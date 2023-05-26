5月26日星座運勢 獅子獲得認可 射手順風順水
牡羊座
嚴於律己，寬以待人。
整體運：★★★☆☆
面試者有遲到而喪失複試資格的危險，時間觀念很重要。透支機率高，財政易出現危機。與情人相處容易因為意見不同而產生爭吵，不宜整天黏在一起，適當地分開反而能減少摩擦。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
金牛座
情緒會有些低落，人也顯得無精打采。
整體運：★★☆☆☆
今天做事有些拖泥帶水，影響工作進度，若與他人合作容易引起夥伴的不滿。愛情方面平淡如儀，不會給你帶來麻煩。如果條件允許，可聯繫以前的同學或朋友，一起聚聚，讓生活更豐富多彩。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★☆☆☆
雙子座
懂得合理分配錢財。
整體運：★★★★☆
與喜歡的人一起共度美好時光，不需要太多言語，也能傳達情意；商務洽談得他人從旁協助，CASE完成得很漂亮，獲得上司嘉獎；金錢方面花費不少，好在自己預算充足，用度有方，並無多大經濟壓力。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
巨蟹座
今天是適合趕工的日子。
整體運：★★★☆☆
做事效率高，事半功倍，進度也可按預期完成，努力的付出易獲得眾人的認同和讚賞。購買消費品時，不能光看價格而忽視了品質，買到劣質商品可不划算。有機會參加聚會，容易交到志同道合的朋友。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★☆☆☆
獅子座
想到就能做到。
整體運：★★★★☆
太遠的幸福觸碰不到，還是眼前的快樂最為真實，身邊有異性正在默默為你付出。賺錢雖然辛苦，但並不影響獲得辛勞成果時的喜悅。工作實力大為彰顯，易得到上司、同事的認同。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★★
財運：★★★☆☆
處女座
過分謙虛已不是優點。
整體運：★★☆☆☆
今天過分謙虛的表現會讓你錯失職場發展的機會，大膽接受挑戰才能更快實現你的人生理想；工作中今天你容易碰上尷尬局面，坦然一笑，尷尬局面會馬上煙消雲散；單身者今天有機會邂逅讓你心動的異性，在上下班的路上要多加留意。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
天秤座
陷於內鬥讓你吃不到好果子。
整體運：★☆☆☆☆
好勝心太重易與同事發生利益之爭而互不相讓，最後可能兩敗俱傷；與公婆或岳父母相處時，千萬別因對方不好聽的話而大動肝火，有誤會和他們說明就是；對孩子的教育方式別太嚴苛，小心施壓得越重，他的叛逆心就越強。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★☆☆☆☆
財運：★☆☆☆☆
天蠍座
對待身邊的人應真心。
整體運：★★☆☆☆
戀人向你提出一些要求，你對他的否決，極易引起他的不滿，最好考量之後再答覆；今天進財缺乏動力，積極請教他人，投資更能命中目標；學生族今天晚上9點到11點這段時間的記憶力較強，可進行英語等文科類的學習。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
射手座
有幹勁，運道順。
整體運：★★★★★
今天的你顯得很有親和力，在不知不覺中就能成為大家聚集的焦點；在異性朋友圈裡，你也會變得很受歡迎；今天的工作運頗好，可說是順風順水，從事拜訪工作的人，易獲得成功；財運並無大的波動，基本保持收支的平衡。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★★
財運：★★★☆☆
摩羯座
從實際出發。
整體運：★★★☆☆
對金錢的收益比較看重，好高騖遠使理財的精準度有所降低，靜心多觀察反而是權宜之策；善於利用自身優勢，順利完成上司交待的任務；約朋友吃吃火鍋、烤肉類的東西能讓心情放鬆。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★☆☆☆☆
水瓶座
在生活中做個有心人。
整體運：★★★★☆
今天你對工作容易產生怨恨的情緒，想推諉責任，而缺乏責任心將讓你很難獲得同事的信任；戀愛中的人今天有約會遲到的情況出現，還是拿個小本子記上約會時間吧，以免發生不愉快。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
雙魚座
心態決定發展。
整體運：★★★☆☆
莫妄想將自己的意志強加給對方，否則易引起對方的不滿而導致矛盾激化。無功不受祿，有些幫助需要付出十倍的回饋。不怕辛苦便是最好的工作態度，今天有不錯的表現機會。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
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