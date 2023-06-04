我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

封面故事／田浩江 書寫歌劇人生

20多國情報頭子在「香會」場邊秘密集會 美中都在

6月4日星座運勢 處女感情纖細 雙魚親情溫暖

科技紫微網

6月4日星座運勢如何呢？天秤座點杯咖啡，聽著悠揚的音樂，看一本好書，可望將壞心情通通扔掉…

牡羊座

不用花太多的金錢與精力就能換來快樂。

整體運：★★★★★

如果捨不得花錢去看電影，那就在家唱卡拉OK給戀人聽吧，同樣能給對方浪漫的感覺；在網路上可遇到對你工作有助益的網友；節約意識特別強，能避免許多不必要的開支。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

金牛座

藉助第三方的力量，愛情會更順利。

整體運：★★★★★

單身者對心儀的對象遲遲開不了口，何不請朋友作個媒人，在中間穿針引線，有希望得到較為滿意的結果呢。在臥室中擺一盆鮮花，有加強桃花運的作用哦。衣著打扮要光鮮明亮一些，也能為愛情加分。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

雙子座

靜心休養最為重要。

整體運：★★★☆☆

雙人情誼持續升溫，所有事情都能達成一致，而單身者會遇到對眼的異性，愛情之路一路暢通；欲與人合作者，今日簽約會異常順利，應善待機會；身體健康方面是今天的弱處，約會能推則推吧，待在家就好。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

巨蟹座

在玩樂中獲得。

整體運：★★★☆☆

你在興趣或玩樂中展現的才能，很可能促成一番新事業喔；單身之人身邊有不少異性圍繞，最好謹言慎行，以免遭遇爛桃花；從旁人身上學來的理財之道，似乎很是受用，眼光獨到的今天很適合去投資

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

獅子座

清楚了解自己想要的後再付諸行動。

整體運：★★★☆☆

兩人在經濟方面意見發生分歧，容易發生爭吵和冷戰；投資上不要盲目跟風，否則易發生虧損；與父母多溝通，讓他們了解你的近況，使他們減少對你的牽掛。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

處女座

感情纖細，易有新的感觸。

整體運：★★★★☆

今天你的心思多放在家庭生活上，雖然為家人破費不少，但花錢讓大家開心，製造良好的家庭氛圍很值得。夫妻感情融洽，你若能表現出熱情如火的一面，更能挑動起對方的熱情；單身者因親友撮合而結識不錯的對象。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

天秤座

人無完人，亡羊補牢尚不晚矣。

整體運：★★★☆☆

今天錯怪了朋友，多源於自己的疑心病過重，用最有誠意的方式向朋友道歉吧；去書店，點杯咖啡，聽著悠揚的音樂，看一本好書，可望將壞心情通通扔掉；今天的財運不錯哦，股票大漲一波讓你賺得個荷包滿滿，但是不能太貪心，還是見好就收哦。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★★☆

天蠍座

不錯的一天，心情無比暢快。

整體運：★★★★☆

感情浪漫而別緻，一份用心準備的小禮品，將為你在對方心目中加分不少。為了拉攏關係、聯絡感情，有時間可以約上朋友一起出去玩玩，感受大自然的美好。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

射手座

為愛努力耕耘。

整體運：★★★★★

已婚者懂得重視且珍惜彼此的感情，不斷努力付出，澆灌幸福之花；對投資雖只是抱玩玩看的心態，並不十分認真，但獲利的機會卻很大；有時間陪家人去戶外野餐吧，不僅能增進感情，並能使自己完全放鬆。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

摩羯座

當斷就斷，思前顧後有時反而是種拖累。

整體運：★★★☆☆

感情上的事讓你沒辦法專心工作，一有思考的空間就想到那上面去；該決斷時顯得猶豫不決會讓你損失了大好的投資機會；在網上聊天時會有意想不到的事情發生。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

