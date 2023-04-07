4月7日星座運勢 金牛量力而行 天秤尋求合作
牡羊座
顯得有些慵懶，行動力不足。
整體運：★★☆☆☆
工作辛苦在所難免，為緩解壓力而把時間拉得過長，這樣反而有偷懶的嫌疑，小心被上司盯上！資金有了一定的積累程度，趁著頗好的財運，去投資市場轉轉，會有所收獲。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
金牛座
做事需量力而行，安守本分。
整體運：★★★★☆
工作中有些障礙，挫折感頓生，令你有點心力交瘁，需費盡心思來解決；財運還可以，不過只是小財而已，做生意者不宜貪大，以量制勝才是正道；你的異性緣很不錯，可得小心處理露水情緣。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
雙子座
不必強人所難。
整體運：★★★☆☆
如需朋友或同事幫忙而對方有原因不方便幫時，切不可勉強人家，不然會弄得自己很尷尬或是弄得人家極不開心；單身者在朋友的Party中會對風趣幽默的異性比較留意；工作中對訂單的處理不確實，容易致使客戶所需貨物不能及時發出。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
巨蟹座
情緒很易受人影響。
整體運：★★☆☆☆
想要找到更好的，卻又不願放棄眼前的他，其實他的付出已經深深感動了你；財運此起彼伏，不知該如何應付的時候會得到貴人相助；工作勤奮令自己很有幹勁，發展趨勢也相當好，並得到眾多同事的認可。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
獅子座
是否對他有金錢依賴，將會成為他的評判標準。
整體運：★★★★★
今天情場上的金錢問題會考驗著你，女生要求平均分攤能贏得尊重，男生適當大方會給對方留下好印象；投資理財上，能得到朋友的意見和幫助，可一旦要求金錢援助，他會立刻閃人；職場方面，不宜向老闆提出加薪要求。
愛情運：★★★★★
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
處女座
自己解決不了時要善於尋求幫助。
整體運：★★★☆☆
對於你細緻的體察到他的情緒變化和需求，讓他備受感動；工作中出現自己無法解決的問題不往上報備，不但自己著急，反而會使事情錯過了最佳解決的時機；在碰到多年未見的同學時，因叫不出對方的名字而感到尷尬。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
天秤座
團隊合作是事業突破的關鍵所在。
整體運：★★★★☆
團隊合作能在工作中發揮重要作用，千萬不要一意孤行、率性而為；合夥投資易出現意見分歧，切記不要在言語上起衝突，以免傷了和氣！今天你的桃花太旺，異性、同性都有可能向你發出求愛信號；至於不屬於你性取向的那一方，可能就成了你的「劫」！
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
天蠍座
世上無難事，只怕有心人。
整體運：★★☆☆☆
情感波動較明顯，易因生活瑣事而與伴侶起爭執，不懂站在對方的立場思考，矛盾將難得調和。財運頗好，與人合作生意者易有不錯的收效。事業運欠佳，但仍存在轉機，付出加倍的努力，終能有所收獲。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★☆☆☆☆
財運：★★★☆☆
射手座
不太如意的一天，須多從自身找原因。
整體運：★★★☆☆
今天桃花凋零，另一半對你表現出較冷淡的態度，別急著責備對方，多反省自己的所作所為。投資機遇不錯，可別太過猶豫，容易坐失良機。工作上努力付出，但難以得到應有的回報，讓你有些心灰意冷。
愛情運：★☆☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★★☆
摩羯座
授人以魚，不如授人以漁。
整體運：★★★★☆
多與對方交流，今天是你們增進感情的好時機！把錢包塞滿，會對你的財運帶來絕佳開運作用！將自己的工作技能告訴他，既能享有好心情，還能實際幫到他，真是一舉兩得。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
水瓶座
工作遇到阻力，有點苦惱。
整體運：★☆☆☆☆
雖暫時有麻煩，只要調整好心態，找出問題的癥結，從多方面來著手考慮，較易擺脫困境。單身者面對心愛的人缺乏自信，要想俘獲對方的心，還是要積極表現，用行動來征服對方。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★☆☆☆☆
財運：★☆☆☆☆
雙魚座
浪漫無處不在。
整體運：★★★☆☆
今天戀情會依照你想像的劇情發展，反而讓你失去驚喜感；財運波動得較大，需看清形勢再做投資；開闊的思維，讓你非常有自我主張，提出的方案被上司採納的機率極高。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★☆☆☆
【延伸閱讀】
上一則
亞特蘭大機場蟬聯「全球最忙」機場寶座 前10名美國占一半
下一則
FB留言