6月18日星座運勢 金牛適合傾聽 雙魚學會拒絕
6月18日星座運勢如何呢？單身射手座應主動拓展交際圈，不要拒絕親友介紹的對象…
牡羊座
愛情運較為突顯的一天。
整體運：★★★☆☆
單身者可以約好友出去散散步，愛情運增強不少，心情也舒暢許多。財運良好，強求反而容易失敗，順其自然就好。求職者應做好充分準備，盲目而為只會浪費時間，錯過好機會。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
金牛座
很有愛心與同情心，適合扮演傾聽者的角色。
整體運：★★★★☆
感受力很強的一天，特別能體會他人的內心感受，朋友也都願意找你聊心事，讓他人獲得安慰的同時，你也得到了助人的快樂。財運不錯，親友請客、收到禮物、中獎的機率高。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
雙子座
誠懇是好的生活態度。
整體運：★★★☆☆
選擇電話與對方聯繫，你們的溝通會更加順暢；學生族在與家人互動的過程中會有人提及你弱勢的功課，讓你陷入尷尬處境；財運平順，娛樂懂得節制，並無大的支出。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
巨蟹座
伴侶小別勝新婚。
整體運：★★★★☆
情侶別後小聚，兩人彷彿又找到了當初戀愛時的那份心動與甜蜜；財運很好，賺得荷包滿滿，不妨拿出一部分邀約朋友，讓他們分享你的喜悅；和小朋友玩益智類遊戲，在童真中享受一段美好時光。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★★
獅子座
恰逢朦朧愛情。
整體運：★★★☆☆
與對方的關係有種曖昧的味道，可又因他的遲疑而邁不出關鍵的一步，其實你的主動同樣能打破這種格局哦！今天還是不必往證券市場跑的好，只會徒勞無功；今天會有突發狀況發生，因欠缺魄力而導致事情有中斷的危險。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
處女座
穩定的一天，精力充沛。
整體運：★★★☆☆
今天與伴侶能相互體諒，共同面對外在的壓力。在財運方面，有許多不錯的機會，但虛浮的陷阱也比較多，要小心分辨，以免被套牢。下午有機會驅車去郊外兜風，心情愉悅。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★☆☆☆
天秤座
加足馬力，趁機學習。
整體運：★★★☆☆
愛情際遇不錯，參加朋友的聚會，極易遇到與你談得來的異性；今天很適合購物，能買到一些物美價廉的東西哦；學生族今天的頭腦顯得特別的靈活，有助於作業較快的完成。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
天蠍座
旅遊運佳，適合外出散心。
整體運：★★★★☆
今天別窩在家裡，安排一個短程旅行會有好運降臨。把工作放一邊，懷著輕鬆愉快的心情親近大自然，在旅途中有機會與很有個性的異性結緣，極具浪漫色彩。對人熱情一些，有機會獲得貴人助力。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
射手座
春風得意，易遇良緣。
整體運：★★★☆☆
單身者應主動拓展交際圈，不拒親友介紹對象，可提升愛情運；要想打動心儀對象，增進彼此關係，就要學著去做暖心、周到的事情，在細節處彰顯魅力。凡事不宜操之過急，穩步前進才能一步一步接近目標。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
摩羯座
善用你的好人緣，能結識不少新朋友。
整體運：★★★☆☆
展現開朗活潑的一面，受到眾人的歡迎，加入群體中，能與不同領域的人交談甚歡。交朋友無所謂，但與異性之間還是要保持距離，小心惹來爛桃花。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
水瓶座
今天運氣不錯，對自己相當自信。
整體運：★★★★☆
今天對異性有著強烈的感覺，有點一見鍾情的味道，但你在懷疑這樣的愛情是否有真正的內涵。財運方面，今天的收益有明顯的增長，來自多方面的補益讓人羨慕不已。晚上吃過飯可以去山頂吹吹風，享受下喧囂後的寧靜。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
雙魚座
學會委婉地拒絕。
整體運：★★★☆☆
桃花頗多，但對你而言，作出委婉的拒絕會好過模稜兩可，溫柔的語氣不僅讓事情圓滿解決，還會因此交到不錯的朋友哦；財運仍有陰霾，還需再等些時候，時機自然會成熟；做著自己頗為滿意的工作，顯得幹勁十足。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
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