水瓶座

易於滿足更容易體會到幸福。

整體運：★★★★☆

感情上應注意兌現承諾和情感穩定，別讓疏忽冷落、缺乏溝通而扼殺原有的默契；早上做做床頭瑜伽，能穩定你全天的情緒，並創造持續整天的平靜和滿足；財運比較不錯，投資理財時稍微放開、大膽點，比較有大的收益。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

雙魚座

親情溫暖著自己。

整體運：★★★☆☆

不管再忙，也要記得和家人的約定，聊聊家常會讓整個人精神抖擻呢；就算平日對抽獎、樂透不感興趣，偏財運好的今天也不妨去試試，會有不小的收穫；愛情上進展不順，多向朋友問問意見，旁觀者會比你看得更清楚。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

【延伸閱讀】

上升星座看未來？星座命盤免費算

塔羅神占，你的戀情開花結果？



更多命理分析，請前往 科技紫微網

投資 咖啡 電影

上一則

中國高考房預訂 房號985、211受青睞 家長最不愛住7樓

下一則

吃飯時超大蜂窩「從天而降」百隻蜜蜂在屋內亂竄飛舞

延伸閱讀

6月2日星座運勢 射手獲貴人相助 摩羯投資好時機

6月2日星座運勢 射手獲貴人相助 摩羯投資好時機
6月1日星座運勢 金牛愛情運優 射手工作勿急躁

6月1日星座運勢 金牛愛情運優 射手工作勿急躁
5月31日星座運勢 牡羊別因小失大 摩羯桃花朵朵開

5月31日星座運勢 牡羊別因小失大 摩羯桃花朵朵開
5月30日星座運勢 射手小心破財 雙魚把握戀情

5月30日星座運勢 射手小心破財 雙魚把握戀情

熱門新聞

示意圖／ingimage

頭皮發麻…別在YouTube亂搜「這類關鍵字」 當心開啟暗網通道

2023-05-27 14:12
前國務卿季辛吉27日屆滿百歲，仍關注美中競爭撕裂全球，也解釋何以如今他轉為挺烏克蘭入北約。(美聯社)

100歲季辛吉不愛運動、吃重口味 兒子曝光他長壽「兩個秘訣」

2023-05-27 21:47
這隻魚的品種不明，但可以看出身體較長、前鰭短，推測應是底棲動物。（翻攝自Instagram／ @rfedortsov_officia_account）

深海魚被撈起「突噴出腸胃」慘死 內臟全吐光 漁夫都看傻

2023-05-29 02:45
勞工統計局統計顯示，居住成本是退休族最大額的支出。圖為賓州密德薩克斯鎮一處社區。(美聯社)

美退休族平均月花4345元 「這4項」是主要開銷

2023-05-24 21:25
小學數學考除法，「5塊餅4兄弟怎分最公平」，一名小學生雖然答錯，但答案讓許多人感動。（示意圖／ingimage）

數學考「5塊餅分4兄弟」 小學生答錯卻感動眾人獲滿分

2023-06-02 04:50
不少人使用iPhone一段時間後，常常會覺得手機速度變慢。（路透）

iPhone用久覺得卡卡？五個技巧讓手機「回春」

2023-06-03 21:07

超人氣

更多 >
加州發現罕見金鋼狼 百年內第二次被目擊

加州發現罕見金鋼狼 百年內第二次被目擊
控王丹性騷 台男出示他加州住家照片：6/6前道歉否則提告

控王丹性騷 台男出示他加州住家照片：6/6前道歉否則提告
別脫襪子、別管教人家小孩…空姐分享12點機上禮儀

別脫襪子、別管教人家小孩…空姐分享12點機上禮儀
83歲艾爾帕西諾不相信自己能當爸 傳要求小女友產前驗DNA

83歲艾爾帕西諾不相信自己能當爸 傳要求小女友產前驗DNA
iPhone用久覺得卡卡？五個技巧讓手機「回春」

iPhone用久覺得卡卡？五個技巧讓手機「回春」