2月22日星座運勢 牡羊以靜制動 天蠍桃花運強
牡羊座
運勢起伏不定，以靜制動才會有勝算。
整體運：★★☆☆☆
感情易發生風波，特別是單身者在追求異性時，不宜表現得太過急切，欲擒故縱，多觀察對方反應，才能更好地把握出擊時間。投資運較差，靜觀其變等時機成熟再進行投資，方能取得理想的成效。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
金牛座
相當歡暢的一天，各種事情都順利無比。
整體運：★★★★★
郎情妾意、天涯咫尺是今天甜蜜戀情的寫照，溫馨與浪漫讓你笑到合不攏嘴。工作上與同事的配合超有默契，能讓事業進展得有聲有色。財運上手中的投資可繼續持有，還有上升空間。
愛情運：★★★★★
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
雙子座
注意矛盾的一體兩面性。
整體運：★☆☆☆☆
不要把對方想得過於完美，如果發現他並不如想像的那樣，會產生深深的失落感。工作太多便會有打退堂鼓的想法，缺乏恆心讓你難有突破。最好不要輕易與人承諾，會有無法兌現的情況出現，以免客戶對你失去信心。
愛情運：★☆☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★☆☆☆
巨蟹座
遇事多思考，可讓你少碰壁。
整體運：★★★★☆
早上對你來說是個不錯的開始，會有意想不到的奇遇，且形成的磁場強度頗強哦！看看他人的投資小筆記，會得到想要的訊息；學習力度越大你的熱情也越高，得到的幫助可不少。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
獅子座
情緒時好時壞，連你自己也捉摸不透。
整體運：★★★☆☆
今天感情負擔較重，身心疲憊。多出去走走，可讓心情得以緩解。工作上一切穩定發展，全在計畫之中，但要注意在穩中求新。晚上頭腦清醒，認真、細緻的一面突顯，適合做帳目整理和開支計畫。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
處女座
快樂要自己製造。
整體運：★★★★☆
有默契的情侶即使坐在沙發上聊白日夢也會感到溫馨浪漫，因為有對方在身邊相伴已是心滿意足；事業上先前的努力與付出，可望在今天得到回報；財運方面維持現狀，不會有太大的變化。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
天秤座
平穩安寧的一天。
整體運：★★★☆☆
今天脾氣有點衝動，愛情上不宜太過纏綿，保持距離可避免紛爭。記憶力不錯，待在家裡分析資料比去市場上瞎撞要有用。工作頗有成效，不過還應多與同事溝通，團結一致，多聽取有經驗者的意見。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
天蠍座
賺錢容易守錢難。
整體運：★★★★☆
朋友紛紛有了另一半，你也不禁希望擺脫單身的生活，想法強烈的你今天就有很強的桃花運哦！將更多的心思花在投資上，正財運平平，但偏財運卻很不錯；學生族今天的考運佳，能在考試中獲得不錯的成績。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
射手座
管理好情緒很重要。
整體運：★★☆☆☆
精神不佳，對工作的處理顯得心不在焉，容易出現差錯。遇到朋友的借貸，礙於面子或盲目的信任認為沒必要立下字據或借款字條，因而埋下隱患。不注重飲食，吃刺激性食物，易引起腸胃疾病。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★☆☆☆
摩羯座
今天頗受異性歡迎。
整體運：★★★☆☆
異性緣良好，易遇到以試探性方式向你示以好感的異性，瞅準目標，今天是個收穫愛情的好日子；錢財守得太緊反而容易散財，小額借出款項會有意外驚喜；工作中太謹慎會給人畏首畏尾的感覺，具備膽識才是你發揮優勢的關鍵哦！
愛情運：★★★★☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
水瓶座
旁人的評價、周圍的眼光都讓你十分在意。
整體運：★★★☆☆
行動上想要有更突出的表現，無形中給自己增加了不少壓力。戀愛中的人激情暫時冷卻，要想討對方的歡心，多製造浪漫來增加些情趣吧。添置新裝的時候，不要只聽銷售人員的讚美之詞，適合別人的未必就適合你哦。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
雙魚座
注意安全。
整體運：★★☆☆☆
過馬路時切忌橫衝直撞，否則危險系數明顯增加。愛美的女性會因銷售員的稱讚而衝動購買價格不菲的化妝品，造成荷包的損失。朋友邀請你去參加派對的機率明顯升高，打扮方面若突出你的個人特質能為你的形象加分，有機會邂逅夢中情人。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
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