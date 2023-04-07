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馬英九結束訪中：此行讓「九二共識」又活過來了

4月7日星座運勢 金牛量力而行 天秤尋求合作

科技紫微網

牡羊座

顯得有些慵懶，行動力不足。

整體運：★★☆☆☆

工作辛苦在所難免，為緩解壓力而把時間拉得過長，這樣反而有偷懶的嫌疑，小心被上司盯上！資金有了一定的積累程度，趁著頗好的財運，去投資市場轉轉，會有所收獲。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

金牛座

做事需量力而行，安守本分。

整體運：★★★★☆

工作中有些障礙，挫折感頓生，令你有點心力交瘁，需費盡心思來解決；財運還可以，不過只是小財而已，做生意者不宜貪大，以量制勝才是正道；你的異性緣很不錯，可得小心處理露水情緣。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

雙子座

不必強人所難。

整體運：★★★☆☆

如需朋友或同事幫忙而對方有原因不方便幫時，切不可勉強人家，不然會弄得自己很尷尬或是弄得人家極不開心；單身者在朋友的Party中會對風趣幽默的異性比較留意；工作中對訂單的處理不確實，容易致使客戶所需貨物不能及時發出。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

巨蟹座

情緒很易受人影響。

整體運：★★☆☆☆

想要找到更好的，卻又不願放棄眼前的他，其實他的付出已經深深感動了你；財運此起彼伏，不知該如何應付的時候會得到貴人相助；工作勤奮令自己很有幹勁，發展趨勢也相當好，並得到眾多同事的認可。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

獅子座

是否對他有金錢依賴，將會成為他的評判標準。

整體運：★★★★★

今天情場上的金錢問題會考驗著你，女生要求平均分攤能贏得尊重，男生適當大方會給對方留下好印象；投資理財上，能得到朋友的意見和幫助，可一旦要求金錢援助，他會立刻閃人；職場方面，不宜向老闆提出加薪要求。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

處女座

自己解決不了時要善於尋求幫助。

整體運：★★★☆☆

對於你細緻的體察到他的情緒變化和需求，讓他備受感動；工作中出現自己無法解決的問題不往上報備，不但自己著急，反而會使事情錯過了最佳解決的時機；在碰到多年未見的同學時，因叫不出對方的名字而感到尷尬。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

天秤座

團隊合作是事業突破的關鍵所在。

整體運：★★★★☆

團隊合作能在工作中發揮重要作用，千萬不要一意孤行、率性而為；合夥投資易出現意見分歧，切記不要在言語上起衝突，以免傷了和氣！今天你的桃花太旺，異性、同性都有可能向你發出求愛信號；至於不屬於你性取向的那一方，可能就成了你的「劫」！

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

天蠍座

世上無難事，只怕有心人。

整體運：★★☆☆☆

情感波動較明顯，易因生活瑣事而與伴侶起爭執，不懂站在對方的立場思考，矛盾將難得調和。財運頗好，與人合作生意者易有不錯的收效。事業運欠佳，但仍存在轉機，付出加倍的努力，終能有所收獲。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★★☆☆

射手座

不太如意的一天，須多從自身找原因。

整體運：★★★☆☆

今天桃花凋零，另一半對你表現出較冷淡的態度，別急著責備對方，多反省自己的所作所為。投資機遇不錯，可別太過猶豫，容易坐失良機。工作上努力付出，但難以得到應有的回報，讓你有些心灰意冷。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★★☆

摩羯座

授人以魚，不如授人以漁。

整體運：★★★★☆

多與對方交流，今天是你們增進感情的好時機！把錢包塞滿，會對你的財運帶來絕佳開運作用！將自己的工作技能告訴他，既能享有好心情，還能實際幫到他，真是一舉兩得。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

水瓶座

工作遇到阻力，有點苦惱。

整體運：★☆☆☆☆

雖暫時有麻煩，只要調整好心態，找出問題的癥結，從多方面來著手考慮，較易擺脫困境。單身者面對心愛的人缺乏自信，要想俘獲對方的心，還是要積極表現，用行動來征服對方。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

雙魚座

浪漫無處不在。

整體運：★★★☆☆

今天戀情會依照你想像的劇情發展，反而讓你失去驚喜感；財運波動得較大，需看清形勢再做投資；開闊的思維，讓你非常有自我主張，提出的方案被上司採納的機率極高。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

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