我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

戴琪：不該質疑華裔 該關注的是中國政策

電動車新創業者賣得多虧愈多 現金續狂燒前景堪慮

5月9日星座運勢 牡羊注意健康 巨蟹感情甜蜜

科技紫微網

牡羊座

身體健康是第一要事，注意保養。

整體運：★★☆☆☆

你今天感情豐富，做事卻很容易讓另一半曲解或厭煩，注意自己的尺度。工作上遇到小麻煩，不過很容易能夠找到解決之道。身體上有些微不適，注意調養，不要讓情緒過於壓抑。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

金牛座

感情低潮日，多聽聽別人的意見有望好轉。

整體運：★☆☆☆☆

夫妻感情易出現裂痕，少與另一半爭辯，讓父母長輩出面可扭轉局面；單身者戀愛運不佳，多把微笑掛在臉上可有所改善。財運較弱，在與他人有金錢往來時，需留意票據是否齊全，以免引起錢財糾紛。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

雙子座

做什麼事都要把握好「尺度」。

整體運：★★★☆☆

有心儀對象者在追求所愛時要注意方法，太過急進很容易讓對方反感；工作上雖然你的表現很不錯，但過於驕傲會讓同事都不喜歡你，甚至是嫉恨；朋友的忠言對你來說雖然會有些難聽，有理的話還是應該虛心接受。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

巨蟹座

感情甜蜜，溫馨的一天。

整體運：★★★★☆

多關心另一半，對方回報你的將是柔情蜜意。做事謹慎務實者，易受上司肯定。多聽客戶的想法，才能為對方提供更滿意的服務。表現出色者有機會引來伯樂，讓新機會向你招手。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

獅子座

普通的一天，工作順意讓你心情順暢。

整體運：★★★☆☆

你今天信心滿滿，工作上的難題能被你輕易化解，不過別驕傲，要把好狀態延續下去。抽獎、買樂透這類活動不宜參與，這方面沒有什麼太好的運氣。愛情上比較低迷，易與另一半發生摩擦，注意自己的態度。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

處女座

愛情走到盡頭，應學會放手。

整體運：★★★★☆

苦苦守候的一份愛情，不見得就是最後的結局，放開它你同樣能獲得幸福。投資時頗懂得規避風險，讓你的財運好上加好。工作熱情高亢，極易發現工作中的契機，可望有所突破。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

天秤座

今天狀態良好，個人魅力讓對方難以招架。

整體運：★★★★★

愛情上浪漫而甜蜜，你的一舉一動都散發著魅力，能讓對方與你熱情相擁。好財運源於好的情報，各種場合都要記得豎起耳朵，將有用的財經消息一網打盡，以期投資獲利達到最大。今日宜求職，能力的凸顯加上勇於表現，是今日求職成功的關鍵，切忌不可畏首畏尾。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

天蠍座

對感情有些心不在焉。

整體運：★★☆☆☆

約會時給人身在曹營心在漢的感覺，工作固然重要，可約會的時候開小差小心被對方誤會。並不是空憑十足的毅力就能有所斬獲，投資時還需認真分析市場。工作顯得太賣力而忽略了必要的休息，這樣未必是件好事。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

射手座

今天你的情緒不太穩定，看事情容易偏離本質。

整體運：★★★☆☆

兩個人的相處距離過遠，產生隔閡，今天應多抽出時間來陪伴對方。財運上今天花銷較大，不過都屬於必要的開銷，不要太在意。工作上易與同事意見不合，影響工作情緒，要妥善處理。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

摩羯座

凡事皆有轉機。

整體運：★★★★☆

跟戀人展開的冷戰即將告一段落，電影票是改變的關鍵所在；工作中留下來的問題，得到旁人的指教，很快就能解決；今天花花小錢，反而能讓你的心情好很多。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

