我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

麻吉大哥黃立成 傳買下2500萬洛杉磯豪宅

網紅控炎亞綸「在橫店強迫進入」台北家性愛遭偷拍

6月21日星座運勢 雙子諸事不順 牡羊保持樂觀

科技紫微網

牡羊座

保持樂觀，運勢漸好。

整體運：★★★★☆

從事外貿洽商工作的人，愛情際遇十分明朗，遇到異國情緣的機會頗大；財運上收益頗為顯著，得到他人的幫助後，讓你的財運更加水漲船高；獲得到外國出差機會的人，喜悅之情不宜表現得太過明顯，小心因此遭人嫉妒哦！

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

金牛座

努力點，果斷點。

整體運：★★★☆☆

當愛情突如其來的時候，不知所措顯然非明智之舉，有追求才會有希望；當投資慾望與諮詢信息成正比的時候，猶豫不決亦非明智之舉；當惰性在心中滋長，不想學習的時候，不思進取、任意妄為更非明智之舉。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★★☆

雙子座

今天諸事不順，要注意放寬心態，不要太計較得失。

整體運：★☆☆☆☆

感情上今天和對方表面相處不錯，但雙方對某些問題的理解存在著差異，隱而不發反而不是好兆頭。財運上今天不太適宜操作，很容易誤入別人佈下的陷阱。工作方面，心不在焉容易導致一些不該有的失誤，受到責備。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

巨蟹座

冷靜讓你更加智慧。

整體運：★★☆☆☆

跟異性交往，略顯曖昧，讓另一半吃醋，易因此發生爭執。在與人交往時較衝動，對他人的行為與動機有揣測、猜疑的傾向，小心因此而得罪人。投資激情高漲，但空有一番熱情，行動力卻顯得有些欠缺。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

獅子座

與人互動頻繁，人際關係和諧。

整體運：★★★☆☆

今天你幽默風趣的表現，將使得辦公室的沉悶氛圍一下子活躍起來。財運不佳，炒股者顯得過於激進，資金有被套牢的危險。戀愛者不要過於鑽牛角尖，放開心胸可讓戀情更加明朗。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

處女座

遇到問題，不宜找同齡之人商量。

整體運：★★☆☆☆

工作上雖然遭遇對手的阻撓，暫時有點困擾，但是找年齡大一些有經驗的人談談，可為你將損失減少到最少，並且可以因禍得福。而身邊的同齡之人欠缺理智，七嘴八舌只會出餿主意，要有自己的主見才好。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

葡萄紫

開運方位：正北方向

天秤座

運勢強盛的一天，好運就要降臨到你的身上了。

整體運：★★★★☆

愛情運很強，你熱情如火的表現讓另一半很興奮，有利增進感情。對即將喬遷新居的人來說，今天是個好日子，不要猶豫了，趕快行動吧！有機會遇到貴人在你最需要幫助的時候向你伸出援手，讓你覺得溫情滿人間。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

天蠍座

顯得粗心，有遺失錢財的傾向。

整體運：★★★☆☆

今天要多留意生活細節，粗心大意會讓你損失一些貴重的東西，事後再後悔也不能亡羊補牢。工作上能抓住大方向，很有計劃原則，容易有收成，若能在細節處多留心，會有更好的成績。戀愛運較弱，宜等待時機。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

射手座

熱情高漲，充滿活力的一天。

整體運：★★★★★

信心滿滿，因沒有壓力而感到異常輕鬆，能享受到工作的快樂。有機會因工作關係而與能力優秀的異性結緣，感情進展順利。今天有時間還可以到股市轉轉，採取短線投資會有不錯的回報。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

摩羯座

惰性蔓延，學習苦悶。

整體運：★★★☆☆

學習上有些懶惰，缺少動力的你，要及時調整心態以提高學習效率；單人愛情運勢低，適宜把心思放在工作或學習上；生意人卻能抓住商業契機，萌生新創意，使得事業更上層樓。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

