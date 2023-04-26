4月26日星座運勢 獅子運勢攀高 雙魚靜心等待

牡羊座

說話做事前先細細思考一番。

整體運：★★★☆☆

不要把希望寄託在別人身上，否則有加班到很晚的情況發生；情人間親切的擁吻是今天活力的興奮劑，不要忘記出門前給彼此一個擁抱；公共場合有遇到尷尬的可能，盡量做到三思而行。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

金牛座

總體運勢不賴，但也要提防破財。

整體運：★★★★☆

單身者容易與知己的異性朋友來電，感覺合適的話，為何不繼續深交呢？事前工作做得好，客戶也會願意接受你較高的產品報價；有破財的危險，要留意好自己的貴重物品；開車族需注意行車安全，否則易發生交通事故。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

雙子座

心靈需要淨化。

整體運：★★☆☆☆

情緒較差，容易為點小事就生氣，戀人漏接了你的電話，你也會埋怨對方；工作中，周圍同事的走動，都會讓你分心，空閒之時，不妨聽首節奏舒緩的音樂，讓你的心平靜下來；財運一般，資金並無大的進出。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

巨蟹座

想法易獲得肯定，是較平順的一天。

整體運：★★★☆☆

感情甜蜜，在溝通中拉近兩人的距離，不過，別輕易答應對方的要求，如果做不到會影響兩人的感情。今天上司會把一些讓你感到新鮮的任務交給你來做，因興趣濃厚而完成得較出色，還會小有進財。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

獅子座

運勢攀高的一天，表現機會頗多。

整體運：★★★★☆

有經驗的同事是你今天的貴人，工作中遇到的難題不妨多加請教，對方一語點中要害，會讓你茅塞頓開。投資 運順暢，多與朋友交談，易得到有價值的線索，行動迅速就有希望迎來財神爺的幸運光顧。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

處女座

煩心事多讓你心神不寧，容易發脾氣。

整體運：★☆☆☆☆

另一半會因為一些莫須有的原因跟你鬧彆扭，讓你有些莫名其妙。財運弱，不宜出門，小心破財之餘還容易讓身體受到損傷。如果覺得在家太悶的話不妨打開電腦玩玩遊戲，放鬆緊繃的神經。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

天秤座

心靈的交流能讓彼此更加充實。

整體運：★★★★★

今天與志同道合的朋友一同交流，暢談人生的理想，讓你覺得很欣慰，對未來充滿信心。工作上與同事之間的配合很有默契，進展得有聲有色，可望獲得上司的嘉獎。桃花運不錯，有機會與心儀的對象進一步發展，不要錯過機會。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

天蠍座

疑人不用，用人不疑。

整體運：★★★☆☆

工作中你過於小心謹慎，有些不信任他人，這對你的事業會造成很大的阻力；你在與伴侶相處時多運用同理心，讓你很容易揣摩、配合對方的想法，讓他感覺到你對他有多體貼；應把握市場脈動、看清變化趨勢，今天的投資收益很不錯。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★★☆

射手座

學會穩中求勝。

整體運：★★★☆☆

財運的走勢較平穩，投資項目都處於觀望狀態，可別急於下手。已婚者的婚姻需要升升溫，找間安靜、富有情調的餐廳吃一頓，重溫一下戀愛時約會的感覺，感情也會漸趨穩定。工作進程有點停滯落後，需加把勁哦！

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

摩羯座

小心言語過激惹來糾紛。

整體運：★★☆☆☆

公眾場合少說話，眾人談論的八卦 話題少摻和進去，易惹是非。在外玩樂要早點回家，否則易引起家人的不滿，聽家人埋怨的話自己也會不太舒服。對金錢的花費要有所節制，不然荷包空空會後悔莫及。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

水瓶座

桃花開得旺，要有追求的勇氣。

整體運：★★★★☆

單身者面對來電的異性，唯有心動加行動，才能得到愛情的眷顧。工作進行得頗為順利，就算其中有點小插曲，還是不會影響整體的進度。年輕女性朋友忙裡偷閒，做做健身 操來活動筋骨，對提高工作的效率大有用處。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

雙魚座

靜心等待，可迎來時來運轉。

整體運：★★☆☆☆

今天工作中顯得太過急躁，雖然能按量完成，但品質未達水準反而耽誤你更多的時間；有伴侶者戀情出現轉機，熱度急劇上升讓你覺得有點難以置信；投資波動較大，不要急於全數投入，有反彈的契機，會因此而小賺一筆。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

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