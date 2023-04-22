我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

瘋狂追韓星 500少女露宿街頭 滿是帳篷、睡袋、折疊椅

iPhone解鎖密碼外流救不回 竊賊靠1招永遠鎖死Apple ID

4月22日星座運勢 獅子異性緣佳 天秤心情開朗

科技紫微網

牡羊座

愛神降臨，情緒高昂。

整體運：★★★★★

今天異性緣佳，你迷人的笑容會讓周遭的人都覺得快樂，自己心儀的對象也會對你側目而視，注意趁熱打鐵，會有不錯的結果。財運方面尚佳，今天可逛逛商場，買下一些自己中意的東西，雖然有所花費，但換來好心情也是值得。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

金牛座

不利金錢交易，遠離金錢遊戲。

整體運：★★★☆☆

舉手投足間散發出來的魅力能迷住不少欣賞你的異性，想要追求幸福，還應敢於靠近；在跟伴侶交往互動的過程中，不需要有太多的奇想和花招，坦誠相待更能打動對方。面對投資躍躍欲試，一旦嘗試又覺得辛苦。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

雙子座

偶爾變動一下，能收到不同的效果。

整體運：★★★★☆

今天的性慾較高，在床上表現的熱情主動，與伴侶能達到水乳交融的感覺；財運一般，沒什麼大的投資機會，靜觀一天也好；去健身房多做做腹肌運動，以免腹部的脂肪囤積越來越多。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

巨蟹座

有意想不到的事情發生。

整體運：★★★★☆

在旅途中的你艷遇指數較高，異鄉的邂逅或是「一夜情」均有可能發生，已有伴侶的朋友可要把持住哦！適當的休息放鬆，對卡在瓶頸的事情會有意想不到的解決方案；買隻招財貓擺放在客廳或辦公室有助運的功效。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

獅子座

心情好，桃花自然來。

整體運：★★★★★

今天異性緣佳，風趣幽默的表現為你贏來眾多傾慕的眼光，注意不要太過於自我，自然會有成功結緣的機會。今天可密切關注市場動態，容易發現不錯的投資訊息，注意把握。休息時可約朋友一起去郊外踏青，感受一下大自然的美。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

處女座

運勢很好，與人相處坦率直接些會更好。

整體運：★★★★★

今天桃花運不錯，單身者有機會與心儀的對象單獨相處，直截了當的表露心聲會有意想不到的好效果。今天狀態良好，能自如的應對各種事物，拿出令人滿意的成績。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★★

天秤座

運勢不錯的一天，心情很好。

整體運：★★★★★

今天出門容易被周圍的環境感染，變得心情開朗，許久未曾聯繫的老朋友也會帶給你意外驚喜。是你請客會朋友的大好日子，約幾個知心朋友一起聚聚，不需要太鋪張，他們會感受到你的真情。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

天蠍座

身體健康，心情愉快。

整體運：★★★★☆

精神飽滿的一天，與家人在一起的時間較多，彼此關心，其樂融融。有伴侶的人表現出溫柔體貼的一面，彼此坦誠相待，很適合討論未來發展。錢財多用於娛樂休閒，與家人、朋友享受生活樂趣。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

射手座

能快樂享受生活，很愜意的一天。

整體運：★★★★☆

今天能表現出活潑開朗的一面，雖然會遇到一些麻煩事，但並不影響你的好心情。愛情方面，已婚者經過戀愛時的約會場所，勾起許多美好的回憶。生意人有機會談成一筆交易，對日後的發展很有助益。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

摩羯座

不錯的一天，心情無比暢快。

整體運：★★★★☆

感情浪漫而別緻，一份用心準備的小禮品，將為你在對方心目中加分不少。為了拉攏關係、聯絡感情，有時間可以約上朋友一起出去玩玩，感受大自然的美好。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

水瓶座

叛逆感強烈。

整體運：★★★★☆

對於老師、家長的教條管束，學生的叛逆慾越發強烈，如覺家長或老師的教導方式讓你無法接受，應當面提出和溝通，學會互相理解體諒；多花時間陪陪家人，讓他們感受到你的溫暖與體貼；面對愛情要把握時機，與心儀之人才有希望牽手。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

雙魚座

心情愉快，做事情很有幹勁。

整體運：★★★★★

今天你的細心與體貼讓對方感到溫暖，雙方的感情穩步上升。財運不錯，對金錢觸覺很靈敏，容易發現不錯的商機。沒事的時候可以約朋友去郊遊一番，心情變得異常開朗。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★★

【延伸閱讀】

上升星座看未來？星座命盤免費算

塔羅神占，你的戀情開花結果？



更多命理分析，請前往 科技紫微網

投資 健身 指數

上一則

千萬訂閱YouTuber砸4萬買初代iPhone 靠貼紙被認證真貨

下一則

圖床imgur宣布掃蕩色情內容 官方好心勸「快備份吧」

延伸閱讀

4月20日星座運勢 金牛勇往直前 摩羯注意情緒

4月20日星座運勢 金牛勇往直前 摩羯注意情緒
4月19日星座運勢 雙子適合學習 天秤心想事成

4月19日星座運勢 雙子適合學習 天秤心想事成
4月18日星座運勢 摩羯心情愉快 雙魚避免硬拚

4月18日星座運勢 摩羯心情愉快 雙魚避免硬拚
4月17日星座運勢 獅子能有好作品 天蠍工作獲賞識

4月17日星座運勢 獅子能有好作品 天蠍工作獲賞識

熱門新聞

薩里斯用洗碗機清潔片清洗洗衣機，結果洗出許多髒汙。（取材自TikTok）

洗衣機其實超髒 網友用清潔劑清出一堆超可怕髒汙

2023-04-15 01:43
大學學費帶來債務負擔，國內許多年輕人對於是否該讀大學抱有疑問。圖為柏克萊加大校園。(美聯社)

求職網排名25大高薪入門職業 顯示花錢念大學不值得

2023-04-13 23:24
「妙麗」艾瑪華森在生日當天秀出一連串美照。（取材自Instagram）

艾瑪華森33歲生日性感罕秀「南半球」曝光息影4年原因

2023-04-18 23:17
一名蹣跚學步的幼童18日在家長不注意下「鑽進」白宮，被維安人員「逮著」，交還給家長。(美聯社)

白宮最小入侵者 蹣跚學步娃「擠」過金屬圍籬闖草坪

2023-04-18 21:17
(取自推特)

小象遭巨鱷猛攻 母象救子「氣得四腳重壓」…結局大逆轉

2023-04-18 19:42
（取材自ingimage）

本周「生肖+血型」財運最旺TOP5…第1名數錢到手軟

2023-04-17 16:50

超人氣

更多 >
降低膽固醇 心臟科醫生愛吃這5種食物

降低膽固醇 心臟科醫生愛吃這5種食物
神童9歲高中畢業 父母教養秉持這3個原則

神童9歲高中畢業 父母教養秉持這3個原則
今年3件事讓習近平認定美挑釁、拒絕會談 紐時：升高區域風險

今年3件事讓習近平認定美挑釁、拒絕會談 紐時：升高區域風險
郭文貴提2500萬元保釋被駁回 恐面臨逾100年監禁

郭文貴提2500萬元保釋被駁回 恐面臨逾100年監禁
快看世界／華裔創即時翻譯通訊App 零障礙對話移民父母

快看世界／華裔創即時翻譯通訊App 零障礙對話移民父母