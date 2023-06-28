6月28日星座運勢 巨蟹異性緣佳 天蠍好事降臨

今天的星座運勢如何呢？天蠍座易有好事降臨…

牡羊座

愛情出現新情況。

整體運：★★★☆☆

桃花接踵而至，單身者想戀愛還得做出選擇。熱衷於股市投資 的人，今天不宜急著出手，時機還未成熟。工作上會有不錯的表現機會，可別老

是待在家裡，機會多來自公司舉辦的活動。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

金牛座

普通的一天，工作順意讓你心情順暢。

整體運：★★★☆☆

你今天信心滿滿，工作上的難題能被你輕易化解，不過別驕傲，要把好狀態延續下去。抽獎、買樂透這類活動不宜參與，這方面沒有什麼太好

的運氣。愛情上比較低迷，易與另一半發生摩擦，注意自己的態度。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

雙子座

邀朋友喝喝茶是不錯的選擇。

整體運：★★★☆☆

單身者的桃花有些亂，今天還是不要碰的好，找幾個同性朋友聊聊反而自在；頭腦容易發暈，不宜出入股票 市場，判斷有失精準；工作中與同

事相處很融洽，平時不太打交道的同事也會有機會增進情誼。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

巨蟹座

異性緣佳，充滿激情的一天。

整體運：★★★★☆

熱情高漲，與異性在一起時能收放自如，單身者有機會與聊得來的異性擦出愛情火花。工作較平順，上司、長輩是你的大貴人，可多與他們溝

通。今天花錢的地方較多，應做好預算 分配，以免透支。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

獅子座

運勢頗有起伏。

整體運：★★☆☆☆

與對方的平靜相比，你的性情更令人難以捉摸，小心對方失去耐性喔！理財不缺顧問，願意給你出謀劃策的人還頗多；工作相當辛苦，今天會

顯得困難重重，朋友的幫助也只是讓你度過一時的難關。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★★☆☆

處女座

想像力豐富，增強行動力。

整體運：★★★☆☆

對愛情產生新的認識，面對感情問題能夠正確對待，有利於日後感情的發展；心中的想法不妨在會議中說出來，你的觀點會受到大家的重視；

因學習需要，會把錢花在學習用品上。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

天秤座

異地謀生者有不錯的發展機會。

整體運：★★★★★

是個出行的好日子，對感情有很強的增運效果；不要將錢死死抓在手裡，可拿出部分做投資，今天有貴人相助；從事戶外工作者與人相處頗為

愉快，不僅備受尊重，還能得到樂趣。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

天蠍座

易有好事降臨的日子。

整體運：★★★★☆

財運較好，沒有大筆的資金流入，卻因合理消費而節省不少開支。愛得越深，就越害怕失去對方，雖然感情穩定，卻又有些疲憊。工作上同

事對你的信任有增無減，讓你獲得不少成就感。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

射手座

維護好現有的客戶關係很重要。

整體運：★★★★☆

今天有機會與有緣人相遇，要控制一下自己的情緒，小心因激動而破壞自己在對方心中的形象。工作業績有所突顯，為升職、加薪增添了籌碼

。晚上可以去K歌，把你的熱情用歌聲唱出來，會有提升運勢的功效。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

摩羯座

小不忍，則亂大謀。

整體運：★★☆☆☆

今天對方在耍脾氣，無論如何你都要忍一忍，不然接下來的局面難以收拾；破財跡象明顯，發紅包的可能性很大唷；上司對你的工作很不滿，

甚至會不顧顏面的對你加以指責，你最好靜靜地聽著，反駁的下場可不好受啊！

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

水瓶座

財運較弱，投資應謹慎。

整體運：★☆☆☆☆

今天對錢財的慾望強烈，冒險心態重，耳邊回響著一本萬利的投資消息，刺激著你的大腦，過於相信宣傳，衝動投資小心血本無歸。學生族上

課容易恍神，特別是女生，有胡思亂想的傾向。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

雙魚座

今天運勢較低，克制自己情緒。

整體運：★★☆☆☆

今天你的愛情運偏低，單身的你需要謹慎，謹防桃花陷阱。財運還算平穩，收入比較正常，上街購物時要多留些心，不要盲目花錢。工作上今

天的努力很難得到認同，讓你心情有點鬱悶。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

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