4月4日星座運勢 牡羊財運大開 摩羯直覺敏銳

牡羊座

愛與不愛，直接說出來就好。

整體運：★★★★★

感情的培養總有結束的時候，拖泥帶水會令對方心生反感，今天便是個不錯的澄清時機。步步為營的投資 策略令你斬獲頗多，財運更是水漲船高；懂得活學活用，收穫會更加明顯。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★★

金牛座

多份警惕心。

整體運：★☆☆☆☆

太想在戀人面前表現，但不去瞭解對方的喜好，反而容易弄巧成拙；投資缺乏主見，小心遭小人利用；找到適合自己的工作方法，能讓你工作起來順順利利。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★☆☆☆☆

雙子座

再忙也要關注愛情。

整體運：★★★★☆

工作中的計畫停滯，你有點迷惑慌亂，多一分毅力便會有截然不同的結果。有機會與心儀的對象相處，很容易就從好感轉為愛意，要好好經營這份得來不易的愛情。有破財的危險，凡事多加留意才能規避風險。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★★

財運：★★★☆☆

巨蟹座

時間觀念有待加強。

整體運：★★★☆☆

已婚者愛情運平平，另一半的壞情緒會影響到兩人的婚姻生活；為他創造出溫馨浪漫的氣氛，不僅能幫他走出低谷，還能使你們的感情更加穩定。行事略顯衝動，易造成錢財損失。財運較好，正財頗多，業務人員會有不錯的業績。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★★☆

獅子座

容易吃醋的一天。

整體運：★★★☆☆

看到戀人和其他異性相處融洽，不問青紅皂白就生氣，只會鬧出笑話來；今天你很注重人情世故，會想要花錢買些禮品送予他人；整理一下零亂的辦公桌，工作也會變得井然有序。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

處女座

有利運用口才。

整體運：★★★★☆

今天你的嘴巴像抹了蜜糖，甜蜜的情話能把戀人哄得很開心。對他人真誠的讚揚與鼓勵，讓人覺得你很可愛，還有機會得到對方的小禮物。不過，總是喜歡說個不停，執行能力略顯不足。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

天秤座

放下心中的包袱。

整體運：★★☆☆☆

同家人或伴侶相處的機會不少，感情有所升溫，幸福感也油然而生；與長輩多些溝通，易有所收獲；想到枯燥的工作會讓你感到苦惱，不妨想些開心的事，拋開所有的煩惱。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

天蠍座

遇到問題越早解決越好。

整體運：★★★☆☆

你有多久沒向愛人說過「我愛你」三個字了？雖然感情不會因為這三個字而變得有多美好，但他很想聽；工作中遇到問題別藏著，越是嚴重的事就越要及時向上級反映、向同事尋求幫助，不然等事情更加嚴重時再說所受的責罰會更加嚴重；身體感到不適時千萬別大意，以免更加嚴重。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

射手座

待人處事宜冷靜。

整體運：★★☆☆☆

今天心情躁動得厲害，與對方相處容易起摩擦，需隨時提醒自己保持頭腦冷靜。工作上比較混亂，無法理清頭緒，多與長輩交流才能找到解決的方法。財運不佳，業務工作者別急於簽約，多留意各項條款，小心因疏忽而損財。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

摩羯座

直覺敏銳，能發現不少投資機會。

整體運：★★★★☆

看看相關的財經消息，能找到有價值的線索，有投資計畫的話就趕快行動。已婚者把不必要的應酬推掉吧，家庭才是你的重心；同時，你也多了一份責任，不妨陪愛人度過一個浪漫的兩人世界，感情才會更牢固！

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

水瓶座

只要不粗心大意，就能順利完成任務。

整體運：★★★☆☆

一個細小的錯誤都能影響工作進度，只有多點耐性才能避免出現此類情況。花錢請客的機率高，只要能改善人際關係，對今後的工作有所幫助，也是物有所值。不要因為忙碌而冷落了情人，適當的關心很有必要。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

雙魚座

情緒波動較大，對現狀有許多不滿。

整體運：★★☆☆☆

想要改變與突破的一天，工作面臨較大挑戰，會遇到不小阻力，獨自承擔難有成效，團隊力量才能順利進行。晚上有機會與朋友相聚，因朋友介紹獲得商機的機率高，雖然眼前無法見到實質收入，但也是個不小的驚喜。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

【延伸閱讀】

●上升星座看未來？星座命盤免費算

●塔羅神占，你的戀情開花結果？





