我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州駕照筆試 華人喊變難 抱怨中文試題翻譯不易懂

稱被不公平定罪 Theranos荷姆斯「最後一搏」正式提出上訴

4月19日星座運勢 雙子適合學習 天秤心想事成

科技紫微網

牡羊座

寬容更能顯示出你的魅力。

整體運：★★☆☆☆

把問題細節化反而激化矛盾，大而化之對已婚者而言才是好方法；備受爭議的理財方法經你的驗證會得到不錯的評價，且頗適用於你；對他人多一些信任，則同樣能獲得他人的信任。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

金牛座

愛情可望開花結果。

整體運：★★★★★

愛情運勢超強，單身者可望與心儀對象從傾慕轉為相戀；與別人合作的投資項目，有機會喜獲大豐收；工作上獨特的創意，能為工作團隊帶來靈感，易獲同事、上司的稱讚。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★★★

雙子座

適合學習的一天。

整體運：★★★☆☆

由於理解的偏差，和異性溝通易有困難，唯有耐心解釋，才能讓對方明白你的想法；投資時，你會感到惶恐不安，無把握的投資還是暫時擱置為妙；思維很活躍，適合學習數學，效果極佳。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

巨蟹座

心情不好，也不要表露出來！

整體運：★★★★☆

戀愛者受他人影響而情緒有所波動，平心靜氣才能看清真相。工作上有機會接觸同行資歷較深的人士，若能謙虛請教，你會得到對方的幫助。財運欠佳，在投資時會顯得猶豫，因而易錯失好時機。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

獅子座

別人的路讓別人去走吧。

整體運：★★☆☆☆

多管閒事，反而會因他人的事引起你們之間發生爭吵，別去做吃力不討好的事情；財運平平，一切只需靜觀其變。事情不多，是非多，工作之餘還是不要湊熱鬧在那裡東家長西家短的。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

處女座

出門會有不順。

整體運：★★★☆☆

單身者碰到親戚、朋友來說媒的機會比較大，如果所說對象內外在條件都不錯的話，不妨認識認識；今天有點破財運，乘車一定要看好自己的貴重物品，以免被盜；工作會比較輕鬆，實質性的工作安排較少，會議討論會比較多。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

天秤座

易心想事成的一天。

整體運：★★★★☆

適合表白，有暗戀對象的人要多花些心思，用特別的方式勇敢表白，會獲得令你滿意的效果。工作上能掌握重點，管理者與下屬相處和諧，溝通頗為順暢。財運平穩，雖收入不如預期，但收支平衡。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

天蠍座

截長補短，虛心請教。

整體運：★☆☆☆☆

今天是修愛情學分的好時機，不妨向他人討教戀愛的經驗，實用性很強。財運弱，借出錢財應立字據，以免日後因無憑無據而引起糾紛。毫無工作激情，感覺時間過得很慢，身心也略感疲憊。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

射手座

運勢順利，易獲得賞識。

整體運：★★★☆☆

工作得心應手，易成為焦點人物，只是業務員在判斷時要稍微留意中途的變故，隨機應變可快速扭轉局勢。愛情運弱，單身者可把心思放在更有意義的事情上。購物欲望強烈，注意克制一下消費欲望。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

摩羯座

機會來臨前要做足準備。

整體運：★★☆☆☆

感情平淡，風平浪靜，已婚者容易有失落甚至抱怨的情緒。財運普通，此起彼伏，難以兼顧，主動防範才不致造成被動。工作積極，虛心向公司前輩請教經驗，易得照顧。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

水瓶座

積極爭取，才會得到自己想要的結果。

整體運：★★★★☆

憑著衝勁積極爭取自己的幸福，父母反對你和他在一起的態度就會有所改善；打算獲利了結的投資者，可以利用基金轉購風險較低的產品，以此規避股市短期震盪的風險；下班後回家，坐在沙發上聽音樂、閉目養神，能讓腦袋清醒一點。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

雙魚座

集中注意力，安全才是第一。

整體運：★★★☆☆

開車時千萬別分心，今天的意外指數偏高，小心受傷！感情需要醞釀，戀人對你的感覺還不錯，不妨約對方外出走走；花前月下，良辰美景，會讓彼此之間的磁場明顯增強。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

【延伸閱讀】

上升星座看未來？星座命盤免費算

塔羅神占，你的戀情開花結果？



更多命理分析，請前往 科技紫微網

投資 指數

上一則

新同居時代… 2人世界 5居家設計 甜蜜升溫

下一則

4月20日星座運勢 金牛勇往直前 摩羯注意情緒

延伸閱讀

4月17日星座運勢 獅子能有好作品 天蠍工作獲賞識

4月17日星座運勢 獅子能有好作品 天蠍工作獲賞識
4月16日星座運勢 雙子人緣財源旺 天秤家和萬事興

4月16日星座運勢 雙子人緣財源旺 天秤家和萬事興
4月15日星座運勢 獅子好運降臨 天蠍留意健康

4月15日星座運勢 獅子好運降臨 天蠍留意健康
4月14日星座運勢 天秤收穫愛情 水瓶財神眷顧

4月14日星座運勢 天秤收穫愛情 水瓶財神眷顧

熱門新聞

薩里斯用洗碗機清潔片清洗洗衣機，結果洗出許多髒汙。（取材自TikTok）

洗衣機其實超髒 網友用清潔劑清出一堆超可怕髒汙

2023-04-15 01:43
大學學費帶來債務負擔，國內許多年輕人對於是否該讀大學抱有疑問。圖為柏克萊加大校園。(美聯社)

求職網排名25大高薪入門職業 顯示花錢念大學不值得

2023-04-13 23:24
Facebook母公司Meta願意給優秀的元宇宙程式開發人才，上看100萬美元的年薪。（路透）

1萬人遭資遣…在Meta這類人不會被裁 年薪還上看100萬元

2023-04-12 01:07
身高188公分的瑪莉接受自己外型，成為大尺碼模特兒。（取材自Instagram）

影／身高188已經是全家最矮 她嘆：根本交不到男朋友

2023-04-12 21:00
（取材自ingimage）

本周「生肖+血型」財運最旺TOP5…第1名數錢到手軟

2023-04-17 16:50
泌尿科醫師指出，男人的陰莖長度夠用就好，粗度比較重要。示意圖。（取材自ingimage）

粗度比長度重要 泌尿醫揭陰莖「理想尺寸」：女生最舒服

2023-04-12 00:56

超人氣

更多 >
泳壇美女曾因「發育太好」慘遭退役 變明星一夕爆紅

泳壇美女曾因「發育太好」慘遭退役 變明星一夕爆紅
想要活得長壽又健康 跟著「哈佛飲食」這樣做

想要活得長壽又健康 跟著「哈佛飲食」這樣做
中國海外祕警被逮捕：紐約僑團「長樂公會」是什麼？

中國海外祕警被逮捕：紐約僑團「長樂公會」是什麼？
紐約曼哈頓停車場坍塌 救援難 已釀1死5傷

紐約曼哈頓停車場坍塌 救援難 已釀1死5傷
移居海外生活大不易 這三個國家最不見「外」

移居海外生活大不易 這三個國家最不見「外」