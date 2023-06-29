6月29日星座運勢 牡羊桃花運旺 雙子勿太任性

牡羊座

好運氣與你相隨。

整體運：★★★★☆

今天的桃花運很旺哦，趕緊到人多的場所露露面吧，遇到意中人的機率很大；不要局限在眼前的利益，其實更大的財富還在遠方等著你；與同事能融洽相處，讓你工作時倍感輕鬆。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

金牛座

運勢平順，默默付出必有回報。

整體運：★★★☆☆

今日做事不宜操之過急，心平氣和地處理手上事務才會有收穫。已婚者在與另一半溝通時別表現出隨便的態度，易被另一半誤會。有機會收到他人贈送的電影、演唱會、球賽入場券等。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

雙子座

說話放溫柔點。

整體運：★★☆☆☆

行為過於任性，讓戀人無法繼續縱容，再不改變下態度，將有一場爭鬥；在誘惑之下會不知不覺的購買許多沒用的東西，付帳之前先確認一下再買比較好；工作任務的加重使你變得異常的忙碌，合理安排一下工作效率會提高很多。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

巨蟹座

宜安穩求財。

整體運：★★☆☆☆

工作中會產生投機取巧的想法，最好還是摒棄的好，以免適得其反給同事留下不好的印象。戀愛者會遇上一些不小的危險，但是伴侶敏銳的觀察力讓你免於遇險，你會更加依戀對方。財運一般，投資 風險較大，宜觀望為妙。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★★☆☆

獅子座

工作順利的一天。

整體運：★★★★★

今天約會，你的話顯得比較少，總感覺話不投機半句多，但在公司，與同事或客戶會很聊得來；適宜外出洽談，成功的機率較高，不過記得穿著要正式一點──你對對方尊重的同時，也會增加客戶對你的信任！

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

處女座

人緣優，易得助力。

整體運：★★★★☆

交際應酬較多，會在玩樂中結識不少新朋友。在愛情上有逢場作戲的傾向，想獲得真情不易；已婚者要小心另一半吃醋、耍脾氣。運勢對求職者特別有利，應徵時無需刻意打扮，只要表現出你的能力就好。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

天秤座

多點愛心，多點用心。

整體運：★★★☆☆

今天有機會結識有愛心的異性，讓自己多點愛心便有機會拾獲一段良緣；今天是你財運展現的好時機，在股市、證券 方面易有收穫；平日冷漠的同事突然對你和氣了不少，這可是事業宮星星幫的忙哦！

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

天蠍座

做好自己的事，少管閒事。

整體運：★★☆☆☆

在同事的言詞還沒有明確表達清楚之前，若是你聽錯話會錯意會令你很難堪。與異性朋友多聊聊天，對方的安慰與鼓勵，能讓你想開很多事情。買份報紙看看，在不經意間就能從中發現投資的新方向。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★★☆☆

射手座

陷於內鬥讓你吃不到好果子。

整體運：★☆☆☆☆

好勝心太重易與同事發生利益之爭而互不相讓，最後可能兩敗俱傷；與公婆或岳父母相處時，千萬別因對方不好聽的話而大動肝火，有誤會和他們說明就是；對孩子的教育 方式別太嚴苛，小心施壓得越重他的叛逆心就越強。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

摩羯座

貪玩的一天。

整體運：★★★☆☆

今天你總想著玩，很難把心思放在工作、學習上，辦事效率自然也不高。跟戀人約會能想出一些不錯的小點子，玩得很開心，但玩起來會忘了自己的經濟狀況；不加以控制，會嚴重超支哦！

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

水瓶座

動力十足，喜歡挑戰。

整體運：★★★★☆

無暇顧及愛情，把更多的心思投入到工作中。越是困難的工作越能激起你的鬥志，挑戰讓你獲得快樂與滿足，令身邊的人佩服不已。不過，財運不太妙，多留意金錢往來，最好別借出錢財，小心遭人算計。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

雙魚座

公關不宜出擊，還是靜守為妙。

整體運：★★★☆☆

今天對公關人員來說頗有些不順，有橫生的枝節打破本已不合宜的局面，若是處理不當，情勢可能向下急轉；若有打算在感情方面投資的話，還是盡早打消念頭為好；財運亨通，正財、偏財運都不錯。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★★☆

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