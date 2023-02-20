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華女在南加東谷駕車肇事逃逸 被警方拘捕

暴風雨將再次席捲南加 23日將為冬季最冷的一天

2月20日星座運勢 牡羊投資運不佳 雙魚為錢苦惱

科技紫微網

牡羊座

相當冷靜理智，處理事務非常有理性。

整體運：★★★★☆

和對方平淡相處，沒有多大的摩擦，彼此能在平淡中感受著愛情的真諦。與年長的上司比較投緣，表現果敢一點就能留下好印象。投資運不佳，有投資計劃者可多了解市場動向，再做決策。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

金牛座

生活平淡，精神狀況不佳。

整體運：★★☆☆☆

易受到另一半的猜疑，談話的用處並不大，不如做一件以前自己不曾為他做過的事情，用驚喜化解矛盾。出門不要帶太多錢財，會難以抑制花錢的慾望。工作表現如同守株待兔，使家人頗為擔心。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

雙子座

誤會冰釋的一天。

整體運：★★★☆☆

今天會發現真相，解除對同事的誤解，有機會好好交流，能讓關係更和諧。剛剛走進婚姻的戀人，容易產生壓抑情緒，多溝通才能化解不合。財運不佳，資金周轉出現危機時，可向親友求援。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

巨蟹座

運勢旺盛的一天，各方面運勢都相當不錯。

整體運：★★★★★

今天桃花旺盛，說想說的話，做想做的事，不要因為自己的癡情而感到不好意思。投資機遇不錯，可以放手一搏；只是不宜與他人合夥投資，容易因為意見分歧而產生矛盾。精神過於振奮容易疲勞，喝點綠豆湯之類的清淡飲品非常不錯。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

獅子座

機會掌握在有準備的人手裡。

整體運：★☆☆☆☆

已婚者易產生失落甚至抱怨的情緒，生活中別只等著對方來向你示好，應相互理解；財運較遜，如不主動防範，易造成被動局面，難以兼顧；工作中敢於向公司或前輩請教經驗，才能按時完成任務。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

處女座

工作帶勁，很有動力。

整體運：★★☆☆☆

今天在感情上多付出並關心伴侶，會有甜蜜感；不應盲目求財，做好計劃、了解市場資訊會讓你更有收穫；面對挑戰別退縮，若能不畏艱難勇於嘗試，會有不一樣的收穫。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★☆☆☆☆

天秤座

好運旺旺來，連走路都有風。

整體運：★★★★☆

有機會接手重要任務，不但能手到擒來，還能令上司對你刮目相看。與心儀的對象在一起時，不妨再勇敢一些，向對方表白成功的機率高。遇到好事要與人一起分享，邀幾個朋友到家裡開個派對吧！

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

天蠍座

今天運氣不錯，做什麼事都很輕鬆愉快。

整體運：★★★☆☆

感情豐富的一天，戀愛中的情侶非常想黏在一起，忙裡偷閒的約會能讓感情急劇升溫，一份對方喜歡的禮物也能讓感情宛如蜜裡調油；單身者則沉湎於與親友互動的溫情喜悅中。工作方面，需要處理的事不多，留給你充足的時間把事情做得更好。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

射手座

在工作與生活中尋求平衡感非常重要。

整體運：★★★☆☆

今天的你顯得特別耀眼奪目，極易從人群中脫穎而出，並得到異性的關注。人情世故給你帶來頗大的困擾，請客、吃飯免不了讓你的錢包縮水。不過，朋友多了路好走，加強人際關係對日後發展有益。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

摩羯座

樂觀地面對生活和工作，每一天都可以很精彩。

整體運：★★★★☆

心情開朗，精神保持在最佳狀態，工作效率提高不少，做事時信心十足，一整天下來過得非常充實。你的好心情也影響到伴侶，在聊天時聽到你輕快的語氣，他的情緒也隨之放鬆。在投資上要做好風險分散管理，面臨單一市場發生異動才能保本。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

水瓶座

急於表現、愛出風頭易適得其反。

整體運：★★★☆☆

逞強好勝會惹來一堆麻煩事。對於超出自己能力範圍外的事情要懂得拒絕，為了愛面子逞強，結果會是忙得焦頭爛額還辦不好事情。面對愛好賭博的朋友，最好離對方遠一些，將錢財借給對方，就要做好有去無回的心理準備。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

雙魚座

財運低落，為錢苦惱的一天。

整體運：★★☆☆☆

今天花錢顯得有些不計後果，易造成囊中羞澀，經濟壓力較大。情緒不佳，但別把壞情緒帶給另一半，小心兩人的關係因此而鬧僵。調整好心態，去風景秀麗的地方散散步，可讓心中的烏雲散去。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

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