7月10日星座運勢 天秤財運欠佳 摩羯有桃花劫
牡羊座
運勢很酷的一天。
整體運：★★★★★
今天財運旺盛，錢財收入勝過以往；在職者有加薪機會，正在找工作者也可找到喜歡的工作；有伴侶的人彼此感情更加堅定，周遭的環境能促使你們走向更穩定的關係。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★★
財運：★★★★★
金牛座
適時的改變也是一種情調。
整體運：★★★★☆
平時大剌剌的你突然對他特別溫柔，會讓他受寵若驚；工作中你的固執己見會成為絆腳石，同事也容易因此發火；經濟許可的朋友可以去戶外活動，跑過幾圈你會覺得通體舒暢。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
雙子座
頗有春風得意的感覺，但不可太過張揚。
整體運：★★★★☆
所謂的「樹大招風」不無道理，工作上雖然有可喜的成績，但謙虛謹慎才能更長久。對理財有獨到的眼光，頗能抓住機遇進行投資。查閱一些有關聯的科技資訊，對判斷投資的方向可起決定性的作用。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
巨蟹座
一大早就要開始有條理的安排工作。
整體運：★★☆☆☆
愛情方面不需要怎麼去傷腦筋，無須花言巧語，只要有技巧的推薦自己，雙方情投意合只是時間問題；整天忙得焦頭爛額也沒有把工作上的事情處理好，心情有些煩悶；夜晚就不要安排其他活動了，回家後找些懷舊歌曲的CD音樂來聽，利於放鬆心情。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★☆☆☆☆
獅子座
應注意生活中的小細節。
整體運：★☆☆☆☆
財運低迷，把資金集中投向某種理財產品，投資風險係數很大；如果他下班後不想說話，你可別不停地問發生了什麼，也許他只是累了想自己待一會兒；工作出現問題，你對他人求全責備，很容易使別人反感。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★☆☆☆☆
財運：★☆☆☆☆
處女座
今天犯小人，與人相處要多留些心眼。
整體運：★★☆☆☆
一些小的失誤會讓別有用心的人加以利用，中傷你和另一半之間的感情，不要任其發展下去，會對你們辛苦建立起來的感情產生很壞的影響。今天多閱讀有關職場策略的書籍，對今後工作大有好處。
愛情運：★☆☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
天秤座
不與人計較，會讓你過得很快樂。
整體運：★★★☆☆
感情運較弱，但能妥善處理與另一半的紛爭，雖有爭吵卻能快速和好。財運欠佳，帶點零錢在身上，會有免除破財危險的效用。工作順利，有機會得到貴人賞識，對你提出許多好的建議，讓你受益匪淺。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★☆☆☆
天蠍座
出門會有不順。
整體運：★★★☆☆
單身者碰到親戚、朋友來說媒的機會比較大，如果所說對象內外在條件都不錯的話，不妨認識認識；今天有點破財運，乘車一定要看好自己的貴重物品，以免被盜；工作會比較輕鬆，實質性的工作安排較少，會議討論會比較多。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★☆☆☆
射手座
把不愉快都說出來。
整體運：★★★☆☆
與其把不愉快獨自承擔，不如把你的困難告訴對方，一起解決效果更好；敏銳的觀察力，讓你懂得見機行事，投資易能命中靶心；對同事的一句簡單的問候，都能成為你工作上的助力。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
摩羯座
團隊合作是事業突破的關鍵所在。
整體運：★★★★☆
團隊合作能在工作中發揮重要作用，千萬不要一意孤行、率性而為；合夥投資易出現意見分歧，切記不要在言語上起衝突，以免傷了和氣！今天你的桃花太旺，異性、同性都有可能向你發出求愛信號；至於不屬於你性取向的那一方，可能就成了你的「劫」！
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
水瓶座
有得到就必定會有付出。
整體運：★★☆☆☆
渴望被人愛，卻又害怕付出太多而得到卻太少，今天更是因此而感到莫名的煩躁；正財運良好，偏財運略有不順，不要妄貪小財，小心因此而破財哦！藝術細胞異常活躍的人今天極易得到伯樂的垂青。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
雙魚座
要求有些過高。
整體運：★★★☆☆
今天易想起過往的人事物，以致頻頻發呆，會讓另一半不知所措。財運欠佳，盤算開支，過得有些困難拮据。工作上喜歡發號施令，令同事不悅。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
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