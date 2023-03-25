3月25日星座運勢 巨蟹財神遠離 處女桃花旺盛

牡羊座

新事物帶來新氣象。

整體運：★★★★☆

和你的伴侶找個從來沒去過的地方約會，你就等著慢慢享受戀愛新體驗吧；試著與別人交換心得、轉變思考模式，有達到雙贏的效果；約同事一起去新開的餐廳喝杯下午茶，靈感會油然而生哦！

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

金牛座

誠懇是好的生活態度。

整體運：★★★☆☆

選擇電話與對方聯繫，你們的溝通會更加順暢；學生族在與家人互動的過程中會有人提及你弱勢的功課，讓你陷入尷尬處境；財運平順，娛樂懂得節制，並無大的支出。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

雙子座

想得過多只會讓思緒更混亂。

整體運：★★★★☆

易因朋友不太明顯或是無意的告白而感到困擾，一個人胡思亂想還不如當面問清楚對方的含意；學生族的思緒比較混亂，答題時有些掌握不住問題的重點；財運比較旺，如能膽子放大點，把握住時機，今天收益會比較不錯。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

巨蟹座

情緒比較平穩，心境平和，能理性思考。

整體運：★★★☆☆

今天適合栽種，去戶外栽種蔬菜、瓜果都很順利，容易成活，陶冶心情之餘，讓心靈變得寧靜。財神難降臨到你身上，不適合買樂透。樂透族宜多多整理分析往日資料，調整投注策略。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

獅子座

相互信任是維護感情的基礎。

整體運：★★★☆☆

你顯得有些多疑，心機太深，另一半對你都有種畏懼感，你們倆的關係會有些不夠穩定；今天如與他人合夥入股，須注意參與者的信用問題，剛開始不要被高利所惑，風險性要妥為評估；要注意口中留德，惡語成章極易惹怒別人，易遭報復。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

處女座

運勢旺盛，及時把握別錯過。

整體運：★★★★☆

桃花旺盛，有心儀的對象就趕快行動，膽大心細、臉皮厚是成功的關鍵。收益有明顯的增長，來自多方面的盈利讓人羨慕不已。精神緊張時喝杯咖啡 ，可以舒緩神經。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

天秤座

小心因感性多情帶來的困擾。

整體運：★★★☆☆

此日感情順遂，尤其午後更是魅力無法抵擋，但需謹防陷入多角戀情；個人財政狀況有些吃緊，昔日盲目投資 的後果開始顯現；陶藝館是很不錯的休閒場地，泥土的芬芳足以驅趕你的疲憊。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

天蠍座

良好的信用有助於事業的發展。

整體運：★★★★☆

為情事所困，再加上許久沒有活動活動筋骨了，不妨到運動場上給身體加加油吧。今天用心去做好每一件事，讓自己處在忙碌之中，煩心的事就能暫時忘卻。閒暇之餘多出去走走，呼吸新鮮空氣比悶在家裡有意義得多。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

射手座

辭舊迎新。

整體運：★★★★☆

全家人宜聚在一起吃頓飯，更不能忘了為健康、生活、運勢祈福；今天的偏財運還是不錯的，閒得無聊時可和家人朋友打打麻將，旺旺手氣；同居的情侶窩在家裡看看電視，也能在平淡中體會到與以往不一樣的家的味道。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

摩羯座

責任心可以維繫愛情長久。

整體運：★★★☆☆

已婚者今天容易遇上感情的困擾，但強烈的家庭責任感會讓你很快擺脫困擾；生意人今天容易拿到大訂單，一定要注意按時發貨，免得發生不愉快而錯過以後長期合作的機會；單身者可望收到異性的邀請出席大型的聯誼晚會。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

水瓶座

重視環境的清潔衛生，可提升好運。

整體運：★★★☆☆

今天的愛情溫度剛剛好，約對方看場電影 ，可讓平淡生活散發出玫瑰的氣息；注意平復緊張或興奮的情緒，學習的狀態才能達到最佳；至於生意人，衛生環境的好壞對你的生意極有影響，檢查一下店面、貨物甚至你腳上的皮鞋是否乾淨。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

雙魚座

藉助第三方的力量，愛情會更順利。

整體運：★★★★★

單身者對心儀的對象遲遲開不了口，何不請朋友作個媒人，在中間穿針引線，有希望得到較為滿意的結果呢。在臥室中擺一盆鮮花，有加強桃花運的作用哦。衣著打扮要光鮮明亮一些，也能為愛情加分。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

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