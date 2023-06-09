我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普擁佛奇合成照引熱議 2024總統大選AI參戰

底特律6歲男童家中玩槍 對1歲弟連開2槍

6月9日星座運勢 金牛有偏財運 摩羯貴人指點

科技紫微網

牡羊座

語言也是門藝術。

整體運：★★★☆☆

今天你有點心直口快，說話時要特別的注意場合，否則易讓戀人陷入尷尬；財運不錯，生意人選擇氣氛高雅的場所談生意，談成的機率很高；工作上一味的按部就班，難以讓你的工作有所突破，試著改變一下工作方法，會有不錯的效果。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

金牛座

遲遲得不到解決的問題，在今天會有突破性進展。

整體運：★★★☆☆

今天局面有種豁然開朗的感覺，與另一半僵持的情況有所緩和，而他也已經悄悄讓步了；偏財運良好，不妨再注入些投資熱情，會得到不錯的收穫；工作有些丟三落四，小心因此惹上司生氣！

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

雙子座

對戀人的過去切忌打破砂鍋問到底，以免傷人傷己。

整體運：★★☆☆☆

今天工作上的新突破讓你信心倍增，頗有成就感，但不能因此停止前進的步伐；今天易因戀人的某句話而有追根究柢的想法，這樣會讓你的魅力大打折扣哦！今天的財運不錯，股票雖然一波三折，但你頗能果斷地作出決策。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★★☆☆

巨蟹座

易獲得長輩照顧、鼓勵，士氣得到鼓舞。

整體運：★★★★☆

今天雖然會遇到一些困難，但多能獲得親人、長輩的幫助，貴人的指點讓你信心倍增，精神振奮，工作也變得更加順利。異性緣不錯，有朋友邀約別拒絕，在社交場合易與有緣人相遇。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

獅子座

給他人多點關心。

整體運：★★★☆☆

過分依賴對方，明明自己可以處理的事情也要甩給他，這樣會讓他感到巨大的壓力；投資得到的回報並非如你想像般樂觀，投資前需做好充分的思考；良好的人際關係，今天在工作中會起到很大的作用。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

處女座

成功重在溝通。

整體運：★☆☆☆☆

愛情需要用點心，為對方唱首歌或燒道菜，都是維護你們感情的好辦法；資金上的周轉不是很順利，不懂得靈活運用人脈很可能會讓你失去一筆大生意；煩亂的心緒影響到你學習、工作的正常發揮。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

天秤座

財運低落，小心理財。

整體運：★★☆☆☆

距離才能產生美，太過在意對方的感受，整天守在一起只會讓人失去新鮮感。擴大自己的社交圈，才不會因離開了對方而產生孤寂。有一種無法抵擋的購買欲，衝動的行為會浪費不少錢財，不如開著愛車去郊外兜兜風。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

天蠍座

幸運指數頗高，會有意外驚喜。

整體運：★★★★☆

今天有機會獲得財神眷顧，有利賺取異性財，多與異性互動可增加財氣。愛情運平順，單身者有機會結識不錯的異性朋友，但想戀愛還得耐心等待。工作上易有小人使壞，放下得失心方可趨吉避凶。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★★

射手座

情緒波動較大，易受他人意見困擾。

整體運：★★☆☆☆

今天顯得沒有主見，有委曲求全的傾向。工作上因受意見困擾而猶豫不決，易出現停滯不前的狀況。財運不佳，與他人有錢財交易時應注意索取票據，以免引發糾紛。夫妻感情出現小裂痕，但多因親友勸說而和好。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

摩羯座

有機會得到長輩照拂，自信十足。

整體運：★★★★☆

今天雖然會遇到一些困難，但多能獲得親人、長輩的幫助；貴人指點讓你信心倍增，精神振奮，工作也變得更加順利。異性緣不錯，有朋友邀約別拒絕，在社交場合易與有緣人相遇。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

水瓶座

富於創新，就是成功。

整體運：★★★☆☆

工作上的任務辦得頗具新意，受到長官的賞識，很有成就感。戀情沒有新進展，有點苦悶和不安，順其自然吧，感情不可勉強為之！財運一般，不宜做風險性的投資，保守理財比較適宜。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

雙魚座

笑口常開得好運。

整體運：★★★★★

今天的愛情運勢有衝刺最高點的機會哦！單身MM抹上淡粉色眼影，會有很強的助運功效；財運頗好，得財雖少，但非常輕鬆，且能累積不少經驗；服務行業工作者，會得到意想不到的工作機遇。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★★

財運：★★★☆☆

【延伸閱讀】

上升星座看未來？星座命盤免費算

塔羅神占，你的戀情開花結果？



更多命理分析，請前往 科技紫微網

投資 股票 指數

上一則

流浪狗家門徘徊3個月 屋主知真相淚收編：牠想見救命恩人

下一則

研究：輝達AI軟體可被破解繞過安全限制 外洩隱私資訊

延伸閱讀

6月7日星座運勢 射手忌一味守候 水瓶整天好心情

6月7日星座運勢 射手忌一味守候 水瓶整天好心情
6月6日星座運勢 天蠍多關心身邊人 雙魚事業、愛情順利

6月6日星座運勢 天蠍多關心身邊人 雙魚事業、愛情順利
6月5日星座運勢 獅子不宜投資 射手切勿逞強

6月5日星座運勢 獅子不宜投資 射手切勿逞強
6月4日星座運勢 處女感情纖細 雙魚親情溫暖

6月4日星座運勢 處女感情纖細 雙魚親情溫暖

熱門新聞

示意圖／ingimage

頭皮發麻…別在YouTube亂搜「這類關鍵字」 當心開啟暗網通道

2023-05-27 14:12
圖為疑似兩人在酒店的影片截圖。（取材自推特）

街拍不倫照大反轉…小三白富美 中石油書記才是被包養的那個？

2023-06-08 08:13
一名男子從海裡撈上來一隻巨大水母，居然大膽把牠抱在手上。（截圖自reddit）

壯男從海裡撈「巨頭珍珠白怪物」抱起炫耀 3秒後崩潰奔去跳海

2023-06-06 00:24
英國23歲男子盧克（Luke Williams）利用eBay轉售生活用品，以此賺取利潤。(示意圖／ingimage)

23歲男付不起帳單 在eBay上賣東西「1年收入破22萬」神操作曝光

2023-06-05 02:26
肇慶四會市「吾悅廣場悅公館」二層的屋主，在掃下全部42套房後，未經物業同意，派出拆牆機打通整層樓層牆壁。（截圖自微博視頻號）

超狂土豪買了整層42套房全部打通 全棟300戶居民嚇到腳軟

2023-06-06 03:52
AI生成的「如懿傳」時裝照。（取材自臉書＠清宮迷因）

AI生成搞笑「如懿傳」時裝 貴妃突然都有了火辣美腿

2023-06-05 07:25

超人氣

更多 >
街拍不倫照大反轉…小三白富美 中石油書記才是被包養的那個？

街拍不倫照大反轉…小三白富美 中石油書記才是被包養的那個？
奶奶煮麵 女兒、3孫子吃完後離奇身亡 悲劇真相曝光

奶奶煮麵 女兒、3孫子吃完後離奇身亡 悲劇真相曝光
華人遭尾隨砸車 剛買奢侈品包包、衣服等全被盜

華人遭尾隨砸車 剛買奢侈品包包、衣服等全被盜
「牽手門」小三被起底 碩士學歷愛自拍、與正宮同公司

「牽手門」小三被起底 碩士學歷愛自拍、與正宮同公司
當這3種情況出現 你應該停用信用卡

當這3種情況出現 你應該停用信用卡