水瓶座

別把情緒帶到工作中。

整體運：★★☆☆☆

今天顯得相當容易發火，話不投機半句多，甚至覺得對方有些多餘；今天多把精力花在經驗的積累上，而不是急著找投資對象；心情極易受周圍環境的影響，用空香水瓶裝點水，放在辦公區域內會有不錯的開運效果。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

雙魚座

今天的情緒不太好。

整體運：★★★☆☆

工作上的事情猶如一團亂麻，理不出個頭緒，情緒煩躁到了極點；下班後接另一半一起回家吧，你的突然出現會使他的心變得暖暖的；今天極易因用腦過度而引起頭疼腦脹，要注意讓大腦適當的休息。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

【延伸閱讀】

上升星座看未來？星座命盤免費算

塔羅神占，你的戀情開花結果？



更多命理分析，請前往 科技紫微網

投資 電影

上一則

馬斯克宣布 推特將刪除非活躍帳號

下一則

「九九乘法表」1800年前就有 漢代連製磚工匠都會背

延伸閱讀

5月8日星座運勢 雙子投資風險大 天蠍接觸新工作

5月8日星座運勢 雙子投資風險大 天蠍接觸新工作
5月7日星座運勢 金牛投資獲利機會高 獅子適度保留隱私

5月7日星座運勢 金牛投資獲利機會高 獅子適度保留隱私
5月6日星座運勢 獅子投資運旺 水瓶愛情運佳

5月6日星座運勢 獅子投資運旺 水瓶愛情運佳
5月5日星座運勢 巨蟹遇有緣人 雙魚樹大招風

5月5日星座運勢 巨蟹遇有緣人 雙魚樹大招風

熱門新聞

一名網友在TikTok上分享如何應對前方乘客傾倒椅背的問題。（示意圖／ingimage）

搭飛機遇前座傾倒椅背怎麼辦？他1奇招給對方「酷刑」

2023-05-03 23:55
Google推出密碼金鑰（passkey），啟用更簡單安全的登入方式。美聯社

迎向無密碼時代 Google啟用登入新方式

2023-05-04 17:37
臉書「自然世界」的社群使用者，近日在臉書貼出六歲兒子的畫作，表示老師因為這張畫，立刻請家長去學校開緊急會議，讓他們一時為之緊張萬分。（取材自臉書Natural World）

6歲童「這幅畫」老師急叫家長開緊急會議 真相原來是…

2023-05-09 04:42
小慧開心嗑完多盤炸雞。（圖：緯來日本台提供）

台灣大胃女王有夠猛 赴日比賽橫掃炸雞「吃到破紀錄」

2023-05-07 02:32
安娜愛上同父異母的哥哥，兩人還生了兩個孩子。（取材自推特@forumpandlr）

他愛上同父異母哥哥 西班牙情侶生下2孩被罵「下地獄」

2023-05-06 05:00
一名女網友戶頭突然多出15萬，讓她嚇到以為自己變成人頭帳戶，結果一問之下才知道是媽媽匯前沒有通知。示意圖。（取材自ingimage）

被當人頭？她的帳戶突然多15萬 上網求助結局卻大逆轉

2023-05-07 00:15

超人氣

更多 >
不披中國戰袍了？谷愛凌：很多關於我的傳言 90%都是假的

不披中國戰袍了？谷愛凌：很多關於我的傳言 90%都是假的
在鄰居院子玩躲貓貓 14歲少女遭屋主開槍頭部中彈

在鄰居院子玩躲貓貓 14歲少女遭屋主開槍頭部中彈
范冰冰終極素顏照流出 數萬網友全看傻「無法形容」

范冰冰終極素顏照流出 數萬網友全看傻「無法形容」
洛縣華男這樣講價 網費1個月從80元變25元

洛縣華男這樣講價 網費1個月從80元變25元
同台Jennie、宋慧喬 她成全台第一人 超狂身世曝光了

同台Jennie、宋慧喬 她成全台第一人 超狂身世曝光了