2月13日星座運勢 巨蟹堅持自我 天蠍敏感多愁

牡羊座

運勢較低，做事不太滿意。

整體運：★★☆☆☆

情緒比較暴躁，你的一些不理智行為恐怕會引發對方的不滿情緒，導致冷戰。財運方面差強人意，投資 項目看來獲取盈利的可能性不是很大，不過倒不至於虧損。今天適宜去圖書館 補充一下精神營養，順便平靜一下自己的情緒。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

金牛座

今天容易出現尷尬的場面。

整體運：★★★☆☆

單身者的心儀對象發生在朋友身上的機率比較多，如怕被當面拒絕後連朋友關係都難以維持，可透過兩人都認識的朋友轉述；盡量少吃易上火的東西，不然新陳代謝容易發生紊亂；服務行業者今天的工作會容易忙中出錯，應打起精神細心認真一點。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

雙子座

運勢旺盛，心情愉快。

整體運：★★★★☆

財運不錯，今天對市場的把握相當敏銳，正是出手的好時機。工作上，和同事的合作能產生好成績。公園是晚上約會的好地方，夜深人靜時漫步湖邊，能夠讓夫妻感情迅速升溫，彼此產生奇妙的情愫。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

巨蟹座

很有主見，頗為堅持自我。

整體運：★★☆☆☆

今天你在工作上顯得獨斷，聽不進人勸，說話比較衝，易得罪人而不自知。愛情相對平淡，主動製造小驚喜，可讓感情生活更精采。投資者不宜大額投資，小心慘遭虧損。與人有金錢交易時，多留意細節問題。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

獅子座

珍惜眼前的機遇。

整體運：★★★☆☆

愛情非常平淡且缺乏浪漫元素，加上夫妻雙方觀念上的差異，極易起衝突。學生族對小錢也要有所控制，以免因小失大。對工作中的難題顯得很從容，加上虛心請教，可望輕鬆自如地克服困難。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

處女座

渴望受到人們的肯定。

整體運：★★★☆☆

戀人提出拜訪雙方父母的要求，讓你有種緊張但又覺得很踏實的感觸。工作時有些拖泥帶水，辦事效率降低，易遭受上司的責備。財運平順，多聽聽朋友關於投資方面的討論，易從中獲得有力的資訊。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

天秤座

別因逞一時之快而傷到他人。

整體運：★★★☆☆

今天上司的目光似乎特別容易盯在你身上，注意上班時間別做私人事情；投資方面，有忽略重要信息的可能，投資記錄格外重要；與伴侶交談時需留意自己的言語，千萬別忽視對方感受。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

天蠍座

敏感、多愁，容易受到驚嚇的一天。

整體運：★★☆☆☆

想法頗多，會有不安全感，對身邊的人、事、物感覺敏銳，稍有風吹草動你都會有所察覺，工作也易受到影響。做好自己的事情就好，別想得太複雜。有什麼心事、壓力可以與父母、長輩或另一半交流，會讓你很快釋然。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

射手座

待人處事應圓融。

整體運：★★★★☆

今天易與家人發生口角，要特別注意說話的用詞和口氣哦，以免造成僵硬的局面；今天在工作上容易暴露出你固執的一面，聽聽上司和同事的意見吧，固執只會讓你很難有進步；單身者今天不易有愛情際遇，耐心等待緣份吧！

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★★

財運：★★★☆☆

摩羯座

細心、耐心會更順利。

整體運：★☆☆☆☆

多注意衣著上的細節，以免約會時發生不必要的尷尬；工作上有出現紕漏的情形發生，最安全的做法就是讓工作夥伴全程跟進；用在健身 活動、聚會上的支出較多，要合理分配錢財。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★☆☆☆

水瓶座

財運特別突出，是個好日子。

整體運：★★★★★

前期的投資容易在今天獲得回報，賺個滿載而歸，令你樂開懷。愛情運勢良好，心情好自然情人怎麼看都覺得順眼，會有激情迸發的衝動哦！事業上表現得較為成熟，做事時能考慮周到。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★★

雙魚座

應精神抖擻地應對繁雜瑣事。

整體運：★★★★☆

今天的工作狀態不佳，精神有點渙散，可要打起精神來。父母的教誨會讓你覺得有些嘮叨，但那都是為你好，若能聽進去會給你帶來好運。單身男性易遇到讓自己心跳加快的女生，「郎」情「妾」意，令人羨慕。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★★☆

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