7月17星座運勢 巨蟹充滿自信 射手財運較低
牡羊座
感情較低落的一天，不要壓抑自己的感情。
整體運：★★★☆☆
今天有愁緒飄過心頭，會讓你想起很多過往的事情，有些許傷感。工作上能妥善完成各項任務，只是會感到疲勞，需合理安排好時間。投資上
新的機會不大，不過現有的投資有利可圖。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
金牛座
做自己感興趣的事會很愉快。
整體運：★★★☆☆
在喜歡的人面前還是注意點好，若是不懂裝懂反而會讓對方反感；做事老是慢半拍，若不及時調整，那些有時間限制的工作，可能會在自己的
手中搞砸哦；不要吝嗇那麼一點時間，問候一下朋友讓友情升溫。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
雙子座
專心工作是你快樂的源泉。
整體運：★★☆☆☆
感情有些撲朔迷離，很難把握感情的方向，不宜談情說愛。工作機會多，面臨兩難選擇，一定要認真思索才行。身居要職者沉重的工作壓力讓
你覺得有些疲倦，晚上不妨去跳舞、聽歌劇，會獲得好心情。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
巨蟹座
充滿自信的笑容，是帶來好運的法寶。
整體運：★★★★☆
愛情順利，單身者選擇今天向追求一段時日的對象表白，易如願以償。財運一般，對金錢的敏銳度不太高，玩金錢遊戲易失算。晚上約上好友
去歌劇院看看現場表演，會感覺輕鬆愉快，還有機會結識新朋友。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
獅子座
口舌紛爭多，少加入講人是非的漩渦中。
整體運：★★★☆☆
人際運較差，與左鄰右舍的交往還是要保持距離才好，閒話說得太多容易惹來紛爭。購物運還算順利，但是在交易的過程中，應多留意物品的
保存期限，小心讓劣質商品敗壞了今天的心情。
愛情運：★☆☆☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
處女座
有好的想法，也要注意自己的表達方式。
整體運：★★★★☆
另一半對你似乎有雞蛋裡挑骨頭的感覺，別急著責備對方，多反省自己，才不會引起爭執。偏財運良好，財運多半在外，賴在家裡只會讓機遇
白白溜走。與同事相處融洽，易得貴人相助。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
天秤座
容易與人產生口角，少說話為妙。
整體運：★★☆☆☆
戀人之間也不必長時間黏在一起，適當給對方一些空間，可以減少摩擦。工作上就算有不順心的地方也不用把痛苦寫在臉上，想想自己的工作
程序是否還有改進的餘地？感覺不順時，到安靜的環境休息片刻，有助逃離壞運氣。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
天蠍座
親切對人。
整體運：★☆☆☆☆
對別人的背後批評不要太放在心上，為了做不到的事而浪費工作時間就不值得了；出門尤其要注意保管好自己的隨身物品，以免造成金錢上的
損失；記得要提醒自己保持親切的態度對待別人，特別是親密的人最容易被你忽略。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★☆☆☆☆
射手座
今天財運較低，入市須謹慎。
整體運：★★☆☆☆
今天愛情較平順，雖然會有些小的爭執，但這種小吵小鬧很正常，不需在意。財運方面稍微低迷，手頭有投資計劃者今天不宜開展。工作上進
展順利，不過要注意與同事的相處，不要因為一時的失誤造成別人的誤會。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
摩羯座
財運特別突出，是個好日子。
整體運：★★★★★
前期的投資容易在今天獲得回報，賺個滿載而歸，令你樂開懷。愛情運勢良好，心情好自然情人怎麼看都覺得順眼，會有激情迸發的衝動哦！
事業上表現得較為成熟，做事時能考慮周到。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★★
水瓶座
很有衝勁，積極進取。
整體運：★★★★☆
今天在工作上很有成就感，自己的構想得到老闆的肯定，獲得同事羨慕的眼光。單身者的信心不是很足，宜多與異性交流，培養自己的自信心
，有助於覓到桃花。偏財運不錯，抽獎、樂透等都可以試試，會有意外收穫。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★★
財運：★★★★☆
雙魚座
逃避並非是解決問題的好辦法。
整體運：★★★☆☆
今天你的愛情運不錯，上班時多留意自己的儀容與穿著，辦公室正是你偶遇桃花的幸運場所。財運弱，不要攜帶過多現金在身上，破財機率高
。教育工作者身體狀況欠佳，須在調養上加倍用心。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
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