讓你恢復元氣。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

金牛座

憑一己之力不易成功。

整體運：★★☆☆☆

單身者在聚會前往自己的包包裡噴點香水，愛情運會得到提升。花錢花得一點也不心疼，即使荷包殷實也不該把錢花到毫無用處的地方。付出的多收獲卻甚微，內心難免感到有點失落。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

雙子座

工作、興趣同樣可以培養。

整體運：★★★★☆

小別離成了感情的催化劑，距離帶來的美好感覺讓分居兩地的情侶更顯甜蜜；將多餘款項存入銀行，不如拿出一部分做點小投資，會有不錯的收益；將工作熱情繼續保持下去，重大的突破就在不遠處了。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

巨蟹座

說話做事前先細細思考一番。

整體運：★★★☆☆

不要把希望寄託在別人身上，否則有加班到很晚的情況發生；情人間親切的擁吻是今天活力的興奮劑，不要忘記出門前給彼此一個擁抱；公共場合有遇到尷尬的可能，盡量做到三思而行。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

獅子座

車到山前必有路，別自己嚇自己。

整體運：★★☆☆☆

戀情出乎意料地遭人潑冷水，要保持平和而積極的心態，不受外界干擾便會嘗到甜蜜的味道；進財遭遇空前的困難，不要著急，車到山前自必有路；手忙腳亂的時候更要注意細節，這樣會幫你節省不少時間。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

處女座

較煩悶的一天，工作壓力大，造成思緒混亂。

整體運：★☆☆☆☆

今天你對待感情顯得溫和了很多，因為有心事，對另一半的無理取鬧也只是一笑而過。對錢財的慾望很大，小心因慾望蒙蔽了心而盲目投資，造成嚴重虧損。工作帶來的負荷過重，會讓你有點心緒不寧，要注意調整。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

天秤座

別因慾望強烈而影響事態進展。

整體運：★★★★★

今天可是你的愛情高峰日，書店是你遇見桃花的好處所；女生路過商店時，會有很強的購買慾，忍不住買下一大堆的食品，雖然很便宜，不過數量卻不少；今天宜出門拜訪客戶，會有不錯的收穫。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

天蠍座

今天你顯得特別節儉。

整體運：★★★☆☆

很懂得節省，即使是適當的消費也會讓你不捨，小心這樣會讓異性覺得你很吝嗇，偶爾慷慨一些，對你的財務並無影響，還能給對方留下好印象，且有利於你們的發展；給同事一句問候，都能增進同事間的情誼。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

射手座

身心疲憊時，應暫停稍作休息。

整體運：★★☆☆☆

認為自己的付出並沒得到相應的回報，過於斤斤計較只會損害你們的感情。投資方向有點混亂，需他人的指點才能找到突破口。工作學習有點找不到頭緒，稍做休息，先理清思路，才能更好的繼續手頭上的事情。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

摩羯座

適合學習的一天。

整體運：★★★☆☆

由於理解的偏差，和異性溝通易有困難，惟有耐心解釋，才能讓對方明白你的想法；投資時，你會感到惶恐不安，無把握的投資還是暫時擱置為妙；思維很活躍，適合學習數學，效果極佳。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

水瓶座

運勢佳，可別把大好時光浪費在家裡。

整體運：★★★★☆

桃花運極強，參加婚宴的朋友可以多注意身旁是否有不錯的異性對象，主動出擊勝率高。財運良好，有大賺一筆的機會，適合瞄準時機，果斷出手。求職者應積極爭取面試機會，會有好消息。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

雙魚座

情緒較穩定的一天，宜把心力放在理財上。

整體運：★★★☆☆

今天沒有什麼很好的桃花運，單身者可把生活重心放到更重要的事情上。財運欠佳，花錢慾望強烈，財務計畫容易被打亂，需要重新規畫一番。多吃水蜜桃、李子、楊梅等水果，有助於開運。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

【延伸閱讀】

上升星座看未來？星座命盤免費算

塔羅神占，你的戀情開花結果？



更多命理分析，請前往 科技紫微網

投資 面試 書店

上一則

黛安娜王妃「黑羊」毛衣將拍賣 估價8萬美元

延伸閱讀

7月16日星座運勢 雙魚嘴甜心善 水瓶愛情萌芽

7月16日星座運勢 雙魚嘴甜心善 水瓶愛情萌芽
7月15日星座運勢 牡羊財運突出 金牛被愛包圍

7月15日星座運勢 牡羊財運突出 金牛被愛包圍
7月14日星座運勢 天蠍樂在工作 獅子向外求助

7月14日星座運勢 天蠍樂在工作 獅子向外求助
7月13日星座運勢 射手多點貼心 天蠍愛情魔力

7月13日星座運勢 射手多點貼心 天蠍愛情魔力

熱門新聞

日本網站「占TV」列出了最嚴格保密的星座排行。（ingimage）

12星座「保守秘密」排行榜 摩羯不屈服誘惑、第1名嘴巴超緊

2023-07-11 23:01
有的星座越是碰到無能的丈夫，越是喜歡對方。示意圖。（取材自中國青年報）

12星座「丈夫愈廢我愈愛」排行 這星座覺得「沒用更能激起母愛」

2023-07-17 02:11
厄瓜多一對情侶搭乘空中纜車渡河時，當場脫褲發生性行為。（截圖自推特）

纜車活春宮 情侶「空中激戰」3分鐘全都錄 完事還淡定聊天

2023-07-14 00:38
出門要帶什麼東西，跟星座也有關係？示意圖。（中新社）

12星座女包包裝什麼？摩羯帶防災品 第1名根本哆啦A夢

2023-07-13 04:20
有民眾在路上發現「不明怪石」，近看才發現是隻爆毛綿羊。（取材自Edgar's Mission臉書）

路上驚見會動的「巨大怪石」專家急出手救援：差點就死了

2023-07-16 00:38
不同星座的人，對吃東西展現的速率也不一樣。示意圖。（取材自ingimage）

12星座「吃東西快慢」排行 巨蟹愛趁熱吃、這星座一餓就撲上去

2023-07-14 03:50

超人氣

更多 >
中國外長成美國人的爹？分析：保不保秦剛 習陷兩難

中國外長成美國人的爹？分析：保不保秦剛 習陷兩難
12星座「丈夫愈廢我愈愛」排行 這星座覺得「沒用更能激起母愛」

12星座「丈夫愈廢我愈愛」排行 這星座覺得「沒用更能激起母愛」
記者4問秦剛下落 中國外交部這樣回答

記者4問秦剛下落 中國外交部這樣回答
17歲青少年為省錢假裝訂轉機機票 遭航空公司禁止搭機

17歲青少年為省錢假裝訂轉機機票 遭航空公司禁止搭機
去除蔬果殘留農藥 專業廚師教你這招

去除蔬果殘留農藥 專業廚師教你這招