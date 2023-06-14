6月14日星座運勢 金牛注意安全 雙魚重溫甜蜜

牡羊座

好心情讓你想好好款待自己。

整體運：★★★★★

工作很忙碌，表現的地方很多，自己的才能發揮得淋漓盡致。想好好慰勞自己的話，花錢買享受也值得。約上一夥同事去環境優雅的場所吃一頓風味大餐，接著去唱卡拉OK，偶爾狂歡一回的放鬆也不錯！

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

金牛座

注意安全。

整體運：★★☆☆☆

過馬路時切忌橫衝直撞，否則危險系數明顯增加。愛美的女性會因銷售員的稱讚而衝動購買價格不菲的化妝品，造成荷包的損失。朋友邀請你去參加派對的機率明顯升高，打扮方面若突出你的個人特質能為你的形象加分，有機會邂逅夢中情人。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

雙子座

愛情出現小高峰。

整體運：★★★☆☆

玩的機會比較多，單身者有機會在娛樂場所或聚會中結識不錯的異性，要好好把握機會。工作、學習易受外界干擾而難以專心，不如休息片刻再繼續，反而會有突破。不宜做風險過大的投資 ，可以投資穩定性強的理財產品，增值機率頗高。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

巨蟹座

再忙也要關注愛情。

整體運：★★★★☆

工作中的計畫停滯，你有點迷惑慌亂，多一分毅力便會有截然不同的結果。有機會與心儀的對象相處，很容易就從好感轉為愛意，要好好經營這份得來不易的愛情。有破財的危險，凡事多加留意才能規避風險。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★★

財運：★★★☆☆

獅子座

勤儉節約是關鍵。

整體運：★★☆☆☆

曖昧不明的關係終於在今天明朗，感情可望獲得進一步發展。工作任務頗重，像跑馬拉松 一樣疲倦，應做好時間管理。金錢運一般，雖然獎金頗為豐厚，但是不可太奢侈無度地生活哦。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★★☆☆

處女座

切勿貪得無厭。

整體運：★★★☆☆

和戀人在一起時，你的囉嗦會引起對方的反感，無關痛癢的話盡量少說，方能避免不必要的紛爭。微薄的收益難以滿足你的貪欲，應及時抑制，否則煮熟的鴨子也會跟著飛走。工作順利，亦無煩惱。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

天秤座

顯得消沉，有做白日夢的傾向。

整體運：★★☆☆☆

無心經營感情，另一半的挑剔讓你想要逃避；單身者愛幻想，午後出門走走易有不錯際遇。面對工作思多行少，希望不勞而獲，時間在空想中一分一秒流失。今天可以花些錢買些裝飾品妝點房間，會讓你心情愉快喔！

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

天蠍座

健康運不佳。

整體運：★☆☆☆☆

想與對方一起做些有趣的事情，卻得不到對方的配合，讓你也失去了遊戲的興趣；容易暴飲暴食，錢財因此流失不說，還影響了健康狀況；工作起來就像上了發條的機器，忽略了正常的休息，將給身體造成負擔。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★☆☆☆

射手座

對外接觸頻繁，但效果不太理想。

整體運：★★★☆☆

感情生活平順，易得到另一半的支持。因工作關係而不得不向外活動，在與他人的交涉中會感到勞累，想要達成協議需要付出較大的心力。別太心急，就把今天的交涉當成過渡期，日後再做進一步的協商吧。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

摩羯座

放輕鬆，別給自己太大的包袱。

整體運：★★★★☆

今天工作輕鬆，雖然有些忙碌，但調整得當也會顯得進退合宜。有機會與好友相聚，放鬆身心的同時也會提升人際關係。學生族的學習壓力變大，易因負面情緒而導致學習效果不佳，拋開得失心反而會有突破。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

水瓶座

優點在對方眼裡大放異彩，把握機會哦！

整體運：★★★☆☆

添幾盆綠色植物對財運有所幫助，有聚財功效。不必刻意表現，優點自然能被發現，少了別人當參謀，戀情反而進展更快。工作、學習均有獲得新知的機會，花點心思就會有進步！

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

雙魚座

偶爾懷舊，也很甜蜜。

整體運：★★★★☆

愛情運很好，喜歡和戀人回憶過去的點點滴滴，久違的甜蜜能在今日重新體驗；將大部分心思都放在感情上，總想早點結束工作，小心反而會覺得時間過得更慢；礙於情面，請人吃飯或休閒娛樂的可能性大增，會有不小的開支。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

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