4月20日星座運勢 金牛勇往直前 摩羯注意情緒

牡羊座

感情較脆弱，容易受到傷害。

整體運：★★★☆☆

今天愁緒紛飛，憶起過往令內心傷感，不要讓這種情緒伴隨太久才好，以免影響到正常的生活與工作。財運普通，想要有新的進展不易，投資 理財需謹慎，小心盲目投資而帶來的經濟壓力。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

金牛座

相信自己，勇往直前。

整體運：★★★★☆

各種桃花會不期而遇，沉浸在喜悅當中，不過也別忘記及時做出選擇哦；財運良好，但猶豫不決會妨礙你的判斷力，必要時還應做出果斷的決定，財富才不會離你而去；工作上你會遇到一些困難，相信自己，今天是個彰顯才能的好時機！

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

雙子座

積極主動能提高辦事的效率。

整體運：★★★☆☆

工作上能掌控主導權，讓事情有條不紊地進行。戀人未察覺出你的情緒變化，讓你認為對方已不如以前那般在乎你，產生強烈的失落感。兄弟姐妹之間，今天易因錢財而產生爭執。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

巨蟹座

簡單實用的方法，有助於提高工作效率。

整體運：★★★☆☆

工作量雖然較多，但你善於運用合理的方法，能出色地做好分內事。一份小禮物，一句暖心的話，就能讓情人感動，適當地表達內心的愛很有必要。對證券 方面的大盤趨勢要密切留意，才不致受影響能做出正確判斷。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

獅子座

運勢波動不一，要適用才好。

整體運：★★☆☆☆

投資運不升反降，對把握不大的項目，觀察一段時日再做決定，有利於你的判斷。工作中與他人配合默契十足，進展速度超過平時。感情的升溫需要一個過程，對急於求成的朋友而言，心急可吃不了熱豆腐，調整好心態哦！

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

處女座

不畏懼失去，才易有所得。

整體運：★★★★☆

愛情運勢達到最高點，你喜歡的對象其實也在關注你。記住：放下不快樂，才能在生活中重新找到快樂！失去學習興趣的學生，在老師及同學的幫助下，有了重新認識自己的機會，繼而再次燃起希望。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

天秤座

今天會顯得固執己見哦！

整體運：★★★☆☆

與另一半意見不一的時候還是獨自出去走走的好，空曠清靜的地方是你聚積愛情能量的好地點；財運欠佳，轉換投資方式才可望找到新的機會；學生族今天得失心太重不易有收穫哦！

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

天蠍座

關心家人，才能更了解彼此的想法。

整體運：★★★★☆

另一半對你的不滿，極易累積到今日爆發出來；對他好一點，澆熄他心中的怒火。店面經營者，可望在今天下午三點至五點迎來銷售高峰。上班族工作缺乏激情，一切維持常態，難有大進展。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★★

射手座

情緒不穩定，難以承受挫折。

整體運：★★☆☆☆

心理承受能力較差的一天，愛情、事業會遇到一些不如意的事，讓你有些悶悶不樂，也會沒來由地發脾氣，特別是對親近的人，顯得暴躁。可以花些錢買些自己喜歡的東西，心情會好很多。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

摩羯座

情緒不佳，注意調節。

整體運：★☆☆☆☆

今天沒有什麼心情理財，身體不太舒適，做什麼都提不起勁來。工作中比較鬱悶，繁雜的任務無法按時完成，自己倍感沮喪。還好，戀人的細心照料讓你疲憊的心又得到不少安慰。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

水瓶座

優勝劣汰是自然之理。

整體運：★★☆☆☆

今天的正午便是你桃花最旺的時刻，與心儀的對象共進午餐，易得天時地利的好時機。將勤補拙，多研究投資之道，才可望突破低迷的財運。事業運偏低，如試圖改變職場生存規律者，嘗到的只會是失敗的惡果。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

雙魚座

自己動手，豐衣足食。

整體運：★★★★★

自己的客戶就應該自己去拜訪，親自出馬的成績會比派遣其他人更值得期待；精神與體能狀態極佳，把目光聚集在有挑戰性的投資項目上，獲利會更大；在他回家的路上等著，給他驚喜吧！

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

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