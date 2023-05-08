5月8日星座運勢 雙子投資風險大 天蠍接觸新工作

牡羊座

訊息的掌握對今天很重要。

整體運：★★★★★

愛情運勢大好，你與伴侶如膠似漆的黏在一起，連外人都羨慕不已；工作上的出色表現會讓你得到一筆不錯的獎賞，人脈的暢通也能讓你獲得更多新近的市場消息，拿捏得好就能賺取一筆不小的收益。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

金牛座

不妨把派對當成結識朋友的好機會。

整體運：★★★★☆

單身者今天會有不錯的異性緣，可在宴會或聚會上大方表現自我；搖擺不定會使你失去更多的投資 契機，其實今天是個不錯的進場時機喔！耐住性子，你的進步會比他人來得更明顯。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

雙子座

切忌投機取巧。

整體運：★★☆☆☆

工作中今天會產生投機取巧的想法，最好還是摒棄的好，以免適得其反給同事留下不好的印象；戀愛者今天會遇上一些不小的危險，但是伴侶敏銳的觀察力讓你免於遇險，你會更加依戀對方；財運不佳，投資風險較大，宜觀望為妙。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★★☆☆

巨蟹座

貴人運很強。

整體運：★★★☆☆

與戀人間會為瑣碎之事而發生口角，不要太在意，當作是感情生活中的小插曲就好；財運頗旺，易從他人身上獲取利益；不放棄是最好的工作態度，即使遇到困難，也要勇往直前，這樣關鍵時刻才有峰回路轉的可能。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★★

獅子座

遇事應隨機應變。

整體運：★★★★☆

今天你的喜怒哀樂都會寫在臉上，在戀人面前休想有所隱瞞，小心謊言當場被對方戳破；投資上你過於謹慎，雖然不會遇到大的風險，但也難有突破；工作不太穩定，原定的計畫甚至需要做些改變。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

處女座

運勢較差，情緒混亂的一天。

整體運：★★☆☆☆

工作上會遇到棘手的問題，易引起暴躁的脾氣，難以冷靜下來。可以聽聽音樂，做幾個深呼吸，盡量放鬆心情，才能找到問題的原因。財運較差，捏緊荷包免得無法控制購物的衝動，致使錢財不知不覺流失。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

天秤座

粗心大意的一面突顯，失誤較多。

整體運：★★★☆☆

工作狀態不佳，容易分心，判斷力較弱，若不及早調整好心態，會讓你頻頻出錯。財運平順，收支平衡，可以添置一些傢俱，會讓你感覺滿足。愛情運佳，已婚者易得到另一半的支持與理解。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

天蠍座

先做人，後做事。

整體運：★★★☆☆

今天有機會接觸到新的工作，但在新的工作環境下你很難專心，不如把心思放在拓展人際關係上。有機會碰上較好的投資機會，但是不宜操之過急，深思熟慮才會有勝算。有機會在公共場所巧遇桃花，單身者宜把握機會。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

射手座

外部的壓力會成為你感情發展的阻礙。

整體運：★★★☆☆

網戀者會因為外部的壓力而產生動搖，與家人朋友多做溝通，也要認真考慮你們是否有足夠的信念來維持這段感情；事業運旺盛，工作得心應手，效率也比預期的高；不過財運欠佳，不可盲目的進行投資理財。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★★

財運：★★☆☆☆

摩羯座

精神不振，易感疲憊，注意調整作息。

整體運：★★☆☆☆

情緒不佳，易沉浸在自我的世界裡，有時說話比較急。在和同事、朋友互動時，表達措辭要小心，多顧及對方感受。有許多接觸異性的機會，娛樂的時間增多，但要談情說愛還需深入交往才行。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★★☆☆

水瓶座

心情開朗的一天，自信心十足。

整體運：★★★★☆

能在平淡的感情生活中享受愛情的甜蜜，感覺恬逸。貴人運不錯，會得到許多幫助，無論是財力還是經驗方面，都會有人願意向你伸出援手。工作無太大變化，可做好行程安排，做好時間管理。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

雙魚座

做的不如想的好。

整體運：★☆☆☆☆

「強摘的瓜不甜」，如果對方已無意於你，也別勉強，重新尋找幸福才是正道。投資上要多份謹慎，盲目聽從他人意見，小心中小人圈套。約同事玩樂最好提前預約，不然容易空有一番安排但最後他人都不能赴約。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

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