6月21日星座運勢 雙子諸事不順 牡羊保持樂觀
牡羊座
保持樂觀，運勢漸好。
整體運：★★★★☆
從事外貿洽商工作的人，愛情際遇十分明朗，遇到異國情緣的機會頗大；財運上收益頗為顯著，得到他人的幫助後，讓你的財運更加水漲船高；獲得到外國出差機會的人，喜悅之情不宜表現得太過明顯，小心因此遭人嫉妒哦！
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
金牛座
努力點，果斷點。
整體運：★★★☆☆
當愛情突如其來的時候，不知所措顯然非明智之舉，有追求才會有希望；當投資慾望與諮詢信息成正比的時候，猶豫不決亦非明智之舉；當惰性在心中滋長，不想學習的時候，不思進取、任意妄為更非明智之舉。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★★☆
雙子座
今天諸事不順，要注意放寬心態，不要太計較得失。
整體運：★☆☆☆☆
感情上今天和對方表面相處不錯，但雙方對某些問題的理解存在著差異，隱而不發反而不是好兆頭。財運上今天不太適宜操作，很容易誤入別人佈下的陷阱。工作方面，心不在焉容易導致一些不該有的失誤，受到責備。
愛情運：★☆☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★☆☆☆
巨蟹座
冷靜讓你更加智慧。
整體運：★★☆☆☆
跟異性交往，略顯曖昧，讓另一半吃醋，易因此發生爭執。在與人交往時較衝動，對他人的行為與動機有揣測、猜疑的傾向，小心因此而得罪人。投資激情高漲，但空有一番熱情，行動力卻顯得有些欠缺。
愛情運：★☆☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
獅子座
與人互動頻繁，人際關係和諧。
整體運：★★★☆☆
今天你幽默風趣的表現，將使得辦公室的沉悶氛圍一下子活躍起來。財運不佳，炒股者顯得過於激進，資金有被套牢的危險。戀愛者不要過於鑽牛角尖，放開心胸可讓戀情更加明朗。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★☆☆☆
處女座
遇到問題，不宜找同齡之人商量。
整體運：★★☆☆☆
工作上雖然遭遇對手的阻撓，暫時有點困擾，但是找年齡大一些有經驗的人談談，可為你將損失減少到最少，並且可以因禍得福。而身邊的同齡之人欠缺理智，七嘴八舌只會出餿主意，要有自己的主見才好。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
葡萄紫
開運方位：正北方向
天秤座
運勢強盛的一天，好運就要降臨到你的身上了。
整體運：★★★★☆
愛情運很強，你熱情如火的表現讓另一半很興奮，有利增進感情。對即將喬遷新居的人來說，今天是個好日子，不要猶豫了，趕快行動吧！有機會遇到貴人在你最需要幫助的時候向你伸出援手，讓你覺得溫情滿人間。
愛情運：★★★★★
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
天蠍座
顯得粗心，有遺失錢財的傾向。
整體運：★★★☆☆
今天要多留意生活細節，粗心大意會讓你損失一些貴重的東西，事後再後悔也不能亡羊補牢。工作上能抓住大方向，很有計劃原則，容易有收成，若能在細節處多留心，會有更好的成績。戀愛運較弱，宜等待時機。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★☆☆☆
射手座
熱情高漲，充滿活力的一天。
整體運：★★★★★
信心滿滿，因沒有壓力而感到異常輕鬆，能享受到工作的快樂。有機會因工作關係而與能力優秀的異性結緣，感情進展順利。今天有時間還可以到股市轉轉，採取短線投資會有不錯的回報。
愛情運：★★★★★
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
摩羯座
惰性蔓延，學習苦悶。
整體運：★★★☆☆
學習上有些懶惰，缺少動力的你，要及時調整心態以提高學習效率；單人愛情運勢低，適宜把心思放在工作或學習上；生意人卻能抓住商業契機，萌生新創意，使得事業更上層樓。
愛情運：★☆☆☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
水瓶座
用心尋找，就會發現很多機會。
整體運：★★★★☆
今天的桃花還是很不錯的，可是你會比較執著，只專注一個對象，而忽略了其他異性傳送的秋波；一味提供朋友經濟援助，不見得是幫他，反而還會為自己帶來不必要的麻煩；把工作看得輕鬆些，你會發現更多的機會。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
雙魚座
有明確的堅守方案才能可望扭轉財運。
整體運：★★☆☆☆
運勢進入低潮，財運欠佳，不宜冒險投資，孤注一擲只可能帶來更壞的結果，還是耐心等待時機為妙。財運對你的桃花並無影響，有聚會就不要悶在家裡，出去走走，別讓好運溜走了。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★☆☆☆☆
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