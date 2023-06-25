6月25日星座運勢 巨蟹勿信流言 天蠍靜觀其變

牡羊座

得了面子失了裡子。

整體運：★★★☆☆

今天比較拉不下臉，不肯在對方面前承認自己犯下的錯誤，小心因此與戀人進入冷戰；理解能力增強，他人傳授的知識能夠很快的收為己用；財運頗旺，收集的訊息大為合用，投資 收益不錯。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★★

金牛座

EQ頗高，有利交友。

整體運：★★★★★

利用節日邀請平日疏於聯絡的朋友來家中做客，可以了解一些對方近期的生活，增進雙方的交流，提升友誼。可以與友人一起去俱樂部打打保齡球，做做健身 運動，當成是娛樂節目。節日有好的電影 ，去感受一下視覺帶來的刺激也不錯。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

雙子座

發展態勢良好，生活中會小有驚喜。

整體運：★★★☆☆

敏感的一面突顯，非常在意另一半的一言一行，稍有不合你意會引起你的不悅，學會收斂情緒，小心愛情悄悄遠離。花錢慾望強烈，支出較多，甚至會買回一堆無用的東西，造成浪費。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

巨蟹座

保持清醒的頭腦，別讓虛假消息影響自己。

整體運：★★★★☆

道聽塗說的消息其真實性往往未經檢驗，想知道事情的真偽，還是親自驗證為好，以免中了小人圈套。戀愛中的人感情發展穩定，戀人對你的關心會有實質的提升，好好享受的同時，也別忘了為對方付出！

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

獅子座

心情像花一樣盛開的一天。

整體運：★★★☆☆

學習易在今天收到成效，並受到家長的肯定，保持謙遜便會有更明顯的進步；今天隨好友聚餐，很能表現自己舉止得體、談吐風趣的一面，讓你春風得意、滿面紅光，不過也不可太張揚哦；會收到意想不到的表白，小心因興奮過頭而使自己失去判斷力。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

處女座

盡量多做事，可以讓你感到充實而快樂！

整體運：★★★☆☆

感情生活平淡，多聯繫以前的同學或朋友，偶爾聚聚，聊聊家常，會讓你覺得生活豐富多彩。財運較平順，股票投資者可以到交易市場看看情況，多找周圍的人了解局勢，朋友有好的推薦不妨考慮跟進。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

天秤座

消費有點盲目，支出相對較多。

整體運：★★★☆☆

購物慾望膨脹得太厲害，就容易給自己帶來經濟上的困擾，還是理性一些好。即便心中有什麼不痛快的事情也不用拿購物發洩，不妨向情人訴訴苦，對方的溫言細語能撫平你心中的創傷，讓你的心靈得到慰藉。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

天蠍座

與其試圖改變，還不如保持現狀。

整體運：★★★★☆

今天的耐力不錯，處理事情時只要別半途而廢，平時感到棘手的事也能順利完成；投資運會受市場時局的衝擊，因此靜觀其變比較有利；你會發現身邊有特別關注你的異性，這種被暗戀的滋味讓你暗暗竊喜。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

射手座

平凡的一天，在平淡中品味生活的美好。

整體運：★★★☆☆

今天在愛情上你們兩人都能相互體貼，寬容對方的過失，用包容的心去對待彼此，使你們的感情更深更厚。理財方面花費較多，金錢進出頻繁，注意控制自己的腰包，避免入不敷出。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

摩羯座

今天情緒起伏不大，心境比較平和。

整體運：★★★★☆

感情平淡無奇，可適當的減少兩人在一起的時間，給對方一點空間，過度干預對方，容易引起對方的不滿。財運一般，今天有不少投資的機會等著你，如果資金寬裕可適當介入，但是想立即有收穫較難。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

水瓶座

朋友亦有好有壞。

整體運：★★★★☆

單身者今天的愛情運有衝刺最高點的趨勢，得益於身邊死黨們的鼎力相助，愛情運必是好上加好。不宜將錢財過多顯露於人前，容易招來無法追回的麻煩帳。學生族找到適合自己的學習方法，進展會明顯不少。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

雙魚座

朋友與戀人，友情與愛情都能兼顧。

整體運：★★★★☆

今天比較重視朋友聚會，為了不冷落伴侶，可把對方也帶上，能融入你的交友圈也能讓對方很開心、很安心；前段時間所學習的一些理財技能可在今天派上用場，能使你的投資顯得精明。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

【延伸閱讀】

●上升星座看未來？星座命盤免費算

●塔羅神占，你的戀情開花結果？





