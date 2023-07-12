我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Theranos創辦人荷姆斯 有望提早2年出獄

螞蟻集團估值縮水 馬雲身家少了41億美元 已不到高峰的一半

7月12日星座運勢 雙子情緒低落 射手收穫不小

科技紫微網

牡羊座

有了好心情，就會有好運相隨。

整體運：★★★★☆

今天過得頗為充實，單身者對愛不會有太多想法，能好好享受一個人的自由生活；工作方面，一個人做事會比與人合作的效果好很多；財運很令人期待，多留意身邊的事物，你將有意外的發現。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

金牛座

今天你的疑心病太重。

整體運：★★★☆☆

對另一半有些疑慮重重，不太明白對方的好意，有疑問不妨直接說出來，這樣反倒利於矛盾的解決；得財快但散財也較頻繁，今天還是記下帳目的好，可避免錢財花費太隨意；易草率作出決策，使同事對你的信任感大打折扣。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

雙子座

情緒比較低落，今天宜運動。

整體運：★★☆☆☆

今天較感性，總是會緬懷過去，念及舊日戀人會覺得感傷。投資上的眼光不錯，發現新的切入點，不過還是要先做系統分析。工作上容易出現溝通方面的誤會，跟客戶談話最好能解釋清楚一點，不然可能會讓對方誤解。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

巨蟹座

運勢旺盛，貴人助力強。

整體運：★★★★★

諸事順利，收穫頗多的一天。愛情運強盛，單身者有機會趕很多場約會，小小的虛榮心得以滿足；已婚者與另一半在一起時，總有說不完的話，溝通順暢，感情升溫。工作有收穫，有效帶動財運。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

獅子座

生活較平淡，需主動製造生活情趣。

整體運：★★★☆☆

今天的生活步調依舊，會讓你覺得沒有新鮮感，主動找事做才能消除內心的空虛。工作上多與同事互動，在活躍的工作氣氛中可刺激大腦活動。閒暇時嘗試各種各樣的玩樂方式，會讓你有不一樣的感受。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

處女座

三人行必有我師。

整體運：★★★★☆

因缺乏信心而誠惶誠恐，這種情緒表現得越強烈，就越有失去的危險喔！「失之東隅，收之桑榆」，其實得到的比失去的還更有價值；虛心向他人請教，將有助於你突破目前的被動局面。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

天秤座

寬容更能顯示出你的魅力。

整體運：★★☆☆☆

把問題細節化反而激化矛盾，大而化之對已婚者而言才是好方法；備受爭議的理財方法經你的驗證會得到不錯的評價，且頗適用於你；今天的你倍受冷落，對他人多一些信任，則同樣能獲得他人的信任。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

天蠍座

健康運有波動，女性更應關注身體健康狀況。

整體運：★★★☆☆

除了飲食方面要注意外，路邊的東西少去碰觸，容易引起皮膚過敏。財運一般，與其讓錢財不知不覺的流失，不如添置一些生活必需品。工作上扮演低調謹慎的幕後者，會讓你更受寵。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

射手座

收穫不小，但要有計劃和原則。

整體運：★★★★☆

愛情來的時候，你卻絲毫沒有察覺到，顯得有點遲鈍，需借助他人的力量才能獲得愛情。財運頗好，易在基金及證券方面有所收效。熱情洋溢，與同事相處較為融洽，得到的幫助自然也不少。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

摩羯座

對愛情過於嚴苛，反而會失去它。

整體運：★☆☆☆☆

不要一昧地要求對方，越想掌控對方，他就越想逃，換成是你也會不想被別人左右思想吧。小心，工作上一個不細心，就會導致必須重頭再來的狀況發生。受到委屈千萬別借酒澆愁，不但於事無補，還有損健康，找朋友陪陪可驅散你的鬱悶。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★☆☆☆

水瓶座

從實際出發。

整體運：★★★☆☆

對金錢的收益比較看重，好高騖遠使理財的精準度有所降低，靜心多觀察反而是權宜之策；善於利用自身優勢，順利完成上司交待的任務；約朋友吃吃火鍋、烤肉類的東西能讓心情放鬆。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★☆☆☆☆

雙魚座

一波未平一波又起。

整體運：★★☆☆☆

相互的信任極為重要，否則第三者的介入會讓你們之間產生很大的誤會；將你的財物進行一下風險的分散，方可避免破財運給你造成的巨大損失。工作上出現一些紕漏，問題不大，多份細心，問題就會迎刃而解。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★☆☆☆

【延伸閱讀】

上升星座看未來？星座命盤免費算

塔羅神占，你的戀情開花結果？



更多命理分析，請前往 科技紫微網

投資 證券 過敏

上一則

拒接「35歲以上中年人」中國多家青年旅社設下離譜規定

延伸閱讀

7月10日星座運勢 天秤財運欠佳 摩羯有桃花劫

7月10日星座運勢 天秤財運欠佳 摩羯有桃花劫
7月9日星座運勢 牡羊思維活躍 射手甩開包袱

7月9日星座運勢 牡羊思維活躍 射手甩開包袱
7月8日星座運勢 天秤活力四射 天蠍情緒起伏

7月8日星座運勢 天秤活力四射 天蠍情緒起伏
7月7日星座運勢 金牛焦躁不安 巨蟹總運很好

7月7日星座運勢 金牛焦躁不安 巨蟹總運很好

熱門新聞

歌手李玟在奧斯卡頒獎典禮上演唱入圍最佳電影歌曲的「月光愛人」，這首歌是「臥虎藏龍」主題曲。右下角兩名人員表演中國武術打鬥。(路透)

首位登上奧斯卡獻唱華人 李玟23年前經典舞台曝光

2023-07-05 12:03
李玟。 圖／截自「我是歌手」微博

李玟敬業背後的辛酸…從「歌手」到「聲生不息」熱情自信絕不冷場

2023-07-05 13:06
前色情女星、實況主謝奇克近期宣布藉由AI方式復出。（取材自Instagram@bratnasty69）

「無法做愛非常痛苦」 成人片女星摔斷背 靠AI重新上工

2023-07-08 04:00
李玟驚傳5日逝世。（取材自李玟微博）

李玟兩周前才落淚會歌迷 「生前遺願」曝光惹鼻酸

2023-07-05 21:25
李玟是摩羯，認真程度讓人敬佩。(取材自微博)

值得尊敬的3星座女強人 摩羯李玟 處女座蔡依林「律己讓人佩服」

2023-07-09 01:47
張國榮、李玟皆因憂鬱症輕生。（取材自微博、迪士尼提供）

張國榮逝世20周年…憂鬱症帶走李玟 也帶走這些大明星

2023-07-05 23:55

超人氣

更多 >
即使跟你要 這5種情況不用給小費

即使跟你要 這5種情況不用給小費
全美三分之一家庭獨居創新高 學者：令人震驚的改變

全美三分之一家庭獨居創新高 學者：令人震驚的改變
這兩種洗髮精 專家：恐讓頭髮變少、乾燥和斷裂

這兩種洗髮精 專家：恐讓頭髮變少、乾燥和斷裂
美國銀行遭控擅自開戶、濫收費用 聯邦機關下令賠款

美國銀行遭控擅自開戶、濫收費用 聯邦機關下令賠款
李玟原英文名曝光 叫CoCo竟是親姊認為原名太難記

李玟原英文名曝光 叫CoCo竟是親姊認為原名太難記