3月9日星座運勢 牡羊敢於爭取 天秤切莫衝動
牡羊座
積極上進，敢於爭取。
整體運：★★☆☆☆
單身者容易產生自暴自棄的念頭，對生活、愛情失去信心，積極一點，你的機遇就會悄然改變。找個別緻的西餐廳，和心愛的人一起傾聽高雅的音樂和享受異域美食，戀情會有突破性的進展。工作順利，多與同事交流，會讓你獲益不少。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
金牛座
不小心說錯話，易惹來糾紛。
整體運：★★★☆☆
公眾場所不要胡亂發言，本來是無心之說，但尖刻的言詞會引起當事人的不滿，吵得面紅耳赤不但影響自身的形象，更會讓人當笑柄。投資方面要謹慎行事，對涉入不深的行業更要多考量。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★☆☆☆
雙子座
照本宣科更適合今天的你。
整體運：★★★☆☆
工作上稍微偷懶一點，按照上司的安排工作反而容易受到好評；今天乾脆就讓自己輕鬆一點吧，不是必要的約會就取消好了，給自己多點時間；靜下心，學習專業知識，會讓整個人充實。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
巨蟹座
有志者事竟成。
整體運：★★★☆☆
學習者缺乏勤奮的毅力，也沒有什麼刺激你向前的動力，不妨先好好玩樂一番；有不錯的求財機會，卻也會因猶豫不決而有錯失良機的可能；給情人一個小小的驚喜，精緻禮物烘托下的愛情會很甜蜜。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
獅子座
以平常心看待事物，減少負面思考。
整體運：★★☆☆☆
已婚者被另一半誤會的機率高，無需過多解釋，你的包容心就能消除誤解。學生族學習狀態不佳，功課進度容易落後，及時調整心態，找時間讓老師、同學給你補補課。與錢財打交道的機會多，但多為過路財神。
愛情運：★☆☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
處女座
有失必有得。
整體運：★★★★☆
即使是胸襟開闊的伴侶，也禁不起你的惡劣脾氣，他很愛你，但不代表他就是你的出氣筒；作息沒有規律，很難達到最佳的工作和學習狀態；平日喜歡與人大方分享，今天可望分享他人的勝利大餐。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
事業運普通，是個耕耘之日，付出多少回收多少；要有耐心一點，不然脾氣較易變得急躁。
財運：★★★★☆
天秤座
特別需要冷靜的一天。
整體運：★☆☆☆☆
感情的事情急不得，莽撞行事只會嚇到對方；今天的你切記莫衝動，理性的投資，對你才有利；工作上不是很順利，與同事之間產生的摩擦，千萬不要影響到老闆的情緒，那樣只會讓你陷於更糟的處境。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★☆☆☆☆
財運：★★☆☆☆
天蠍座
思慮敏捷，有好的投資計劃可在今天實行。
整體運：★★★★★
今天就算生活再忙碌，也不能放棄與朋友們的交流，與他人互動能帶給你更多意外驚喜與溫情。容易得到長輩幫助，得到指點而發現生財之道，領悟透徹就能收穫豐厚。對身邊的新事物興趣濃烈，工作能很輕易地完成。
愛情運：★★★★★
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
射手座
貴人相伴的好日子。
整體運：★★★★☆
愛情的滋潤讓你精神抖擻，對工作也充滿自信，不少好的點子也能成為你的表現籌碼。投資上受到他人的指點，在證券交易中能夠買到績優股，獲利的空間明顯增加。空檔的時間多與他人進行互動，明白人脈資源的累積也是一種寶貴的財富。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
摩羯座
宜安穩求財。
整體運：★★☆☆☆
工作中會產生投機取巧的想法，最好還是摒棄的好，以免適得其反給同事留下不好的印象。戀愛者會遇上一些不小的危險，但是伴侶敏銳的觀察力讓你免於遇險，你會更加依戀對方。財運一般，投資風險較大，宜觀望為妙。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★☆☆☆☆
財運：★★★☆☆
水瓶座
說話做事前先細細思考一番。
整體運：★★★☆☆
不要把希望寄托在別人身上，否則有加班到很晚的情況發生；情人間親切的擁吻是今天活力的興奮劑，不要忘記出門前給彼此一個擁抱；公共場合有遇到尷尬的可能，盡量做到三思而行。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
雙魚座
總體運勢旺盛，理財是今日的重點。
整體運：★★★★☆
單身者容易與相互了解的異性朋友來電，有機會圓一段愛情夢。工作上因先前工作做的好，業務工作者易談成一筆可觀的生意。駕車者需注意行駛安全，以免發生交通事故。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★☆☆☆
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