水瓶座

用心尋找，就會發現很多機會。

整體運：★★★★☆

今天的桃花還是很不錯的，可是你會比較執著，只專注一個對象，而忽略了其他異性傳送的秋波；一味提供朋友經濟援助，不見得是幫他，反而還會為自己帶來不必要的麻煩；把工作看得輕鬆些，你會發現更多的機會。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

雙魚座

有明確的堅守方案才能可望扭轉財運。

整體運：★★☆☆☆

運勢進入低潮，財運欠佳，不宜冒險投資，孤注一擲只可能帶來更壞的結果，還是耐心等待時機為妙。財運對你的桃花並無影響，有聚會就不要悶在家裡，出去走走，別讓好運溜走了。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★☆☆☆☆

【延伸閱讀】

上升星座看未來？星座命盤免費算

塔羅神占，你的戀情開花結果？



更多命理分析，請前往 科技紫微網

投資

上一則

6月20日星座運勢 雙子助人快樂 巨蟹化解誤會

下一則

沒錢硬是「120期分期」買法拉利F355 十年後倒賺一筆

延伸閱讀

6月19日星座運勢 巨蟹財運欠佳 天蠍投資收網

6月19日星座運勢 巨蟹財運欠佳 天蠍投資收網
6月18日星座運勢 金牛適合傾聽 雙魚學會拒絕

6月18日星座運勢 金牛適合傾聽 雙魚學會拒絕
6月17日星座運勢 雙魚拓展交流 射手充滿信心

6月17日星座運勢 雙魚拓展交流 射手充滿信心
6月16日星座運勢 獅子財運很旺 金牛愛情滋養

6月16日星座運勢 獅子財運很旺 金牛愛情滋養

熱門新聞

先說出口的人就輸了！3星座提分手超絕情。（取材自pexels）

3星座提分手超絕情：獅子冷酷、水瓶一秒轉頭走 這星座最冷漠

2023-06-17 22:01
果然只剩一張嘴！3星座講話最會畫大餅。（取材自pexels）

3星座出一張嘴：雙魚成天發夢、獅子自以為能做到 這個星座是慢郎中

2023-06-18 19:21
林志玲7年前比基尼照。（取材自微博）

林志玲7年前「比基尼辣照」被翻出 溼身曲線畢露震撼網友

2023-06-17 22:09
一名芝加哥女子在健身房跑步機上失足，結果褲子被扯下露出屁股。（影片截圖）

芝加哥健身女跑步機失足 褲子被扯下「露屁股」影片紅了

2023-06-14 20:03
飼主讓她剛整理乾淨的薩摩耶犬和哈士奇單獨一起玩，結果弄得滿身泥巴髒兮兮。(取材自微博)

薩摩耶被哈士奇帶壞 獨處5分鐘「雪球變黑炭」飼主崩潰

2023-06-12 22:05
疫情解封，全球觀光飯店業逐漸復甦。（飯店示意圖／Ingimage）

水瓶丟床底、鞋放保險櫃…空姐教戰「3住飯店技巧」 迷糊的你要知道

2023-06-14 04:40

超人氣

更多 >
不是咖啡或李子汁 長期避免便秘的頭號飲料是它

不是咖啡或李子汁 長期避免便秘的頭號飲料是它
家裝太陽能板省錢嗎？ 華人怒：每年隱藏費用近千元

家裝太陽能板省錢嗎？ 華人怒：每年隱藏費用近千元
長壽研究員追求不老丸 但最佳藥方也最簡單 是「這3字」

長壽研究員追求不老丸 但最佳藥方也最簡單 是「這3字」
獨家專訪／21歲劉憶佳遊德遇害 爸爸嘆：最痛的父親節

獨家專訪／21歲劉憶佳遊德遇害 爸爸嘆：最痛的父親節
4死2重傷 曼哈頓華埠麥地臣街電單車店引發住宅大火

4死2重傷 曼哈頓華埠麥地臣街電單車店引發住宅大火