4月21日星座運勢 雙子偏財運佳 射手上司嘉獎

牡羊座

頗為順心如意的一天。

整體運：★★★☆☆

已婚者抽一點時間陪另一半和孩子出去走走，一家人手牽著手，你會覺得即使是負擔，也很幸福；工作也有條不紊地按計劃進行，多與各合作部門溝通會更加順利；財運一般，能維持收支平衡。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

金牛座

以平常心看待事物，減少負面思考。

整體運：★★☆☆☆

已婚者被另一半誤會的機率高，無需過多解釋，你的包容心就能消除誤解。學生族學習狀態不佳，功課進度容易落後，及時調整心態，找時間讓老師、同學給你補補課。與錢財打交道的機會多，但多為過路財神。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

雙子座

賺錢容易，守錢難。

整體運：★★★★☆

看到身邊的朋友紛紛有了另一半，你也不禁希望擺脫單身生活，今天就有很強的桃花運，要注意把握。正財運平平，但偏財運卻很不錯，可小玩金錢遊戲。學生族的考運佳，能在考試中得到不錯的成績。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

巨蟹座

滿世界的幸福和快樂更顯出你的孤單。

整體運：★★☆☆☆

單身的你看著辦公室一束束不屬於你的玫瑰花和滿街摟摟抱抱的情侶，心情鬱悶得很，連找個可以陪你吃飯、逛街的朋友都沒有；心無雜念的工作使事情進展得很順利，也沒出現什麼差錯；財運方面沒什麼突破，在投資 理財上需靜觀其變。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

獅子座

健康運有波動，女性更應關注身體健康狀況。

整體運：★★★☆☆

除了飲食方面要注意外，路邊的東西少去碰觸，容易引起皮膚過敏 。財運一般，與其讓錢財不知不覺的流失，不如添置一些生活必需品。工作上扮演低調謹慎的幕後者，會讓你更受寵。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

處女座

心境平和。

整體運：★★★★★

內心的平靜讓你能用平和的心態對待感情，一切順其自然，倒也能水到渠成；薪水階層的福利待遇可望提高，投資也會有不錯的收穫；顯得獨斷專行，這會讓身邊的人敬而遠之，要注意加強團隊合作。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

天秤座

運勢低落，需要適時控制好情緒。

整體運：★☆☆☆☆

愛情運較差，戀愛中的人容易產生誤會。由於情緒波動厲害，導致工作錯誤百出，應暫時放下工作平靜心情。不妨聽聽音樂以平復激動的情緒，多與他人互動也能讓你想通許多事。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

天蠍座

想賺錢就得先省錢。

整體運：★★☆☆☆

對方有點反感你施加的緊迫盯人，不妨分開一下，讓彼此多一點自由的空間。花錢容易掙錢難，今天你深有體會，必要時還是省省錢才好。工作方面，繁忙之時更要多份細心，這樣才能避免不必要的麻煩。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

射手座

生活需要調劑，一味地埋首工作，恐會造成很大的壓力。

整體運：★★★★☆

今天可以邀請朋友去大吃一頓，美味的食物會讓你的心情舒暢。工作上與同事之間的配合很有默契，進展得有聲有色，可望獲得上司的嘉獎。桃花運不錯，有機會與心儀的對象進一步發展，不要錯過機會。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★★

財運：★★★☆☆

摩羯座

可把生活、工作節奏調慢點。

整體運：★★★☆☆

有些舊情難以釐清，剪不斷理還亂，已有新戀情的朋友容易因此與現在的戀人發生矛盾；今天的工作比較輕鬆，並有額外的收入；要多走走，多運動，促進消化系統消化吸收食物。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★★

財運：★★★☆☆

水瓶座

工作上花費的心思多。

整體運：★★★☆☆

單身者別把工作當成生活的全部，還有更多領域等待你去探索。鑽石王老五也有空虛、寂寞的時候，清閒時可以多參加團體活動，嘗試接觸異性，會有意外收穫。有機會從朋友口中得到投資方面的訊息。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

雙魚座

思路明確，進退有方。

整體運：★★★★☆

智商走強，不管工作如何紛亂繁雜，還是能做出令人滿意的成績，眾人的好評成了你前進的動力。投資上會有新的局面，看準契機，財源滾滾而來就不在話下。美食 愛好者有機會與戀人大飽口福，享受愜意的生活。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