3月5日星座運勢 金牛旅遊運佳 巨蟹有望彩券中獎

牡羊座

易與人產生意見不合。

整體運：★★★★☆

已婚者易在孩子的教育 問題上發生意見分歧，別太早替孩子下結論，應多了解孩子的想法；今天大財難遇，小財有所得，小額股票投資 形勢可觀；今天消化系統易出現問題，要特別注意飲食衛生。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

金牛座

旅遊運佳，適合外出散心。

整體運：★★★★☆

今天別窩在家裡，安排一個短程旅行會有好運降臨。把工作放一邊，懷著輕鬆愉快的心情親近大自然，在旅途中有機會與很有個性的異性結緣，極具浪漫色彩。對人熱情一些，有機會獲得貴人助力。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

雙子座

人間自有公道，付出終有回報。

整體運：★★★☆☆

渴望百分百的愛情，因此不惜為愛付出一切，但不確定是否有理想的結局，因而很猶豫不安；正財運平平，偏財運略有不順，不要太貪心，小心因此而破財哦！抽點時間，泡壺好茶，今天是增進朋友情誼的好時候。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

巨蟹座

心情很好，沒有什麼煩惱的事情。

整體運：★★★★★

適合單身者向心儀的對象表白，對方易接受你的感情。人逢喜事精神爽，你對周圍的人都會顯得特別的友好，不妨讓大家分享你的喜悅。財運亨通，喜歡買彩券的朋友有機會中獎，不可貪多才好哦！

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★★

獅子座

用腦過度，更顯疲倦。

整體運：★★★☆☆

遭遇自己無法解決的困難時不要羞於啟齒，只要你願意開口請求幫助，會有人願意伸出援助之手；投資方向有點混亂，需他人的指點才能找到方向；複習功課有點找不到頭緒，稍做休息，先把思路理清，才能好好的繼續手頭上的事情。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

處女座

危機感增加，對生活生出一絲擔憂。

整體運：★★★☆☆

感情陷入低潮，需要與人妥協或是需要說抱歉的時候，若是硬撐著死要面子，處境可能會更難堪。財運一般，沒有什麼特別進帳。今天總想待在寧靜的角落，獨自看看書、聽聽音樂、喝喝茶能讓自己感覺愜意。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

天秤座

理財有計畫，別急於行動。

整體運：★★★★☆

今天你過於急躁的表現容易被對手發現，沉著冷靜才不失風度；今天是已婚者重拾愛火的好時機，抓住難得的機會讓對方感覺你很重視這份戀情；觀看財經類的電視節目，對你的投資會有很大的啟發。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

天蠍座

用心裝扮，讓你生活充滿色彩。

整體運：★★★☆☆

有些沉悶的感覺，不如去買件顏色鮮亮的衣服穿吧，妝點一下生活的色彩；與他約會時對方整場下來都沒什麼話說，只是一昧的聽你說或者隨聲附和，這時可要警惕，他其實對你沒什麼感覺哦；業務人員今天的收穫比較不錯，聯繫的客戶對你的合作項目興趣濃厚。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

射手座

別錯過來自異性的助力。

整體運：★★★☆☆

心情愉快，很有感染力，容易受到長輩照顧，諸事頗順。戀情甜蜜，約會易有滿足感，主動營造浪漫氣氛會有驚喜；單身者桃花運強，有機會結識有緣人。不宜投機，應把心思放在工作上，付出勞動才易有收穫。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

摩羯座

桃花運相當好的日子。

整體運：★★★★★

一個不經意的邂逅就能成就一段良緣。好好精心打扮一番，即使沒有什麼事，也可以到處轉轉，不可放過愛情。朋友的Party當然要參加，你的幽默活潑能帶動氣氛，也讓你成為聚焦點，對於異性投來異樣的電波要善解風情才好哦。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

水瓶座

多讚美周圍的人，他們會很樂意為你付出。

整體運：★★★☆☆

良好的人際關係，在生活中能為你幫不少忙。收到一堆信件沒有回覆，利用今天的空閒一次處理完畢。桃花運不錯，會有意料之外的相遇，努力表現哦。給父母買套合身的衣服，他們會為有你這麼孝順的子女而開心。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

雙魚座

安排一些有新意的活動，就當是慰勞自己。

整體運：★★★☆☆

邀一群好友去野外露營，體驗遠離城市喧囂的夜晚，也別有一番情趣。看夕陽西下，觀旭日東昇，這種美好時刻很值得回味。近距離地接近大自然，會讓你對生活更加熱愛，對人生充滿希望。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

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