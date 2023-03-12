3月12日星座運勢 雙子誤會冰釋 巨蟹化險為夷

牡羊座

愛情有新情況出現哦！

整體運：★★★☆☆

桃花接踵而至，但每朵桃花出現的方式都不盡相同，還得睜大雙眼哦！熱中於股市投資 的人今天不要急著出手，時機還未成熟；工作中會有不錯的表現機會，可別老待在家裡，因為機會多來自公司組織的活動。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

金牛座

心情平和，做事冷靜。

整體運：★★★☆☆

戀愛運普通，單身者有機會和異性吃喝玩樂，但要從中找到可以戀愛的對象不易。適合到健身 房做做運動，調劑一下自己的生活。有閒錢者可以給自己買點小禮物，愉悅自我。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

雙子座

誤會渙然冰釋的一天。

整體運：★★★☆☆

今天會發現真相，解除對同事以往的誤解，不如好好交流，你們的關係更容易改觀並且深化；剛剛走進婚姻的戀人容易產生壓抑情緒，飽受生活的壓力，和對方共同商量對付眼前的問題才要緊；財運不佳，但資金周轉出現危機的時候又會得戀人相助。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

巨蟹座

貴人助力強，很多事情都能化險為夷。

整體運：★★★★☆

平日的付出，以及累積的人脈，今日可獲得很好的回報。雖然會遇到突如其來的變故，但多能得貴人相助。特別是下午，運氣旺盛，有獲得錢財的機會。單身者有機會遇到久未聯繫的異性朋友，重拾舊情又生新情。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

獅子座

穩定的一天，精力充沛。

整體運：★★★☆☆

今天與伴侶能相互體諒，共同面對外在的壓力。在財運方面，有許多不錯的機會，但虛浮的陷阱也比較多，要小心分辨，以免被套牢。下午有機會驅車去郊外兜風，心情愉悅。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

處女座

享樂的一天。

整體運：★★★★☆

今日你很有自信，散發出一種獨特的魅力，對異性特別有吸引力，單身者參加聚會可望獲得愛情；休閒娛樂方面的花費將占據你大部分的開支；從事服務行業的人要注意對待顧客的態度，不要把私人的情緒帶到工作中。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

天秤座

與人交流的機會多，會接觸到各種類型的人。

整體運：★★★★☆

今天有機會發揮溝通才能，期間會遇到脾氣古怪的人，雖然讓你有些莫名其妙，但對方的一言一行對你也頗有好的影響。單身者與個性獨特的異性擦出愛情火花的機率高，想戀愛還需多了解對方。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★★

天蠍座

平靜地感受生活。

整體運：★★★☆☆

女孩子想借助美容和化妝把自己變得美美的，這樣的你反而令身邊的異性不敢接近。把理財當作投資，這樣的逆向思考會令你斬獲頗豐；別把自己當成全能選手，今天還是裝裝傻的好，會有意外的收穫。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

射手座

守得雲開見月明。

整體運：★★★☆☆

你正在追求的對象會被你的真誠所打動，可要乘勝追擊了；學習上太過鬆懈可不是一件好事，很容易就被別人超越；獨自去咖啡廳坐坐吧，一個人也可以過得很愜意。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

摩羯座

保留隱私 並非壞事。

整體運：★★★★☆

戀人對你的事會特別感興趣，可別什麼都向他透露，保留點隱私，可增強對方了解你的慾望；即便是密友，也別把夫妻間的隱私與對方分享，小心會變成公開的祕密；如自己有車，不妨開車出遊，能讓你感到刺激興奮。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

水瓶座

時間充裕，適合整理思緒的一天。

整體運：★★★★☆

今天可以放下學習與工作，靜下心來感受生活，思考的時間增多，也會有不一樣的感受與體悟，讓你看清了一些事態。晚上有機會結識各種職業的新朋友，其中不乏優秀的異性朋友，單身者多留意，有機會發展一段戀情。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

雙魚座

你選擇快樂你就會快樂。

整體運：★★★☆☆

今天容易受情緒的影響而莫名地鬱悶，其實快樂是一個選擇，你選擇了快樂，你便會快樂；愛好裝扮的美眉今天會有邂逅桃花的機緣哦，加強自身的涵養和內在會讓你更具魅力；開車族今天不妨出去兜兜風，會遇上工作機緣。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

【延伸閱讀】

●上升星座看未來？星座命盤免費算

●塔羅神占，你的戀情開花結果？





