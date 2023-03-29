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3月29日星座運勢 水瓶運勢平順 雙魚充滿幹勁

科技紫微網

牡羊座

腦力勞動繁重。

整體運：★★★☆☆

感情運勢有所回升，單身者易與你有思想交流的人擦出愛情火花；易精神疲勞，面對要做的新企畫難以理清頭緒，感覺思維都快枯竭了；以前所積攢的理財經驗和心得對今天的投資操作有很大的幫助。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★★☆

金牛座

運勢頗佳。

整體運：★★★★☆

今天出門在外，碰到過去暗戀對象的機率很高，注意儀態，方能引起對方的注意；從事服務業的人，保持優質的服務態度，今天獲得意外財富的機率很高；因人際關係良好，工作上易得貴人相助。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

雙子座

做事無原則容易壞事。

整體運：★★☆☆☆

戀人對你無原則的處事方法很惱火，事事妥協不但得不到好感，還讓他覺得你們的價值觀相差太遠而難以繼續；工作上顯得無原則，面對同事或下屬的好話就易耳根發軟；受薪階級不要有「先消費後儲蓄」的錯誤理財觀念，應先強迫自己儲蓄。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

巨蟹座

多外出走走，是讓今天幸運的重點。

整體運：★★★★☆

感情方面發展迅速，單身的你今天特別有自信而魅力大增。家人關懷倍增，讓自己的內心充滿溫暖，做起事來衝勁十足，能提前完成工作。財運上多留意身邊的小事，能從中挖掘出很不錯的機會。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

獅子座

有事別憋在心裡，敞開心胸與家人談談吧！

整體運：★★★☆☆

情人的心意讓你有些捉摸不定，讓你多次產生放棄的念頭，今天是個好時機，不妨把想法說出來吧！財運良好，今天會有一種立竿見影的感覺。工作熱情較高，但缺乏機遇，埋頭苦幹時還需留意身邊的變化。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

處女座

需端正工作的態度。

整體運：★☆☆☆☆

單身者想獲取愛情的時機尚未成熟，擦亮眼睛，才能找到最好的歸宿；今天是學習理財知識的好時機，對日後的投資將大有幫助；把工作當成一種任務去完成，產品的品質將大打折扣。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★☆☆☆

天秤座

多關心你身邊的人。

整體運：★★☆☆☆

戀人會因為你的不體貼、對他的疏忽而缺乏安全感，心中的不滿情緒暴漲；在投資理財上有些猶豫不決、思前顧後，會容易因此而錯失良機；抽些時間與父母相處，他們的包容讓你覺得輕鬆。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

天蠍座

感情繁多雜亂。

整體運：★★★☆☆

剪不斷，理還亂，單身者易對情感會錯意，陷入三角戀情的機率高。財運亨通，風雨無阻，得到的幫助更是難以計數。把學習當作任務者，將失去學習的原動力，且阻力不斷上升，毫無進步，應主動從學習中找到興趣所在。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★★★

射手座

今天運勢較低，克制自己情緒。

整體運：★★☆☆☆

今天你的愛情運偏低，單身的你需要謹慎，謹防桃花陷阱。財運還算平穩，收入比較正常，上街購物時要多留些心，不要盲目花錢。工作上今天的努力很難得到認同，讓你心情有點鬱悶。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

摩羯座

心情不錯，注意外出安全。

整體運：★★★★☆

今天戀情有上升趨勢，逛逛玉石市場，買對情侶吊飾，能讓彼此情投意合。財運方面表現比較平穩，投資上不會出現什麼變動，收入穩定。工作方面比較順遂，與同事合作相當有默契，易有突破性的成果。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

水瓶座

運勢平順，有利拓展人脈。

整體運：★★★☆☆

今天你與異性接觸頗有風度，易讓人心生好感，言語間多一些幽默，無疑將令異性主動靠近。工作上獨自創業的想法強烈，但一定要做好本職工作，對你日後的創業會有幫助。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

雙魚座

充滿幹勁，積極上進。

整體運：★★★★★

今天是愛情的大吉日，似乎愛神早有安排，單身者要把自己打扮得漂亮一點喔！財運旺盛，是投資的好時機，不要在產品的選擇上花費太多心思，很容易浪費掉好時機。想法較為開明，即使遇到工作瓶頸，也能憑著敏銳的思路，讓問題迎刃而解。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★★

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