我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州聖荷西居民包裹被偷了 竊賊竟是一隻野豬

前女友控積欠「私生女撫養費」杭特拜登和解收場

7月2日星座運勢 處女春風滿面 射手人脈暢通

科技紫微網

7月2日星座運勢如何呢？單身摩羯座會遇到不錯的緣份，有種流水覓到知音的感覺…

牡羊座

開朗的一天。

整體運：★★★☆☆

今天的異性緣特別好，跟異性很聊得來，也易受到異性的歡迎；心態很輕鬆，能夠放下學習和工作，盡情享受美好的生活；不要隨便誇下海口，否則易受人慫恿而要破財請客。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

金牛座

積善可得福。

整體運：★★★★☆

愛情運看好，之前新結識的異性，今天可望有進一步發展；諸多事宜可交付信賴之人去辦，將減輕你不少負擔；拿出一部分資金捐助慈善機構，幫助那些需要幫助的人，你必有福報。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

雙子座

總運良好，有機會遇到貴人。

整體運：★★★★☆

健康指數較低，在外出差的人應多注意預防。愛情際遇較好，要想結出愛情的果實還需付出一定的行動，勇氣是關鍵。會遇到與你嚼舌的人，雖然有點難纏，但對方給出的建議還頗為中肯。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

巨蟹座

發揮自身的優點。

整體運：★★★☆☆

交友宜慎重，特別是異性朋友，否則很容易受其蒙騙而傷害到自己；今天有機會在他人面前炫耀你的理財知識，他人的讚許頗讓你得意；對於工作有些厭倦，不如讓自己好好放個假，享受假日的清閒。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

獅子座

將愛換個方式說出來。

整體運：★★★☆☆

對喜歡的人無法開口表達愛意的話，精心挑選一份禮物送出去，他也能明白你的心意；財運通達，投資眼光敏銳，長線操作獲利更大；溝通運良好，不要憋在家裡，找朋友聚會聊天共度歡樂時光。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

處女座

對生活充滿自信，春風滿面的一天。

整體運：★★★★☆

已婚者與另一半彼此卸下心防促膝長談，把生活中的小摩擦化解，感覺又回到了熱戀前。好好在家過兩人的世界，不宜外出玩金錢遊戲，賠了夫人又折兵的時候才心疼可就不值了。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

天秤座

晚上會有意料之外的事情發生。

整體運：★★★☆☆

先前的計劃有被延期的狀況，以應對突發狀況。與人合夥進行投資的事情還需慎重考慮後再做決定，不妨與家人商量一下，看他們有何建議。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

天蠍座

感情路上晦暗不明。

整體運：★★★☆☆

雙人愛情受困於世俗瑣事，適時製造一些如王子公主般夢幻氣氛，讓彼此回到最初心動的那個時刻吧；多與他人交談，別人不經意的一句提點，會成為解決問題的關鍵；資金流動上則建議短線操作，降低投資風險。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

射手座

人脈的暢通能帶給你好運氣。

整體運：★★★★☆

多參與集體活動，在與他人交流互動中會讓你變得更為活躍，能引起重要人士的注意；有機會遇到自己心動的對象，如想更深交往可透過朋友進一步了解對方；人脈的暢通能讓你獲得多而準確的市場訊息，對投資理財很有幫助。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

摩羯座

今天可是你的幸運日。

整體運：★★★★☆

有單身派對的人會遇到不錯的緣份，異性緣雖不高漲，但頗有種流水覓到知音的感覺；往日不太和諧的人際，今日有化干戈為玉帛的契機；雖財運尚不穩定，但也有小發一筆的機遇。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

水瓶座

升溫的過程並不長，耐心一點就好。

整體運：★★★☆☆

積極性大大加強，個人能力也在一定的基礎上得到提高，因而獲得長輩的照顧。具備賺錢的本領還得有守錢的本事，合理支配錢財就是理財的關鍵，家人在這方面給予的幫助不容小覷。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

雙魚座

財運全面升級中。

整體運：★★★★★

今天可謂好運連連，愛情、投資兩得意，身邊的異性讓你斬獲頗豐；休閒運極佳，輕鬆玩樂的同時還會得到不錯的人緣；學生族的功課做得很上手，除了將老師交代的部分完成，還會有心主動補充新知識。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★★

【延伸閱讀】

上升星座看未來？星座命盤免費算

塔羅神占，你的戀情開花結果？



更多命理分析，請前往 科技紫微網

投資

上一則

不要命了？蟾蜍把巨蟒當坐騎「淡定爽搭S形順風車」

下一則

正妹推特開賣私密片遭逮 天仙容貌曝光 網驚呼：快出道

延伸閱讀

6月30日星座運勢 雙子桃花運佳 天蠍財運很旺

6月30日星座運勢 雙子桃花運佳 天蠍財運很旺
6月29日星座運勢 牡羊桃花運旺 雙子勿太任性

6月29日星座運勢 牡羊桃花運旺 雙子勿太任性
6月28日星座運勢 巨蟹異性緣佳 天蠍好事降臨

6月28日星座運勢 巨蟹異性緣佳 天蠍好事降臨
6月27日星座運勢 處女事業愛情兩得意 摩羯外地出差遇貴人

6月27日星座運勢 處女事業愛情兩得意 摩羯外地出差遇貴人

熱門新聞

獸醫撥開羽毛秀出貓頭鷹的耳朵模樣，畫面令人吃驚。（取材自臉書）

他掀開小貓頭鷹耳朵「驚見食人花」網嚇：可以看到眼睛

2023-06-24 22:59
拜登不等進廣告急走人，主持人華勒絲傻眼。（取材自推特）

尿急？電視直播專訪途中 拜登突起身離開…主持人超尷尬

2023-07-01 03:27
男生指被女友拍到他「出軌」，原來照片是錯覺圖，其後被網友形容是「神角度」。（截圖自小紅書）

與小三摩托車上「車震」？男子出軌照瘋傳 真相超爆笑

2023-06-25 23:43
美國好市多加強打擊消費者不符規定共用會員卡。（美聯社）

擴展自助結帳後「偷用」變多 好市多官宣嚴打「共用會員卡」

2023-06-27 21:11
澳洲一名男子買樂透中大獎，結果卻在3年後面臨牢獄之災。圖為示意圖。(Getty Images)

水電工中千萬樂透 狂歡3年淪「富豪毒王」超慘現況曝光

2023-06-25 01:53
三星7月將舉辦發表會，但新品尚未發表，已有國外爆料大神貼出疑似新品宣傳照，包括Galaxy Z Flip5和Galaxy Z Fold5等5項新品模樣都被看光光。（翻攝自推特gizmochina）

三星Galaxy Z Fold5擬降價 阻止粉絲轉買Pixel Fold

2023-06-23 00:36

超人氣

更多 >
尿急？電視直播專訪途中 拜登突起身離開…主持人超尷尬

尿急？電視直播專訪途中 拜登突起身離開…主持人超尷尬
霾害後又陷「蟲害」？紐約街頭連日飛蟲成群 網友哀號：會鑽進鼻孔

霾害後又陷「蟲害」？紐約街頭連日飛蟲成群 網友哀號：會鑽進鼻孔
秦嵐「天選之臀」辣眼睛 網友：好到逆天

秦嵐「天選之臀」辣眼睛 網友：好到逆天
加拿大挖角美國科技人才 鎖定加州、目標1萬人

加拿大挖角美國科技人才 鎖定加州、目標1萬人
法國示威騷亂不停 滿載41中國人旅遊巴士被砸

法國示威騷亂不停 滿載41中國人旅遊巴士被砸