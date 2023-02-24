2月24日星座運勢 雙子投資進帳可觀、水瓶工作進展順利

牡羊座

左右搖擺時，宜暫停追求的腳步。

整體運：★★☆☆☆

對愛情缺乏信心，容易疑神疑鬼，導致戀人對你的不滿。因周圍環境的影響，極易動搖你的投資 決心，不妨暫停投資計畫。求職者面臨二選一的尷尬境地，最好找家人朋友商量後再做決定。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

金牛座

具有超前意識是抓住機遇的關鍵。

整體運：★☆☆☆☆

眼見未必為實，切莫草率做出結論，以免因此錯過屬於自己的緣分；今天思維顯得有些緩慢，做起事來也給人一種慢半拍的感覺，虛心一點，不懂就開口問問身邊的人吧！工作中不胡思亂想反而難有突破，今天不宜循規蹈矩。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

雙子座

經歷了風雨的彩虹最美。

整體運：★★★★★

無論有什麼風波，兩人一起面對、奮鬥，經歷過風雨磨練的愛情，能讓彼此加倍珍惜；投資進帳上頗為可觀，但不宜過於張揚，不然請客的花費會相當可觀；作為主管的你，工作之餘收起嚴肅的面孔，會讓下屬更願意接近你。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

巨蟹座

從實際出發。

整體運：★★★☆☆

對金錢的收益比較看重，好高騖遠使理財的精準度有所降低，靜心多觀察反而是權宜之策；善於利用自身優勢，順利完成上司交待的任務；約朋友吃吃火鍋、烤肉類的東西能讓心情放鬆。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★☆☆☆☆

獅子座

今天比較激動，容易有暴躁情緒。

整體運：★★☆☆☆

感情上今天情緒激動，聽不進對方的意見，容易與對方出現意見不和的情況。工作上有些感情用事，處理事情顯得不太理性，輕易放棄只能讓事情越變越糟。今天適宜到圖書館看書，寧靜的氛圍很適合你。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

處女座

好運在半路上，需要耐心等待。

整體運：★★★☆☆

今天對工作顯得太過急躁，雖然能按工作量完成，但品質達不到標準反而耽誤你更多的時間。有伴侶者戀情出現轉機，熱度急劇上升讓你很激動。投資方面波動較大，不要急於出手，耐心等待會讓你小賺一筆。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★★☆

天秤座

頭腦靈活，有利思考。

整體運：★★★★☆

今天可與另一半進行互動，生活再忙碌也不能忽略與對方來個交流，小心感情會逐漸生疏。財運平順，你穩健的表現讓投資計畫進行得順順利利。靈感欠缺的時候可聽聽輕音樂，轉換一下思緒，效果不錯。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

天蠍座

天降奇緣，讓今天成為值得記憶的時刻。

整體運：★★★☆☆

今天周遭瀰漫著頗為濃厚的戀愛氣息，若有親朋好友熱心為你介紹，一定不要害羞拒絕。財運方面適合賺取正財，投機取巧容易血本無歸，對於他人的小道消息也別輕信。工作上有與人合作的機會，而且你能夠提出有創意的構想，易獲得好評。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

射手座

珍惜與家人團聚的時間。

整體運：★★★★☆

對剛開始的新戀情十分憧憬，雙方都能沉浸在綺麗的幻想中；財運達到最理想的狀態，不如將決策權交到值得信任的夥伴手中，必可輕鬆得財；工作上太過內斂，就會失去許多機遇。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★★

摩羯座

注意生活中的優勢互補。

整體運：★★☆☆☆

單身者今天的桃花運頗順，不要把自己悶在家裡，約朋友出去走走，會有小驚喜。財運較低迷，不宜涉足證券 或股票 市場。行政部門工作者，今天是大展身手的好機會，會受到重視。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★☆☆☆☆

水瓶座

心靈的交流會讓今天變得更充實。

整體運：★★★★☆

桃花運不錯，有機會接受心儀對象的邀約共進晚餐，好好展現自己獨特的一面。每個人都希望有人能傾聽自己內心的想法，與志同道合的朋友聚在一起暢談，讓你覺得很欣慰。工作上與同事之間的配合、默契十足，任務能順利完成。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

雙魚座

切勿貪得無厭。

整體運：★★★☆☆

和戀人在一起時，你的囉嗦會引起對方的反感，無關痛癢的話盡量少說，方能避免不必要的紛爭。微薄的收益難以滿足你的貪欲，應及時抑制，否則煮熟的鴨子也會跟著飛走。工作順利，亦無煩惱。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

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