4月27日星座運勢 牡羊鴻運當頭 水瓶把握商機
牡羊座
鴻運當頭，辦事相當順利。
整體運：★★★★★
對他發出約會邀請能獲得他的首肯，精心策劃的小節目也能取悅他；工作的效率有所提高，最後成果也不錯，即使遇到一些麻煩，也能得到同事、朋友的幫忙；進行一些有氧運動，有助於提高大腦的思維、反應能力。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
金牛座
情緒受外界壓力的影響。
整體運：★☆☆☆☆
易因戀情受別人的指指點點而使情緒產生波動，平心靜氣讓別人去說能彰顯你的氣度，謠言止於智者；同事的諸多求助與叨擾讓你煩躁，應學會對別人說「不」；要注意保持頭腦適當休息，不然很容易疲勞、頭暈。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★☆☆☆☆
財運：★☆☆☆☆
雙子座
知性儒雅特別適合今天的你。
整體運：★★★☆☆
此日是愛情幸運日，在書店、展覽館有機會邂逅與你興趣相同的異性，可望展開全新戀情；上班族則要謹慎做事，提防他人在背後中傷；盡量遠離貴重物品，以免因毛躁打破物品而讓錢包縮水。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
巨蟹座
別輕信他人，多一些自己的主見。
整體運：★★★★☆
盲目的跟隨潮流進行投資，會讓你摔個大跟頭。父母會在你耳邊不停的嘮叨，督促你趕快戀愛或結婚，讓你很無奈。就讀或從事藝術方面的學生或工作者，易得到專業人士的賞識。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★☆☆☆
獅子座
借來的好運在你身上效用更大。
整體運：★★☆☆☆
今天哪家有喜事，不妨去串串門子，沾點財氣。身邊不乏事業有成的朋友，別太固執，借用一下別人的力量，會讓你的工作順利很多。愛情運普通，單身者可參加聯誼活動，可提升愛情運。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★☆☆☆
處女座
痛痛快快地瘋玩，也是一種不錯的減壓方式。
整體運：★★★☆☆
你的愛情五彩繽紛，但異性頻繁對你噓寒問暖反倒使你感覺不真實。財力不敵競爭對手，突出重圍的想法較難實現，另闢蹊徑才會有轉機。上司的高度要求及標準令你幹勁十足，但神經略顯緊繃。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
天秤座
積極向上，勇敢奮鬥。
整體運：★★☆☆☆
戀人之間突然不理不睬，讓你倍受煎熬，沉住氣後冷靜思索，才能讓戀情日趨明朗；跟風投資讓你虧損不少，停止跟風才能轉虧為贏；三天打魚兩天曬網，學習花費了不少時間，但效果不佳，還需加強學習的持續力。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★☆☆☆☆
天蠍座
小心與你走得過近的人。
整體運：★★☆☆☆
愛情機緣不斷，極易在公眾場合遇到好桃花，但要提防爛桃花！理財缺乏經驗，加上財運不濟，今天的意外支出頗多。工作際遇頗好，但切忌因眼前所取得的成績而放棄其他機會，小心因小失大。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★☆☆☆☆
射手座
在創新中發現新機會。
整體運：★★★☆☆
工作中有發揮領導力的機會，但是躲不了同事間的明爭暗鬥，還是盡量減少與對手的硬拚，伺機尋找發展機會才明智。已婚者有機會和伴侶一起參加社交活動，雙方的社交圈都能夠擴展。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
摩羯座
愛笑者有好人緣。
整體運：★★★★☆
訂單越接越多，與客戶的溝通、訂單的追蹤都需要親力親為，不過看著訂單上的數量，自己也忙得不亦樂乎；顧得了事業，卻忽視了感情，愛人對你整天沒和他聯繫心裡會有點小埋怨，所以有空給他一通電話都好；財運一般，收支維持平衡。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
水瓶座
金錢敏銳度高，頗能把握商機。
整體運：★★★☆☆
今天能察言觀色，能從他人的言語中獲得有力的訊息，挖掘到商機。投資者與人合作投資短期項目，會有不錯的收入。愛情運較弱，外界誘惑多，渴望愛情的人應理智一點，小心愛情陷阱。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★★☆
雙魚座
在曖昧的氣氛中，感情升溫。
整體運：★★★★☆
今天在工作中似乎缺少了方向感，制定一個確實可行的目標，相信成效會很容易看到。單身者會因為工作關係邂逅較優秀的異性，一個眼神、一個動作都將成就你將來的幸福。財運不佳，理性分析市場才會有轉機。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★☆☆☆
【延伸閱讀】
上一則
吃大便成真？FDA批准首款糞菌藥丸 對抗危險腸道感染
下一則
FB留言