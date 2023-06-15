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6月15日星座運勢 雙子工作突破 巨蟹愛情運佳

科技紫微網

今天各星座運勢如何？雙子座工作上的新突破讓你信心倍增，頗有成就感。巨蟹座愛情際遇不錯，身邊圍繞著的異性中，耿直而又帶點憨厚的對象與你特別有緣。

牡羊座

今日的收穫，歸功於你過去的努力。

整體運：★★★★☆

可望與戀人重修舊好，趕快向對方表達你的意願吧；播出去的種子，也到了回收這一天了，在資產上有入帳之兆；工作上的努力也將得到老闆的肯定，但不可因此驕傲自滿！

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★★

金牛座

異性緣佳，吃喝玩樂的機會多。

整體運：★★★☆☆

有許多異性朋友主動邀約，特別是晚上，在閒聊中易與異性朋友產生情愫。工作上沒有太大的壓力，出現失誤也易得到上司的諒解，若能積極一點會有更大的收獲。今天不宜急於投資，適合觀望。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

雙子座

過去的就讓它過去吧，別一直回頭看。

整體運：★★☆☆☆

今天工作上的新突破讓你信心倍增，頗有成就感，但不能因此停止前進的步伐。易因戀人的某句話而有追根究柢的想法，小心因此讓你的魅力大打折扣。財運不錯，在投資上頗能果斷作出決策。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

巨蟹座

想推銷產品，先推銷自己。

整體運：★★★★★

愛情際遇不錯，身邊圍繞著的異性中，耿直而又帶點憨厚的對象與你特別有緣；行銷人員應懂得包裝自己，這樣比較容易讓客戶信賴而促成合作；注意工作應酬對身體健康的影響，吸煙、喝酒適度就好。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

獅子座

待人處事不可做作，真實的你更可愛。

整體運：★☆☆☆☆

在異性面前吹牛，會有被對方揭穿老底的危險，還是實事求是的好。對信息資料的理性分析，今天可派上用場，在投資上將有不錯的收益。切忌在工作時間研究理財產品，會有小人告密而受到批評的危險。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★★☆☆

處女座

從不同的角度思考，你會有更多新發現。

整體運：★★★★☆

有機會遇到默契十足的異性，他不是你的理想對象，卻能讓你快樂。人群愈多的地方反而與不利於你的投資運，避開股市人潮，才會有預期的收穫。工作中有不錯的表現機會，是個贏得支持率的好時機。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

天秤座

努力維持好人際關係。

整體運：★★★☆☆

不要一時口快傷害了他人的自尊心，犯了錯誤就要勇於道歉，才容易得到他人的諒解。為了增進友誼而花費一部分錢財，沒有必要覺得心疼。別人把隱私告訴你，只要當好一個傾聽者就好，不要胡亂出餿主意，也不可宣揚出去。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

天蠍座

運勢波動比較劇烈，好壞參半。

整體運：★★★☆☆

與伴侶相處出現小麻煩，不過卻讓彼此的關係變得更加緊密，可以說是因禍得福。財運上沒有好的機會，該繳的費用、該付的帳款應及時繳清。工作表現還不錯，任務順利完成，讓你有了充足的時間自行安排。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

射手座

財運旺盛，回報近在眼前。

整體運：★★★★☆

身為企業的上級人士，頗有高處不勝寒的感覺，放下嚴肅的面孔，下屬會更願意接近你。已婚者顯得激情有勁，是重溫婚前浪漫的好時刻。財運旺盛，被套牢的資金可望解套。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★★

財運：★★★☆☆

摩羯座

只有管理好情緒，才能把握住機會。

整體運：★★☆☆☆

今天在理財上容易出紕漏，注意一些財務往來，以免因他人的投機而造成經濟損失。心情不好時盡量迴避人群，以免引起不必要的麻煩。晚上可以約朋友跳跳舞，是不錯的減壓方式。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

水瓶座

創業者應學會審時度勢。

整體運：★★★☆☆

創業者有嘗試走別人沒走過的路的強烈想法，當風險與機遇並存時要審時度勢，學會變通。單身者有機會接觸朋友介紹的異性，可進一步了解對方。財運較好，可以選擇績優股進行適當投資。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★★☆

雙魚座

差強人意的一天，待人處事應冷靜。

整體運：★★☆☆☆

今天適合參加團體活動，有機會碰到心儀的對象，並留下好印象。投資上先好好自我評估一番，毫無準備的介入只會讓你失望而歸。工作上一切順利，下班後給自己買點小禮物，犒勞一下自己吧。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★☆☆☆☆

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